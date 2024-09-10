Общество «Знание» за лето провело более 10 тыс. просветительских мероприятий

С молодыми людьми встретились ученые и популяризаторы науки, участники СВО, герои военных гражданских и профессий, консультанты по карьере и другие специалисты разных отраслей. В рамках треков «Знание.Наука», «Знание.Герои», «Знание.Карьера», «Знание.Лекторий», «Знание.Игра» они прочитали лекции о достижениях России и патриотизме, познакомили слушателей с различными профессиями, рассказали о возможностях новых технологий, поговорили о культуре и современных медиа, говорится в сообщении на сайте общества.

«Опыт участия в прошлых летних оздоровительных кампаниях показал хороший результат. Мы увидели вовлеченность ребят в просветительские мероприятия. Поэтому в этом году снова предложили молодежи провести каникулы со «Знанием», но в этот раз разнообразили программу, дополнив форматами наших основных проектов», – отметил гендиректор общества «Знание» Максим Древаль. Он добавил, что мероприятия для воспитанников лагерей на территории всех субъектов посетили около 250 тыс. человек, что на 40% больше, чем в прошлом году.

Много просветительских мероприятий было посвящено особенностям регионов. Одна из смен «Северного Артека» была посвящена краеведению, поэтому лекторы рассказывали ребятам о достопримечательностях Русского Севера, интересных туристических локациях и работе в арктических широтах. А в детских лагерях Тывы лекторы познакомили школьников с обычаями, традициями и национальными играми. Гостившие в Бурятии ребята из ДНР посетили лекции об истории республики и узнали много нового об озере Байкал.

В рамках проекта «Знание.Карьера» молодые люди узнали, как правильно подойти к выбору профессии, не ошибиться в выборе колледжа или вуза, впоследствии став востребованным на современном рынке труда.

Много нового о достижениях нашей страны и интересные факты из области физики, химии, биологии и других дисциплин ребята узнали в ходе мероприятий трека «Знание.Наука». Особый интерес вызвали эксперименты и практические занятия.

В рамках проекта «Знание.Кино» состоялись кинопоказы ко Дню семьи, любви и верности, Дню России, Дню государственного флага. Например, в Нижнем Новгороде обсудили документальный фильм «Транссиб. Едем дальше». После просмотра картины прошла панельная дискуссия с автором фильма Анной Афанасьевой. А в Москве и Волгограде молодые люди посмотрели документальный фильм режиссера Михаила Елкина «И камни плавились как воск», посвященного Сталинградской битве.

Особое место в организованных обществом «Знание» мероприятиях занимал вопрос патриотизма и любви к Родине, поэтому частью летней кампании стала акция «Служу Отечеству» проекта «Знание.Герои», в рамках которой состоялись встречи с военнослужащими, в том числе ветеранами СВО.