Израильская артиллерия ударила по военному объекту на юге Газы

Израиль вечером нанес удар по «военному объекту» в палестинском секторе Газа, выпущено по меньшей мере два артиллерийских снаряда.

Уточняется, что удар нанесен по объекту, расположенному в районе Зейтун на юге административного центра блокированного анклава – города Газа, передает ТАСС со ссылкой на агентство Wafa.

По словам очевидцев, объект значительно поврежден. О жертвах среди палестинцев не сообщается.

В последнее время ситуация в секторе Газа резко обострилась из-за массированных бомбардировок Израилем позиций палестинских организаций ХАМАС и «Исламский джихад», расположенных на территории анклава.

В субботу Израиль сообщил, что в сторону государства из сектора Газа были пущены две ракеты. Во вторник авиация Израиля нанесла удары по 35 объектам террористических группировок в секторе Газа в ответ на обстрелы со стороны палестинских боевиков.