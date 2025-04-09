Глава Автодора: Трассы М-1 и М-3 адаптируют для беспилотных автомобилей

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    В Европе вскрыта коррупционная кормушка на миллиарды евро
    Трамп: Страны мира целуют мне задницу ради торговых соглашений
    Рар: Мерц ради поста канцлера Германии пойдет на большие жертвы
    Дугин назвал украинцев «коллективными трансгендерами»
    Минобороны заявило об атаке Украины на «Турецкий поток»
    Кремль осудил задержание сотрудницы МИД России в Париже
    Китай опроверг участие своих военнослужащих в конфликте на Украине
    Назван вероятный глава МИД Германии в правительстве Мерца
    Захарова отправила привет Бербок по случаю годовщины взятия Кенигсберга
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

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    9 апреля 2025, 15:07 • Новости дня

    Глава Автодора: Трассы М-1 и М-3 адаптируют для беспилотных автомобилей

    Глава Автодора Петушенко: Трассы М-1 и М-3 адаптируют для беспилотных автомобилей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трассы М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина» планируют дооснастить для беспилотных автомобилей, сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

    По его словам, из 5 тыс. км дорог, находящихся в ведении госкомпании, 96% уже готовы для движения беспилотников, передает ТАСС.

    Петушенко также указал, что, например, на трассе М-4 «Дон» уже курсируют легковые автомобили в режиме беспилотного управления, которые принадлежат компании «Яндекс». Он отметил, что аналогичным образом предполагается дооснастить трассы М-1 и М-3.

    Ранее сообщалось, что в 2024 году количество проездов по скоростным дорогам государственной компании «Автодор» достигло 379 миллионов, что на 33% превышает показатель прошлого года, благодаря открытию новых участков трасс.

    8 апреля 2025, 21:55 • Новости дня
    Луговой раскрыл связь ситуации в Котельниках с мировыми структурами нелегальной миграции

    Tекст: Ольга Иванова

    Сложная миграционная ситуация в подмосковных Котельниках вызвала реакцию британских СМИ, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. По его мнению, это объясняется тем, что Британия крышует потоки миграции с целью использовать мигрантов как рычаг давления.

    В своем Telegram-канале Луговой пишет, что внимание британских СМИ к подмосковному городу Котельники указывает на то, что в России что-то вышло за рамки планов Лондона.

    По словам депутата, британская разведка MI6 проявила интерес  «после ролика об адской миграционной ситуации в подмосковном городке, где русские становятся меньшинством и вынуждены жить в условиях растущей агрессии и культурной изоляции. Город стремительно превращается в этнокриминальный анклав, процветают незаконные молельни, бордели, черные рынки, а школы дерусифицируются, в некоторых классах вообще не осталось детей русского происхождения».

    Луговой полагает, что такая реакция связана с тем, что в России начали активно решать проблему миграции. Он пишет, что существует поддерживаемый Британией и международными организациями проект «Коридор Центральная Азия – Россия», который используется для давления на страну через миграционные потоки. Луговой связывает это с действиями таких структур, как USAID и Международная организация по миграции.

    Кроме того, Луговой выразил опасения по поводу влияния мигрантов, включая радикально настроенных, на безопасность в России. Он указал, что в 2024 году мигранты, завербованные радикалами, устроили резонансные атаки: теракт в «Крокус Сити Холле», убийство генерала Кириллова. Он также критикует действия Британии за попытки раскачать внутреннюю ситуацию в России через работу с диаспорами и религиозными структурами.

    «Английская разведка работает по накатанному сценарию: через диаспоры, исламские структуры, активистов, продвижение своих задач через ДУМ РФ. В прошлом году перед очередной чисткой дипломатического состава ФСБ зафиксировала плотные контакты сотрудников британского посольства с представителями ДУМ (работали по вбросу радикальной повестки). Оборвались ли эти связи? Не будем наивными», – рассуждает Луговой.

    Депутат отметил, что по обновленным данным, в России находится около 650 тыс. нелегальных мигрантов. На этом фоне на 82% выросло количество особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних мигрантов.

