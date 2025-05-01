Гол Овечкина вывел «Вашингтон» во второй раунд плей-офф

Tекст: Мария Иванова

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Монреаль Канадиенс» в пятом матче серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, передает РИА «Новости». Встреча, которая прошла в Вашингтоне, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. За «Вашингтон» голы забили Александр Овечкин, Джейкоб Чикран, Том Уилсон и Брэндон Дьюхейм, у «Монреаля» отличился Эмиль Хейнеман.

Российский нападающий Александр Овечкин забросил свою 76-ю шайбу в плей-офф НХЛ и 30-ю в большинстве, сравнявшись по голам в решающих матчах серий с Евгением Малкиным. Теперь оба делят второе место среди действующих игроков, а лидирует Патрик Кейн с 14 голами.

В матче против «Монреаля» Овечкин провел на площадке 13 минут, нанес шесть бросков, заблокировал один бросок и сделал три силовых приема.

Также Овечкин набрал 146-е очко в кубковых матчах, догнав Майка Модано и разделив с ним 34-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев отметился одним броском в створ, а нападающий «Монреаля» Иван Демидов – одним заблокированным броском и силовым приемом, но очков не набрал.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Вашингтона». Это позволило команде впервые с 2018 года выйти во второй раунд плей-офф, где соперником станет «Каролина Харрикейнз».

На пресс-конференции после матча Овечкин заявил: «Ты идешь от игры к игре. То, что произошло в регулярном чемпионате, уже позади. Мы сосредоточены на первом матче второго раунда. Да, мы выиграли эту серию, сегодня мы довольны. Но завтра будут новый день и новая серия. Нужно сохранять рассудок и двигаться от игры к игре». Также он отметил, что коллектив всегда оставался единым и поддерживал позитивный настрой.

Накануне глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф отметил, что Александру Овечкину пока рано в Зал славы, поскольку он является действующим игроком.

Отметим, Овечкин стал первым российским хоккеистом, забросившим 75 шайб в матчах Кубка Стэнли.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что у Овечкина есть перспективы догнать Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ с учетом плей-офф.