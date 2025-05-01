Tекст: Дмитрий Зубарев

Инициатива, предложенная премьер-министром Британии Киром Стармером, фактически провалилась, передает РИА «Новости». По данным The Times, европейские партнеры по НАТО оказались безучастны, а первоначальная идея была обречена на провал из-за отказа США прилагать значительные усилия.

В статье отмечается, что в последние годы европейские армии страдают от недостаточного финансирования. Это, по мнению автора, не позволяет Лондону и Парижу содержать за рубежом крупные воинские контингенты достаточно долго.

«Самой Великобритании, а также Франции, главной военной державе континента, будет трудно разместить на Украине более одной бригады численностью около 6 тысяч солдат в течение длительного периода», – приводит издание мнение автора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении через Вашингтон потребовать от России новых «обязательств» по урегулированию ситуации на Украине; британские военные назвали планы лидера лейбористов Киара Стармера по Украине политическим театром; страны Запада предложили направить на Украину «миротворцев» из государств Азии и Латинской Америки.