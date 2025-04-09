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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

    39 комментариев
    9 апреля 2025, 22:22 • Новости дня

    Эксперт: Решения АСИ позволят сократить число управленческих ошибок региональных чиновников

    Политолог Гагарин: Благодаря АСИ передовой опыт становится новой нормой

    Эксперт: Решения АСИ позволят сократить число управленческих ошибок региональных чиновников
    @ Ilya Moskovets/Ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Агентство стратегических инициатив структурирует отдельные идеи, превращая их в масштабные и стратегически выверенные программы. Благодаря этому удается экономить ресурсы, сокращать управленческие ошибки и внедрять передовой опыт в широкую практику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. В среду Владимир Путин провел встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.

    «Агентство стратегических инициатив (АСИ) традиционно опережает время в своих решениях и проектах. Уже сейчас,например, по всей стране работает около 170 «Точек кипения» (разработанный АСИ формат пространства коллективной работы). Это важная и эффективная институция, объединяющая людей, которые предлагают самые разные проекты», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов. Эксперт отметил также успешность действующего национального инклюзивного проекта «Открыто для всех» по созданию создание доступной среды, продуктов, сервисов, услуг для людей с инвалидностью, к которому присоединились уже более 600 компаний.

    «Примечательно, что в этом году АСИ также реализует программу по развитию опорных населенных пунктов, в которой помимо задачи объединить молодежь, проживающую в разных уголках страны, решаются вопросы экономии бюджетных средств», – заявил Гагарин. Данная программа позволит тиражировать хорошо зарекомендовавшие себя решения и практики по всей стране, а также проводить небольшим городам совместные с мегаполисами закупки, что даст экономию бюджетных средств.

    «Основная задача АСИ – улучшение качества социальных услуг», – считает Гарарин. По его словам, АСИ запускает процессы качественных преобразований, благодаря которым происходят не разрозненные улучшения, а устойчивые системные изменения. «Передовой опыт становится новой нормой и позволяет сокращать набор управленческих ошибок, а также экономить средства. Агентство структурирует точечные инициативы, придает им стратегическое значение и воплощение», – говорит эксперт.

    Гагарин отдельно отметил проект АСИ по оказанию медицинской помощи участникам СВО. По его словам, собранные в центре компетенций военно-гражданской медицины ресурсы и новые технологии, которые сегодня есть в передовых военных госпиталях, будут распространяться во всех регионах. «Этот проект важен во всех смыслах. Например, в виде конкретной помощи нашим бойцам. Также важен социальный момент: государство, общество и бизнес проявляют соучастие в решении этой важнейшей задачи», – подчеркнул он.

    Такая поддержка, продолжил эксперт, должна осуществляться комплексно и системно на всех уровнях и в любом муниципалитете. «Эта задача представляет собой реализацию принципа социальной справедливости, потому что любой участник СВО должен получать качественную поддержку, должен быть трудоустроен, обучен и поддержан на всех уровнях, о чем много говорит президент. Для нас участники СВО, как сказал Владимир Путин, это наша новая элита», – заключил Гагарин.

    В среду президент России Владимир Путин провел встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. В начале беседы глава АСИ вручила президенту российско-белорусский путеводитель «Две страны, тысяча заводов», посвященный промышленному туризму.

    В ходе встречи был поднят вопрос о том, что ветераны специальной военной операции должны иметь возможность проходить реабилитацию и получать качественную медицинскую помощь недалеко от своего дома. Чупшева считает, что такая медицинская помощь должна быть доступна каждому региону и быть компетентной. В связи с этим глава АСИ предложила создать центр компетенций военно-гражданской медицины на базе действующих клиник, где будут объединены существующие ресурсы и передовые технологии. Президент поддержал эту концепцию, выразив готовность изучить план.

    Чупшева также рассказала, что агентство подготовило атлас эффективных инфраструктурных и сервисных решений для населенных пунктов разной численности. В него вошли практики в сфере транспорта, ЖКХ, благоустройства, образования и медицины, причем многие из них бесплатно доступны благодаря опыту Москвы. Глава государства отметил важность распространения таких инициатив.