    «Думаю, в этом особая заслуга Лондона – итог работы с диаспорами, через подконтрольные религиозные структуры, через грантоедов и «миротворцев» с британскими паспортами», – указал он.

    По мнению политолога Ильи Ухова, Международная организация по миграции ООН (МОМ) играет ключевую роль в создании и поддержке масштабных миграционных потоков. Эта организация финансируется государствами-членами, включая российские взносы, и продвигает промигрантскую повестку, влияя на международное законодательство. «Масштабные миграционные потоки на самом деле – искусственно создаваемые и модерируемые. Их поддерживают, финансируют и продвигают организованные международные структуры. Причем еще и существующие на наши с вами налоги», – написал Ухов в своем Telegram-канале.

    Эксперт отметил, что отделение МОМ в Нигерии финансирует грантовую программу, направленную на государства, входящие в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Основные цели программы включают укрепление свободного передвижения людей и прав на проживание, а также защиту прав мигрантов и сотрудничество на трансграничном уровне. Он подчеркнул, что эти меры способствуют перемещению населения на север, в Европу, чему активно содействуют структуры ООН. Сети НКО помогают создать инфраструктуру для мигрантов, предоставляя им приюты, питание, одежду и юридическую поддержку. Эти меры применяются и в других регионах, включая Россию.

    Политолог считает, что понимание методов и целей «организаторов бесконтрольных миграционных потоков низкоквалифицированного и культурно чужого населения» и «кишлакизации» будет способствовать большей устойчивости страны к этим вызовам.

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    9 апреля 2025, 09:03 • Новости дня
    Дугин назвал украинцев «коллективными трансгендерами»
    Дугин назвал украинцев «коллективными трансгендерами»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский философ Александр Дугин выразил мнение, что украинцы являются «коллективными трансгендерами», сравнив их с русскими, которые изменили этнос.

    По его словам, это русские, которые поменяли свой этнос на «абстрактную выдуманную абсурдную альтернативу», передает РИА «Новости».

    Дугин сравнил данный процесс с трансгендерным переходом, который, по его мнению, не делает мужчину женщиной, а превращает его в «урода».

    Социолог отметил, что глобалисты восторгались украинцами, обеспечивали их финансами и вниманием, превознося их жестокость к русским как героизм. Он подчеркнул, что эти восторги обернулись обратной стороной, и украинцы превратились в «жалких, неумных, никому неверных, никого не любящих неудачников».

    Философ также охарактеризовал украинских националистов как экстремистов без идеологии, которые нападают на чужую государственность, не имея своей. По его мнению, они лишены стиля, культуры и рациональности.

    Ранее на Украине предлагали перестать считать некоторых украинских граждан «украинцами этически и политически».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему это выгодно киевскому режиму.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    8 апреля 2025, 16:39 • Новости дня
    В России добыли рекордное количество сардины иваси

    Вылов сардины иваси в России стал рекордным за всю постсоветскую историю

    В России добыли рекордное количество сардины иваси
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Добыча водных биоресурсов в прошлом году в России составила более 4,9 млн тонн, рекордным за все время после распада СССР оказался показатель вылова сардины иваси – он составил 580 тыс. тонн, а объем российской аквакультуры достиг 380 тыс. тонн, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании коллегии федерального агентства по рыболовству.

    «Показатели собственного производства позволили нам полностью обеспечить внутренний рынок – индикатор самообеспеченности превысил 138%», – заявил вице-премьер.

    По его словам, несмотря на внешние трудности, рыбохозяйственный сектор России демонстрирует стабильную и уверенную работу. Эффективность его функционирования подтверждается позитивной динамикой экономических показателей. Так, в минувшем году оборот отрасли увеличился на 7%, достигнув отметки в 1,1 трлн рублей. На предприятиях рыбной отрасли трудятся свыше 125 тыс. человек. Средний уровень заработной платы в рыбной промышленности в два раза превышает аналогичный показатель по экономике в целом, отметил Патрушев.

