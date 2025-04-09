Стартовал прием заявок на юбилейный пятый сезон конкурса «Знание.Лектор»

Объявлен прием заявок на участие в пятом сезоне конкурса «Знание.Лектор»

Tекст: Ирма Каплан

Стартовал пятый сезон всероссийского конкурса «Знание.Лектор», количество победителей которого в этом году будет рекордным: 100 во взрослой категории и 21 – в юношеской. Все лекторы-победители получат контракты на 100 тыс. рублей каждый, сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание».

«В этом году мы вводим специальные номинации, посвященные истории нашей страны, ее героям и достижениям – «Сохранение памяти о Великой Победе», «Достижения атомной отрасли» и «Поддержка СВО». Кроме того, впервые в рамках проекта мы проведем народное голосование», – рассказал гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

Участникам состязания предстоит пройти онлайн-обучение и тестирование, вопросы для которого разработаны бизнес-тренером Ниной Зверевой, экспертами ее школы, тренерами по ораторскому мастерству, медиа-продюсерами, психологами, редакторами и журналистами.

После этого конкурсантам нужно будет провести очные лекции и защитить авторские лекции перед экспертным советом. Выступления пройдут в рамках десяти номинаций. Состязаться участники будут в десяти номинациях.

Заявки принимаются до 15 июля, а для номинации «Юный лектор» – до 15 июня. В этой категории могут участвовать школьники и студенты организаций среднего профобразования от 14 до 17 лет. Победители из числа школьников будут приглашены в смену МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября.

Трехдневный финал конкурса пройдет в Москве в ноябре. Там сильнейшие лекторы поборются за право заключить контракты с Обществом «Знание» на проведение лекций в своем регионе на сумму 100 тыс. рублей и другие ценные призы.

«Знание.Лектор» – всероссийский конкурс для талантливых просветителей в регионах страны. Он помогает их выявлять и создавать возможности для их профессионального роста. За четыре года в конкурсе поучаствовали более 40 тыс. человек из регионов России, участники провели свыше 14 тыс. лекций.

Как сообщала в феврале газета ВЗГЛЯД, в Москве состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Знание. Лектор», лауреаты которого получили денежные призы на продвижение своего просветительского контента.

До этого, в сентябре 2024 года сообщалось, что в рамках летней кампании общества «Знание» состоялось более 10 тыс. просветительских мероприятий. С молодыми людьми встретились ученые и популяризаторы науки, участники СВО, герои военных гражданских и профессий, консультанты по карьере и другие специалисты разных отраслей.