    9 апреля 2025, 00:22 • Новости дня
    Захарова оценила «достижения» фон дер Ляйен словами «слабоумие и отвага»
    Захарова оценила «достижения» фон дер Ляйен словами «слабоумие и отвага»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Антироссийская политика Евросоюза уже обошлась гражданам стран ЕС более чем в 1,3 трлн евро, и если так продолжится, то через 10-20 лет европейцы могут стать голодающими беженцами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «1,3 трлн евро – ровно столько стоили Европейскому cоюзу три последних года «слабоумия и отваги». Русофобия требует денег», – заявила Захарова в Telegram, ссылаясь на исследование газеты «Ведомости».

    По словам Захаровой, Евросоюз сталкивается с серьезными экономическими проблемами, такими как растущая безработица, инфляция и подорожание товаров. Антироссийская политика ведет к снижению роста ВВП. Захарова отметила, что ситуация только усугубляется, создавая кумулятивный эффект экономических проблем.

    «Вы только что ознакомились с достижениями Урсулы фон дер Ляйен и ее команды на посту председателя Еврокомиссии», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что экономическая ситуация в Европе становится все более напряженной, и сама экономика «трещит по швам».

    «Если так дальше продолжится, то через 10-20 лет мы будем совместно решать, оказывать ли гуманитарную помощь тому, кто к тому времени будет руководить Парижем, поставить ли заслон от шведов, бегущих с замерзающего полуострова или выдать транш помощи голодающим датчанам», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рекомендовала европейцам запасаться водой и продуктами на 72 часа. План (главы европейской дипломатии Каи Каллас  по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился. Вызывает сомнения и будущее плана главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по выделению на оборонные нужды в течение ближайших четырех лет в рамках всего ЕС 800 млрд евро

    Коментарии (9)
    9 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Кадыров распорядился выдворить из Чечни семьи организаторов нападения на пост ДПС
    Кадыров распорядился выдворить из Чечни семьи организаторов нападения на пост ДПС
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам выдворить отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС в Чечне, в результате которого погиб полицейский.

    В своем Telegram-канале он заявил о необходимости выдворения из республики отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС. Он подчеркнул, что имущество этих людей должно быть изъято.

    Кадыров также добавил, что если они не прекратят сотрудничество с Украиной, которая их финансирует, будет рассмотрен вопрос о высылке других родственников.

    Глава Чечни пояснил, что нападением руководили уроженцы региона, проживающие в Турции.

    Он выразил мнение, что каждый из них должен нести ответственность за действия своих родственников, если они знали о готовящемся нападении, но ничего не предприняли или поддерживали агрессивные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции получили ранения в результате нападения с ножом в чеченском городе Ачхой-Мартан, нападавший был ликвидирован на месте.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    9 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%

    Китай объявил о повышении тарифов для США на 50% с 10 апреля

    Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай планирует с 10 апреля значительно увеличить тарифы на импортируемые из США товары, подняв их с 34% до 84%, что является ответом на американские пошлины.

    Центральное телевидение КНР сообщило, что это решение вступит в силу ровно в 12:01 по местному времени (7:01 мск). Этот шаг стал ответом на повышение американских пошлин, передает РИА «Новости».

    Президент США Дональд Трамп, выступая на ужине Национальной республиканской конференции Конгресса, заявил, что Китай увеличивает пошлины в ответ на действия США, которые ввели дополнительные пошлины на китайские товары в размере 104%. Он отметил, что КНР использует валютные манипуляции для компенсации из-за пошлин, и подчеркнул, что такие действия не соответствуют правилам международной торговли.

    Американский лидер добавил, что введенные США пошлины на китайские товары продолжат действовать «до тех пор, пока они не заключат сделку». Он выразил надежду, что в конечном итоге соглашение будет достигнуто, поскольку китайская сторона «хочет этого, но не знает, как начать, так как они гордые люди».

