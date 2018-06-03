Израильская авиация поразила 10 целей в секторе Газа

Авиация Армии обороны Израиля нанесла удары по 10 целям, принадлежащим движению ХАМАС в секторе Газа», в ответ на ракетные обстрелы, говорится в заявлении армейской пресс-службы.

«Несколько минут назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по 10 террористическим целям ХАМАС в трех военных лагерях в секторе Газа», – передает ТАСС текст заявления израильских военных.

Уточняется, что среди целей – две мастерские по производству оружия и склад боеприпасов ХАМАС, а также военная база.

Позже в Израиле сообщили, что перехватили третью ракету за сутки, выпущенную по территории страны из сектора Газа, передает РИА «Новости».

В последнее время ситуация в секторе Газа резко обострилась. В субботу Израиль сообщил, что в сторону государства из сектора Газа были пущены две ракеты. Израиль ответил артиллерийским обстрелом.

Во вторник авиация Израиля нанесла удары по 35 объектам террористических группировок в секторе Газа в ответ на обстрелы со стороны палестинских боевиков.