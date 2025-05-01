Умерла актриса Ирина Кострова

Актриса Ирина Кострова скончалась на 103-м году жизни

Tекст: Мария Иванова

О смерти Ирины Костровой 1 мая сообщил генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин, передает ТАСС. Он отметил, что Кострова была невероятно тонкой и прекрасной личностью, которой многие восхищались и на которую равнялись.

На официальном сайте «Москонцерта» уточняется, что прощание с актрисой пройдет 4 мая на сцене «Москонцерт-холла» в 12.00 по московскому времени. В организации подчеркнули, что за 102 года жизни Кострова оставалась активной участницей творческой жизни и навсегда останется в памяти как истинный мастер художественного слова.

Ирина Кострова родилась в 1923 году и выступала на сценах Железнодорожного театра Марии Кнебель, Московского театра имени Ленинского комсомола и Театра на Таганке. В 2023 году она была удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве» за вклад в развитие отечественной культуры.

Напомним, накануне американская актриса Присцилла Пойнтер скончалась на 101-м году жизни, известность ей принесли роли в фильмах «Кэрри» и «Синий бархат».