    Ранее президент США заявил, что лидеры стран готовы на все ради торговых соглашений с США, чтобы избежать экономических санкций. Кроме того, американский лидер сообщил, что США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин на торговых партнеров, что создало устойчивое экономическое положение страны.

    Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил о непримиримости с политикой США и готовности к ответным мерам, если Вашингтон не изменит подход.

    Коментарии (33)
    9 апреля 2025, 15:44 • Новости дня
    В Киргизии предотвратили попытку госпереворота
    В Киргизии предотвратили попытку госпереворота
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии предотвратили попытку организации массовых беспорядков и государственного переворота через разжигание межнациональной розни.

    Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предотвратили попытку организации массовых беспорядков и государственного переворота, сообщает ТАСС.

    Согласно пресс-центру ведомства, была выявлена и пресечена подготовка к разжиганию межнациональной розни. Предполагалось организовать локальные конфликты, которые могли перерасти в массовые акции протеста и беспорядки.

    Основной целью заговорщиков являлась дестабилизация общественно-политической обстановки в стране с последующей попыткой государственного переворота. В целях обеспечения безопасности и защиты конституционного строя были приняты меры по недопущению нарушения гражданских прав.

    ГКНБ Киргизии продолжает принимать меры по обеспечению стабильности и предотвращению подобных угроз в будущем, чтобы гарантировать мир и спокойствие на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гвинее-Бисау была сорвана попытка государственного переворота, президент страны Умару Сисоку Эмбало сообщил, что группа вооруженных лиц пыталась его убить.

    Коментарии (14)
    9 апреля 2025, 08:38 • Новости дня
    Ефремов вышел из колонии и уехал в Москву

    Актер Ефремов освободился из ИК-4 в Алексеевке по УДО и уехал в Москву

    Ефремов вышел из колонии и уехал в Москву
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Актер Михаил Ефремов, ранее осужденный за ДТП со смертельным исходом, был освобожден из исправительной колонии № 4 в Белгородской области по условно-досрочному освобождению и направился к месту регистрации в Москву, сообщил адвокат Юрий Падалко.

    Как сообщил адвокат актера Юрий Падалко, Ефремов уже освобожден в законном порядке и направился по месту своей регистрации в Москву, передает РИА «Новости».

    Ефремов находился в заключении с 18 октября 2020 года и провел в колонии около четырех с половиной лет из назначенного ему срока в семь с половиной лет. Актер был осужден за ДТП в Москве, произошедшее вечером 8 июня 2020 года. Тогда Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию и столкнулся с фургоном «Лада», водитель которого, курьер Сергей Захаров, погиб.

    Согласно решению суда, после освобождения Ефремов обязан раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. Нарушение общественного порядка или невыполнение возложенных обязанностей могут привести к отмене условно-досрочного освобождения актера.

    Алексеевский райсуд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова.

    После освобождения Ефремов намерен заняться собственным здоровьем. Актер планирует обследование у московских врачей, так как у него имеются подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком.

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    9 апреля 2025, 09:21 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных боях в курских Горнале и Олешне
    Стало известно об ожесточенных боях в курских Горнале и Олешне
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Ожесточенные бои ведутся в селе Горналь и хуторе Олешня в Курской области. Российские бойцы противостоят десантно-штурмовым и разведывательным бригадам ВСУ.

    Российские военнослужащие ведут ожесточенные бои в селе Горналь и хуторе Олешня в Курской области против десантно-штурмовых бригад и 132-го разведывательного батальона, передает  ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    «Наши бойцы перемалывают живую силу ВСУ из десантно-штурмовых бригад, а также 132-го разведывательного батальона ВСУ», – сказал собеседник агентства.

    Источник добавил, что в Сумской области противник пытался провести контратаку в окрестностях Веселовки. Однако маневр оказался безуспешным, ВСУ потерпели поражение в результате комплексного огневого удара ВС России.

