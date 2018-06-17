Израиль ответил авиаударами на горящие воздушные шары из Газы

Авиация Израиля нанесла удары по сектору Газа, откуда палестинцы запускали воздушные шары с прикрепленными горящими предметами, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Шары были запущены из южной части сектора Газа, передает ТАСС.

Израиль нанес удары «по оборудованию», которое использовали палестинцы, и по их автомобилю.

Пока не сообщалось, есть ли погибшие и пострадавшие.

Палестинские радикалы используют горящих воздушных змеев и шары, чтобы устраивать пожары на территории Израиля. Ущерб исчисляется миллионами долларов.

В последнее время ситуация в секторе Газа резко обострилась.

Напомним, Массовые столкновения палестинцев с израильскими военными начались после того, как 14 мая в Иерусалиме открылось американское посольство.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов осудила Израиль за непропорциональное применение силы.