    Он подчеркнул, что рыбная продукция из России традиционно занимает важное место в структуре аграрного экспорта страны. За прошлый год объем внешних поставок превысил 1,9 млн тонн. География экспорта продолжает расширяться: российская рыба поставляется более чем в 90 стран мира. При этом Россия остается мировым лидером по объему экспорта замороженной рыбы.

    В будущем отрасли предстоит продолжать наращивать вылов водных биоресурсов, сказал Патрушев. Он отметил, что важнейшими направлениями остаются системные исследования и освоение новых промысловых районов, включая акватории за пределами страны и международные зоны Мирового океана. Особое внимание следует уделить добыче менее освоенных видов, в том числе глубоководных, пояснил вице-премьер.

    Он рассказал, что в 2024 году ВНИИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии) организовал около тысячи научных рейсов. Впервые были проведены исследования в новых акваториях, включая регионы, ранее не охваченные мониторингом. Полученные данные позволили увеличить рекомендуемые объемы добычи и расширить промысловые зоны. Одним из ключевых событий стал запуск масштабной Африканской экспедиции, в рамках которой российские специалисты на двух научных судах провели работы в территориальных водах пяти африканских государств. Финансирование проекта составило 2,2 млрд рублей.

    Также продолжается техническое обновление исследовательского флота Росрыболовства – в настоящее время ведется строительство двух современных судов, ввод которых в эксплуатацию намечен на 2028 год.

    Патрушев добавил, что наращивать мощности должен сегмент аквакультуры. Благодаря господдержке, за три года в 2,5 раза снизилась зависимость от иностранных кормов.

    Ранее сообщалось, что в 2024 году среднее потребление рыбы в России достигло 22,7 кг на человека в год, что на 18% выше показателя 2022 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как обновляется российский рыболовецкий флот.

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    9 апреля 2025, 13:04 • Новости дня
    Кремль осудил задержание сотрудницы МИД России в Париже
    Кремль осудил задержание сотрудницы МИД России в Париже
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Россия выразила недовольство задержанием сотрудницы МИД в парижском аэропорту, назвав это нарушением международных норм, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков на брифинге осудил задержание сотрудницы Министерства иностранных дел РФ в аэропорту Парижа, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные действия французских властей противоречат обязательствам Франции по Венской конвенции.

    Представитель Кремля отметил, что российским консулам в Париже долгое время не предоставлялся доступ к задержанной.

    Он также выразил мнение, что инцидент еще больше усугубляет и без того напряженные отношения между Россией и Францией.

    «Конечно, это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями наши двусторонние отношения», – заявил Песков.

    Россия считает, что действия Франции недопустимы и непозволительны по отношению к дипломатическим представителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский посол был вызван в российский МИД после задержания российской сотрудницы министерства в аэропорту Франции, где ей пришлось провести сутки в пограничной зоне.

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    8 апреля 2025, 19:52 • Новости дня
    Лукашенко о традиции посещать парад Победы: «Это моя Москва»
    Лукашенко о традиции посещать парад Победы: «Это моя Москва»
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как у него сложилась традиция отмечать День Победы не только в Минске, но и в Москве.

    По словам Лукашенко, все началось с его первого официального визита в Москву во время президентства Бориса Ельцина. В ходе визита Лукашенко и Ельцин встретились в зале с длинным столом. Лукашенко вспомнил, как он сказал Ельцину: «Борис Николаевич, если вы думаете, что я приехал в чужую Москву, вы заблуждаетесь. Это и моя Москва».

    Лукашенко в интервью, фрагмент которого опубликовал Telegram-канал «Sputnik Беларусь», отметил, что парады всегда проходили на Красной площади как в едином государстве, так и после его распада. По его словам, парады Победы на Красной площади стали традицией благодаря приглашению президента России Владимира Путина. Лукашенко добавил, что 9 мая – это День Победы, и не бывать на Красной площади, представляя героический белорусский народ, было бы неправильно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    9 апреля 2025, 07:59 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 158 украинских дронов

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 158 украинских дронов

    Tекст: Александра Юдина

    За ночь средства ПВО уничтожили 158 украинских дронов, из которых большинство сбили над Краснодарским краем, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Из общего числа дронов, 67 были сбиты над территорией Краснодарского края. В Ростовской области уничтожили 29 беспилотников, в Северной Осетии – 15, в Воронежской области – 11, в Курской – десять, в Белгородской – пять, в Крыму – три, в Пензенской области – два, а в Ставропольском крае, Орловской и Саратовской областях – по одному.