    Ранее, 8 апреля, стало известно, что подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Гуево, что также является важной вехой в боях на Курском направлении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, среди удерживавших Гуево в Курской области украинских военнослужащих были иностранные наемники, говорившие на английском и польском языках, что подтвердили радиоперехваты. Ранее сообщалось, что ВСУ отправляли колумбийских наемников на границу с Курской областью для поддержки сил на этом участке. В группировке «Север» уточняли, что наемников перебросили в район урочища Глубокое.

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    9 апреля 2025, 10:50 • Новости дня
    Назван вероятный глава МИД Германии в правительстве Мерца

    Bloomberg: Армин Лашет может стать главой МИД Германии в правительстве Мерца

    Назван вероятный глава МИД Германии в правительстве Мерца
    @ HMBxMedia/IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В коалиционном правительстве ФРГ под руководством Фридриха Мерца вероятным кандидатом на пост министра иностранных дел является Армин Лашет, сообщает Bloomberg.

    В коалиционном правительстве под руководством Фридриха Мерца вероятным кандидатом на пост министра иностранных дел станет Армин Лашет. Лашет, 64-летний политик, является давним союзником Мерца и ранее сопровождал уходящего министра иностранных дел в нескольких международных поездках, что только усилило спекуляции о его назначении, передает Bloomberg.

    Возможным министром финансов может стать сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль. Он возглавляет СДПГ с 2021 года после поражения партии на выборах и представляет ее консервативно-прагматическое крыло. Ожидается, что он также станет вице-канцлером. Его карьера началась в политической науке и истории, позже он работал на Герхарда Шредера, но затем дистанцировался от него из-за пророссийской позиции.

    Карстен Линнеманн, генеральный секретарь христианских демократов и близкий соратник Мерца, может получить совмещенные портфели министра экономики и труда, ранее разделенные при Олафе Шольце. Это сделает его одним из самых влиятельных членов кабинета, несущим основную ответственность за восстановление экономики Германии. Линнеманн ранее работал экономистом в Deutsche Bank.

    Борис Писториус, популярный политик СДПГ, назначенный министром обороны в 2023 году, вероятно, сохранит свою должность. Он известен своей прямотой и земным стилем управления. Под его руководством ожидается масштабная реформа военных закупок, особенно после снятия ограничений на заимствования для финансирования оборонных расходов.

    Армин Лашет, бывший кандидат в канцлеры от ХДС, вероятно, станет министром иностранных дел. У него сильные европейские инстинкты и крепкие связи с Парижем, что может оживить франко-германский альянс. Однако Лашет также известен своими ошибками и скандалами, включая недавний запрет на вождение после нарушения ПДД.

    Ранее блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов не удалось достигнуть коалиционного соглашения с Социал-демократической партией Германии.

    Политолог Александр Рар заявил, что Мерц из-за отказа договариваться с АдГ попал в ловушку.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будущий канцлер ведет ФРГ ко второй холодной войне и почему германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху.

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    9 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»

    Американист Дробницкий: Расследование попытки купить на Украине «Стингер» для покушения на Трампа не доведут до конца

    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»
    @ Martin County Sheriff's Office/Wikipedia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Вашингтоне могут инициировать расследование из-за того, что покушавшийся на Дональда Трампа Райан Рут хотел купить установку «Стингер» на Украине. Но евроатлантическое лобби будет покрывать офис Зеленского, а в США разбирательство приведет к тем силам, с которыми Белый дом пока не готов воевать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Белый дом и так крайне негативно относится к украинской власти. И ситуация не станет хуже даже если на пуле, которой хотели убить Дональда Трампа, окажется личная подпись Зеленского», – иронично заметил американист Дмитрий Дробнцкий.

    «Но вопрос в том, сможет ли Трамп открыто отвергнуть так называемое американское «глубинное государство» и Евроатлантику вместе с Украиной, или нет. Пока у него это получается не очень хорошо. В этом смысле введение тарифов становится первой проверкой готовности сторон к дальнейшей эскалации», – спрогнозировал собеседник.

