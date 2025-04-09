Эксперт: Решения АСИ позволят сократить число управленческих ошибок региональных чиновников

Политолог Гагарин: Благодаря АСИ передовой опыт становится новой нормой

Tекст: Андрей Резчиков

«Агентство стратегических инициатив (АСИ) традиционно опережает время в своих решениях и проектах. Уже сейчас,например, по всей стране работает около 170 «Точек кипения» (разработанный АСИ формат пространства коллективной работы). Это важная и эффективная институция, объединяющая людей, которые предлагают самые разные проекты», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов. Эксперт отметил также успешность действующего национального инклюзивного проекта «Открыто для всех» по созданию создание доступной среды, продуктов, сервисов, услуг для людей с инвалидностью, к которому присоединились уже более 600 компаний.

«Примечательно, что в этом году АСИ также реализует программу по развитию опорных населенных пунктов, в которой помимо задачи объединить молодежь, проживающую в разных уголках страны, решаются вопросы экономии бюджетных средств», – заявил Гагарин. Данная программа позволит тиражировать хорошо зарекомендовавшие себя решения и практики по всей стране, а также проводить небольшим городам совместные с мегаполисами закупки, что даст экономию бюджетных средств.

«Основная задача АСИ – улучшение качества социальных услуг», – считает Гарарин. По его словам, АСИ запускает процессы качественных преобразований, благодаря которым происходят не разрозненные улучшения, а устойчивые системные изменения. «Передовой опыт становится новой нормой и позволяет сокращать набор управленческих ошибок, а также экономить средства. Агентство структурирует точечные инициативы, придает им стратегическое значение и воплощение», – говорит эксперт.

Гагарин отдельно отметил проект АСИ по оказанию медицинской помощи участникам СВО. По его словам, собранные в центре компетенций военно-гражданской медицины ресурсы и новые технологии, которые сегодня есть в передовых военных госпиталях, будут распространяться во всех регионах. «Этот проект важен во всех смыслах. Например, в виде конкретной помощи нашим бойцам. Также важен социальный момент: государство, общество и бизнес проявляют соучастие в решении этой важнейшей задачи», – подчеркнул он.

Такая поддержка, продолжил эксперт, должна осуществляться комплексно и системно на всех уровнях и в любом муниципалитете. «Эта задача представляет собой реализацию принципа социальной справедливости, потому что любой участник СВО должен получать качественную поддержку, должен быть трудоустроен, обучен и поддержан на всех уровнях, о чем много говорит президент. Для нас участники СВО, как сказал Владимир Путин, это наша новая элита», – заключил Гагарин.

В среду президент России Владимир Путин провел встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. В начале беседы глава АСИ вручила президенту российско-белорусский путеводитель «Две страны, тысяча заводов», посвященный промышленному туризму.

В ходе встречи был поднят вопрос о том, что ветераны специальной военной операции должны иметь возможность проходить реабилитацию и получать качественную медицинскую помощь недалеко от своего дома. Чупшева считает, что такая медицинская помощь должна быть доступна каждому региону и быть компетентной. В связи с этим глава АСИ предложила создать центр компетенций военно-гражданской медицины на базе действующих клиник, где будут объединены существующие ресурсы и передовые технологии. Президент поддержал эту концепцию, выразив готовность изучить план.

Чупшева также рассказала, что агентство подготовило атлас эффективных инфраструктурных и сервисных решений для населенных пунктов разной численности. В него вошли практики в сфере транспорта, ЖКХ, благоустройства, образования и медицины, причем многие из них бесплатно доступны благодаря опыту Москвы. Глава государства отметил важность распространения таких инициатив.