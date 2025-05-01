Цена газа в Европе выросла почти на 30% за год

Tекст: Дмитрий Зубарев

Аналитики ссылаются на данные лондонской биржи ICE и подсчеты ТАСС, подтверждающие, что средняя цена газа в Европе в апреле составила примерно 409 долларов за тысячу кубометров, что на 12,5% ниже мартовского значения, однако на 28% превышает показатель апреля 2023 года.

После роста цены газа на европейских хабах осенью прошлого года, в первом квартале 2024 года средняя цена достигла 509 долларов за тысячу кубометров. В апреле стоимость снизилась, но осталась существенно выше прошлогодней отметки.

В последний день марта фьючерсы на газ торговались на уровне около 450 долларов, а к концу апреля опустились до 375 долларов за тысячу кубометров, что за месяц стало снижением на 17%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в Европе снизились до 37% впервые за три года, Газпром предупредил о риске опустошения европейских газовых хранилищ, а цена газа в Европе в феврале выросла на 5%.