    «Если же говорить об истории со «Стингером», то я вижу два сценария. Первый: Трамп давит на Евросоюз и Киев, чтоб те запустили расследование. Все закончится предельно просто: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генпрокурор Украины Алексей Хоменко сделают громкие заявления, но разбирательство вестись не будет. К тому же, они всегда могут все свалить на «российскую дезинформацию», – продолжил спикер.

    «Второй вариант: расследование инициируется в США на уровне Конгресса, ЦРУ и других спецслужб. Разбирательство приведет к тому, что Белому дому придется объявить врагами Америки НАТО, другие евроатлантические структуры, Украину и немалую часть американского истеблишмента, близкого, в том числе, к предыдущему президенту Джо Байдену. Я не вижу готовности Трампа к такому шагу», – признался аналитик.

    Оба варианта, по словам эксперта, весьма вероятны, но они не будут доведены до конца. «В этой связи заявление Трампа-младшего – маркер того, что у президента США есть инструменты давления на евроатлантическое лобби, в которое входит Украина, но пока нет возможности их использовать», – подчеркнул политолог.

    В целом, американский истеблишмент обладает серьезным административно-медийным ресурсом, напомнил он. «После ссоры в Овальном кабинете не меньше половины американских СМИ назвали Трампа предателем демократии, а Зеленского подлинным лидером свободного мира», – заключил Дробницкий.

    Ранее Министерство юстиции Южного округа Флориды сообщило, что 58-летний американец Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку «Стингер» на Украине всего за месяц до ареста по подозрению в заговоре с целью убийства президента США Дональда Трампа, пишет Newsweek.

    Прокуроры утверждают, что в августе 2024 года Рут общался через зашифрованный мессенджер с тем, кого он считал украинцем, имеющим доступ к оружию. «Пришлите мне РПГ или «Стингер», и я посмотрю, что мы можем сделать... [Трамп] – это плохо для Украины», – писал он, добавив, что сделает все, чтобы не допустить победы республиканца на выборах.

    Он также утверждал, что на фронте пропажу оружия «не заметят». По словам прокуроров, Рут прислал собеседнику фотографию самолета Трампа и написал: «Он садится каждый день». Известно также, что Рут посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.

    Дональд Трамп-младший в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), напомнил о неблагодарности офиса Зеленского в отношении США, но назвал куда более серьезным сокрытие Киевом информации о том, что «социопат пытался купить оружие» на Украине, чтобы убить его отца.

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале призвал «покарать истинных заказчиков покушения на Трампа. «США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор!», – написал он.

    Коментарии (5)
    9 апреля 2025, 12:41 • Новости дня
    Трамп: Страны мира целуют мне задницу ради торговых соглашений
    Трамп: Страны мира целуют мне задницу ради торговых соглашений
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран готовы на все ради торговых соглашений с США, чтобы избежать экономических санкций, пишет Politico.

    Трамп заявил, что мировые лидеры готовы на все ради заключения торговых соглашений с Америкой, передает Politico.

    «Я говорю вам, эти страны звонят нам, целуя мне задницу ("I am telling you, these countries are calling us up, kissing my ass")», – сказал Трамп во время выступления на ужине Национального республиканского комитета в Вашингтоне.

    Он изобразил, как иностранные лидеры умоляют его о сделке: «Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все что угодно, сэр».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин на торговых партнеров, что создало устойчивое экономическое положение страны.

    Евросоюз рассматривает введение пошлин до 25% на экспорт США в 2024 году, чтобы повлиять на республиканские штаты, поддерживающие президента США Дональда Трампа.

    Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил о непримиримости с политикой США и готовности к ответным мерам, если Вашингтон не изменит подход.

    Коментарии (19)
    9 апреля 2025, 06:11 • Новости дня
    ХДС/ХСС и СДПГ не договорились о правящей коалиции в Германии

    Bild опровергла сообщения о соглашении ХДС/ХСС и СДПГ по правящей коалиции в Германии

    ХДС/ХСС и СДПГ не договорились о правящей коалиции в Германии
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов не удалось достигнуть коалиционного соглашения с Социал-демократической партией Германии, пишет Bild.