    Кроме того, над акваторией Азовского моря было уничтожено семь дронов, а над Черным морем – шесть. Министерство обороны уточнило, что все беспилотники принадлежали Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области уничтожены беспилотники в нескольких районах, ПВО отражает атаки БПЛА с вечера вторника.

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    8 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Медведев прокомментировал рост ядерной угрозы цитатой из Апокалипсиса

    Медведев цитатой из Апокалипсиса на английском проиллюстрировал ядерную угрозу

    Tекст: Ирма Каплан

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул опасность ядерной угрозы цитатой из Апокалипсиса.

    Медведев выразил обеспокоенность обстановкой в мире в сфере ядерной безопасности и нежеланием западных ядерных держав поддерживать процесс разоружения. Для этого в соцсети Х он к посту о Договоре СНВ-III добавил цитату из Апокалипсиса на английском языке.

    «Ибо пришел великий день гнева Его, и кто устоит?» – процитировал Медведев фразу из шестой главы Откровения Иоанна Богослова.

    Этой репликой в Апокалипсисе завершается фрагмент о том, как Ангел снимает семь печатей, связывавших гнев Божий. Медведев добавил эти слова к посту о договоре по СНВ-III, о котором ранее написал в Telegram-канале, но без библейской цитаты.

    В своем посте Медведев сожалеет о том, что договор не привел к росту безопасности и сокращению ядерных вооружений. Поэтому он сопоставляет современную политическую обстановку с угрозой ядерного конфликта и библейскими пророчествами. Он уверен, что в ближайшие 10 лет ни о каком разоружении не может быть речи.

    «Мир будет создавать новые, более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы», – резюмировал политик.

    Российско-американское соглашение СНВ-III, которое истекает 5 февраля 2026 года, в последнее время не обсуждалось Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале несколько конгрессменов-демократов США обратились к госсекретарю Марко Рубио с просьбой продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией.

    Россия со своей стороны заявляла, что поддерживает возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, включая СНВ-3, но при условии уважения интересов друга друга. В октябре 2024 года Москва подчеркивала необходимость подписания нового договора о стратегических наступательных вооружениях с США, учитывая изменившуюся геополитическую ситуацию.

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    8 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Госдума ограничила поступление в вузы без ЕГЭ на схожие специальности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума одобрила законопроект, который разрешает поступление в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ только на схожие специальности.

    Авторами инициативы выступила группа депутатов из комитета Госдумы по науке и высшему образованию, передает ТАСС. Изменения внесены в закон «Об образовании», где указывается, что абитуриенты смогут поступать в высшие учебные заведения по вступительным испытаниям, если их специальность в колледже соответствует профилю бакалавриата или специалитета в вузе.

    Ранее законодательство не содержало требований о соответствии специальностей при поступлении. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующая норма не обеспечивает качественный состав студентов и не мотивирует их выбирать одну специальность. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 40% абитуриентов использовали предыдущие правила как «лазейку», поступая на несоответствующие их предыдущему образованию программы.

    Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Володин подчеркнул, что нововведения помогут повысить качество образования и будут способствовать более осознанному выбору профессии. Он отметил важность этих изменений для развития государства, так как они повышают ответственность и качество подготовки специалистов.

    Ранее в Москве упростили порядок поступления девятиклассников в колледжи.

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    9 апреля 2025, 11:15 • Новости дня
    Эстония запретила гражданам с паспортами России участвовать в выборах
    Эстония запретила гражданам с паспортами России участвовать в выборах
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, запрещающий гражданам третьих стран голосовать на местных выборах, что лишает права голоса проживающих в Эстонии россиян, сообщает гостелерадио ERR.

