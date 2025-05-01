Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.0 комментариев
Умерла актриса Ирина Кострова
Актриса Ирина Кострова скончалась на 103-м году жизни
Советская и российская актриса Ирина Кострова, заслуженная артистка РФ, умерла в возрасте 102 лет.
О смерти Ирины Костровой 1 мая сообщил генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин, передает ТАСС. Он отметил, что Кострова была невероятно тонкой и прекрасной личностью, которой многие восхищались и на которую равнялись.
На официальном сайте «Москонцерта» уточняется, что прощание с актрисой пройдет 4 мая на сцене «Москонцерт-холла» в 12.00 по московскому времени. В организации подчеркнули, что за 102 года жизни Кострова оставалась активной участницей творческой жизни и навсегда останется в памяти как истинный мастер художественного слова.
Ирина Кострова родилась в 1923 году и выступала на сценах Железнодорожного театра Марии Кнебель, Московского театра имени Ленинского комсомола и Театра на Таганке. В 2023 году она была удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве» за вклад в развитие отечественной культуры.
Напомним, накануне американская актриса Присцилла Пойнтер скончалась на 101-м году жизни, известность ей принесли роли в фильмах «Кэрри» и «Синий бархат».