    «Никакого соглашения после 13-часового марафона переговоров», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Bild.

    Издание отмечает, что переговоры должны продолжиться в штаб-квартире ХДС с 9.30 (10.30 мск) с целью достижение соглашения до полудня среды. Политик от ХДС Карин Прин также подтвердила, что «это продолжится».

    Позднее телеканал NTV, сообщавший о достижении договоренностей, уточнил, что переговоры все еще не завершены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NTV сообщил, что ХДС/ХСС и СДПГ договорились о правящей коалиции. Члены ХДС потребовали голосования по коалиционному соглашению и пригрозили лидеру ХДС Фридриху Мерцу выходом из партии.


    Коментарии (7)
    9 апреля 2025, 13:55 • Новости дня
    Минобороны заявило об атаке Украины на «Турецкий поток»
    Минобороны заявило об атаке Украины на «Турецкий поток»
    @ krasnodar-tr.gazprom.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины ночью атаковали обеспечивающую «Турецкий поток» компрессорную станцию «Кореновская» и газораспределительную станцию «Темрюк» на Кубани с помощью беспилотников, все дроны сбиты, сообщили в Министерстве обороны.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 23:38 8 апреля до 1:26 9 апреля ВСУ совершили атаку с использованием восьми беспилотных летательных аппаратов на компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае. Все дроны были сбиты средствами ПВО и огневыми группами, станции удалось избежать ущерба. Минобороны охарактеризовало эту атаку как намеренное действие со стороны киевского режима против международного энергетического объекта.

    Компрессорная станция «Кореновская» играет важную роль в обеспечении работы экспортного газопровода «Турецкий поток» с мощностью перекачки 31,5 млрд кубометров газа в год.

    Кроме того, около 2:30 9 апреля ВСУ совершили атаку на газораспределительную станцию «Темрюк», обеспечивающую газоснабжение города и порта Темрюк, с использованием двух дронов. Оба аппарата были уничтожены на безопасном расстоянии от объекта.

    Минобороны также отметило, что несмотря на российско-американские договоренности о прекращении на 30 дней ударов по энергетическим объектам, начиная с 18 марта, киевский режим фактически ежедневно продолжал атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Ранее в марте российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская», предотвратив атаку на объект международной энергетической инфраструктуры.

    В Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ четырежды атаковали объекты российской энергетики.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что киевский режим нарушает мораторий, нанося ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на соблюдение этого соглашения российской стороной.

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    9 апреля 2025, 09:03 • Новости дня
    Дугин назвал украинцев «коллективными трансгендерами»
    Дугин назвал украинцев «коллективными трансгендерами»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский философ Александр Дугин выразил мнение, что украинцы являются «коллективными трансгендерами», сравнив их с русскими, которые изменили этнос.

    По его словам, это русские, которые поменяли свой этнос на «абстрактную выдуманную абсурдную альтернативу», передает РИА «Новости».

    Дугин сравнил данный процесс с трансгендерным переходом, который, по его мнению, не делает мужчину женщиной, а превращает его в «урода».

    Социолог отметил, что глобалисты восторгались украинцами, обеспечивали их финансами и вниманием, превознося их жестокость к русским как героизм. Он подчеркнул, что эти восторги обернулись обратной стороной, и украинцы превратились в «жалких, неумных, никому неверных, никого не любящих неудачников».

    Философ также охарактеризовал украинских националистов как экстремистов без идеологии, которые нападают на чужую государственность, не имея своей. По его мнению, они лишены стиля, культуры и рациональности.

    Ранее на Украине предлагали перестать считать некоторых украинских граждан «украинцами этически и политически».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему это выгодно киевскому режиму.

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    9 апреля 2025, 13:50 • Новости дня
    Эксперт оценил количество автомобильных «ждунов» в России

    Автоэксперт Моржаретто: Треть автомобилистов в России ждут возвращения иностранных брендов

    Эксперт оценил количество автомобильных «ждунов» в России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Можно считать, что вот этих «ждунов» треть от всех автомобилистов в России», – сказал газете ВЗГЛЯД автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, комментируя количество людей, которые не покупают новый автомобиль, поскольку ждут возвращения привычных иностранных брендов на российский рынок.