    Президент Эстонии утвердил законопроект, который лишает граждан третьих стран, включая россиян, права участвовать в местных выборах, указано на портале эстонского телерадио.

    При этом Карис выразил опасения, что принятие этого закона может иметь серьезные последствия для внутреннего мира Эстонии. Он подчеркнул, что такие изменения должны быть тщательно проанализированы и продуманы, чтобы не подорвать единство общества.

    Президент также отметил, что важно обеспечить людям без гражданства доступ к эстонскому гражданству, чтобы они не чувствовали себя изолированными.

    Согласно новым поправкам, только граждане Эстонии и стран Европейского союза смогут голосовать на местных выборах.

    Окончательно лишатся права голоса лица без гражданства, владельцы серых паспортов, с 2025 года. До этого времени они еще смогут участвовать в выборах, однако с осени 2025 года таких прав они лишатся.

    Ранее жителя Эстонии выдворили из страны за флаг ФК «Спартак» с двуглавым орлом.

    Газета ВЗГЛЯД писала о репрессиях русских и граждан прибалтийских государств в Латвии.

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    8 апреля 2025, 21:57 • Новости дня
    Аэропорт Баратаевка в Ульяновске ограничил работу

    Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Ульяновска

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэропорт Баратаевка в Ульяновске ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности, сообщили в Росавиации.

    Это решение было принято в 21.15 по московскому времени, передает ТАСС.

    Ранее во вторник аэропорт Гумрак в Волгограде временно приостановил прием и выпуск рейсов для обеспечения безопасности полетов.

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    9 апреля 2025, 11:39 • Новости дня
    Французского посла вызвали в МИД из-за задержания российского дипломата

    Tекст: Александра Юдина

    Французский посол был вызван в российский МИД после задержания российской сотрудницы министерства в аэропорту Франции, где ей пришлось провести сутки в пограничной зоне, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    Дипломат заявила о вызове французского посла в связи с задержанием российского дипломата, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в аэропорту Франции, где сотрудница российского министерства была задержана пограничной службой страны. В результате российское посольство в Париже направило ноту протеста в МИД Франции.

    Захарова отметила, что власти России выразили решительный протест послу Франции в Москве.

    В результате предпринятых демаршей сотруднице разрешили въехать в страну, однако до этого ей пришлось провести двадцать четыре часа в пограничной зоне аэропорта.

    Захарова подчеркнула, что вызов посла и нота протеста – это еще не последствия, и в Париже об этом должны знать.

    Она также добавила, что Россия не намерена оставлять данный инцидент без последствий, и подчеркнула важность дипломатических демаршей в решении подобных международных недоразумений.

    В марте Россия выразила демарш Канаде из-за слов посла о блокаде Ленинграда.

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    8 апреля 2025, 20:08 • Новости дня
    На форуме «Память Победителей» рассказали о зарождении «Бессмертного полка»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве прошел второй день Международного форума «Память Победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Он начался с церемонии возложения цветов в Александровском саду Москвы, в ходе мероприятия международные координаторы «Бессмертного полка» рассказали о том, как зародилось шествие в их странах, какие форматы мероприятий более успешны, чем обусловлена проблема проведения патриотических мероприятий сейчас.

    Участие приняли международные координаторы Бессмертного полка и ветераны СВО, возглавляемые сопредседателями Центрального штаба Бессмертного полка России и генеральным координатором Международного Бессмертного полка, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Наш день сегодня начался с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата – священного места, где покоится прах героя, отдавшего жизнь за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны,» – отметила руководитель исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина.

    В Московском концертном зале «Зарядье» продолжилась работа форума. Сопредседатель Центрального штаба Геннадий Иванов рассказал о зарождении идеи акции «Бессмертный полк».

    Более сорока международных представителей рассказали о развитии движения «Бессмертный полк» в своих странах, поделились эффективными форматами проведения памятных мероприятий, обозначили сложности, с которыми сталкиваются в организации патриотических акций за рубежом, а также представили свои идеи и наработки в преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

    Так, координатор из Малайзии Любовь Яковлева поделилась опытом объединения культурных традиций с историческим наследием: на тематической выставке были представлены открытки, выполненные в технике батик и посвященные событиям войны. Дмитрий Коренев, представитель из Австрии, рассказал о проведении уличных кинопоказов, благодаря которым жители страны знакомятся с военной историей через художественное и документальное кино. Координатор из Греции Наталья Цирмираки поделилась трудностями, возникающими из-за негативной позиции властей, подчеркнув, что акции памяти, такие как шествия, автопробеги и другие формы участия, состоятся несмотря ни на что.

    Заключительным этапом встречи стало принятие резолюции, где были собраны ключевые идеи и опыт координаторов. Документ включает четыре базовых принципа, на которых будет строиться работа движения в предстоящем году.

    Экспертная площадка была посвящена продвижению патриотического контента за рубежом. Екатерина Шубная из России Today представила материалы и способы их распространения.

    На круглом столе международные координаторы поделились опытом проведения мероприятий в своих странах. Обсуждались проблемы и успешные форматы мероприятий. Участники обменялись наработками к 80-летию Победы. Завершился форум праздничным концертом с участием оперного певца Михаила Гаврилова и Большого детского хора.

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    8 апреля 2025, 21:19 • Новости дня
    ПВО сбила пять дронов в Воронежской области

    Губернатор Гусев: ПВО сбила пять дронов в Воронежской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силами ПВО в трех районах Воронежской области были уничтожены пять беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев.

    Гусев сообщил в своем Telegrame-канале об успешной ликвидации беспилотников. «Дежурными силами ПВО в трех районах Воронежской области обнаружены и уничтожены не менее пяти беспилотных летательных аппаратов», – написал он.

    Губернатор подчеркнул, что инцидент не привел к ущербу ни среди населения, ни среди инфраструктуры.

    Прошлой ночью система ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника.

    Накануне подростки пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Белгородской области.

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    9 апреля 2025, 07:21 • Новости дня
    В Ростовской области беспилотник упал на многоквартирный дом

    Tекст: Александра Юдина

    В Ростовской области в многоквартирном доме на улице Платова обнаружили упавший беспилотник, жителям пришлось срочно эвакуироваться из-за риска взрыва, заявил врио губернатора Юрий Слюсарь.

    В своем Telegram-канале он указал, что в Аксае, Ростовская область, в многоквартирном доме на улице Платова, 74 обнаружили упавший беспилотник.

    Беспилотник типа самолета застрял на бельевых веревках. Пострадавших и разрушений нет, однако все жильцы из 48 квартир были срочно эвакуированы из-за возможной угрозы взрыва.

    Слюсарь отметил, что пункт временного размещения для эвакуированных организован на базе дома культуры «Молодежный».

    На месте происшествия работают экстренные службы, а координацией помощи занимается глава администрации района Константин Доморовский. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области уничтожены беспилотники в нескольких районах, ПВО отражает атаки БПЛА с вечера вторника.

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    9 апреля 2025, 08:26 • Новости дня
    Система ПВО России отразила атаку БПЛА на аэродром в Оренбургской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Оренбургской области, предотвратив жертвы и разрушения, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.

    В своем Telegram-канале он указал, что силы противовоздушной обороны России успешно предотвратили атаку беспилотных летательных аппаратов на военный аэродром в Оренбургской области.

    По словам Солнцева, атака была отражена без жертв и разрушений, а ситуация находится под контролем.

    Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Звуки, похожие на взрывы, были слышны в разных микрорайонах Оренбурга, что вызвало беспокойство среди местных жителей.

    Минобороны России подтвердило, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа. Атака произошла 9 апреля в период с 06.30 до 07.05 по московскому времени. Это первый случай, когда официально сообщается о подобных инцидентах в Оренбургской области.

    Напомним, за ночь средства ПВО уничтожили 158 украинских дронов, из которых большинство сбили над Краснодарским краем. В Ростовской области уничтожены беспилотники в нескольких районах, ПВО отражает атаки БПЛА с вечера вторника.

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