    Специалисты назвали ряд причин, по которым россияне перестали покупать новые автомобили, пишет «Российская газета». Среди них, отмечают диллеры, люди с синдромом «ждунов» – те, кто ожидают скорого возвращения иностранных автомобильных брендов в Россию. 

    «По результатам опроса примерно треть автомобилистов говорит, что хотели бы теоретически поменять автомобиль, но кто-то говорит, что у него нет финансовой возможности, кто-то, что пока свой устраивает. Кто-то ждет возвращения в Россию привычных европейских, японских и корейских брендов», – говорит Моржаретто.

    Также он отмечает, что есть еще довольно большая категория людей – те, кто решили в нынешних условиях не покупать автомобиль, а деньги положить в банк, поскольку процентные ставки в стране на данный момент достаточно высокие. Соответственно, некоторые автомобилисты полагают, что выгоднее положить на депозит отложенную на покупку автомобилей сумму, и через, условно, полгода она увеличится.

    «Можно считать, что вот этих «ждунов» треть от всех автомобилистов в России. В какой-то момент они могут выстрелить, и рынок таким образом может пойти на восстановление. Однако точно пока сложно что-то предсказывать», – заключил Моржаретто.

    Ранее сообщалось, что в марте этого года продажи импортных автомобилей в России упали на 59%. Однако рыночная доля отечественных автомобилей в первом квартале 2025 года показала рост на 11 процентных пунктов, достигнув 53,7%.

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    9 апреля 2025, 15:59 • Новости дня
    Минюст начал проверку Урганта на признаки иноагента
    Минюст начал проверку Урганта на признаки иноагента
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России инициировало проверку телеведущего Ивана Урганта на предмет соответствия признакам иностранного агента.

    Ведомство проводит контрольные мероприятия, после чего, при наличии соответствующих сведений, будет рассмотрен вопрос о включении Урганта в реестр иностранных агентов, передает ТАСС.

    Запрос на проверку поступил от депутата Госдумы Николая Новичкова, представляющего «Справедливую Россию – За правду». В своем ответе Минюст сослался на Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ, касающийся контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

    Причиной для обращения депутата в ведомство стала информация, согласно которой в марте телеведущий Иван Ургант зарегистрировался в центре Парижа как индивидуальный предприниматель, указав своей основной деятельностью производство и постановку шоу, концертов и театральных представлений.

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    9 апреля 2025, 03:20 • Новости дня
    Лавров заявил, что Европа «окрысилась» на Россию

    Лавров напомнил об участии французских войск в боях на стороне гитлеровской Германии

    Лавров заявил, что Европа «окрысилась» на Россию
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европа вновь настроена агрессивно по отношению к России, она в очередной раз «окрысилась» на Россию, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Мы наблюдаем очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица, хочется сказать, окрысилась в очередной раз на нашу страну. Ведь до Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Он указал на наполеоновские войны, Первую и Вторую мировые войны. Лавров отметил, что после Второй мировой войны Европа была ослаблена, лидерство перешло к США, которые и инициировали большинство последующих конфликтов, но «до этого весь трагизм шел исключительно из Европы».

    Глава российской дипломатии добавил, что во время Второй мировой войны практически все «нейтральные» европейские страны, кроме тех, что официально сражались на стороне Германии, фактически поддерживали немецкую армию.

    Лавров выделил Францию, чьи официальные войска участвовали в боях на стороне гитлеровской Германии и проводили карательные операции. Министр подчеркнул, что хотя во Франции было движение сопротивления, о роли которого Россия «никогда не забудет», официальные власти в Париже «сдались на волю победителей, продолжали жить как ни в чем не бывало».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия продолжает противостоять попыткам Запада предать забвению историю. Он также указал, что Германия намерена реализовать план по перевооружению ЕС на 800 млрд евро в течение четырех лет, набирая при этом долги.

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