Общество «Знание» наградило лучших лекторов России

Российское общество «Знание» наградило победителей четвертого сезона конкурса Знание.Лектор, сообщается на сайте «Общество «Знание».

Церемония прошла в Национальном центре «Россия» в Москве. Из 140 финалистов, представляющих 52 региона России, были выбраны 70 лучших лекторов, которые получили по 250 тыс. рублей на продвижение своего контента.

Министр просвещения Сергей Кравцов, присутствовавший на церемонии, отметил важность работы лекторов.

«Дорогие победители, каждый из вас – профессионал в своей области, и очень важно, что вы стремитесь делиться своими знаниями с подрастающим поколением. От учителей, наставников, лекторов зависит будущее нашей страны. Вы не только обучаете своих слушателей, но вы формируете мировоззрение ребят», – заявил Кравцов.

Советник президента Елена Ямпольская также подчеркнула значимость лекторов как носителей новых знаний и ценностей.

Гендиректор общества Максим Древаль анонсировал новые меры поддержки для лекторов, включая проект с мастер-классами и форум в Центре знаний «Машук» в Пятигорске.

Партнеры конкурса учредили специальные номинации и призы, включая гранты от «Почта Банк», сертификаты на подкасты от «Русская Медиагруппа», курсы английского от Skyeng и круизы от компании «ВодоходЪ».

Церемония сопровождалась творческими номерами, посвященными юбилеям выдающихся русских писателей и ученых. В финал конкурса вышли 140 сильнейших участников среди взрослых и студентов из 52 регионов России. Они преодолели отбор более 100 человек на место. Каждый из них получил почетное звание лектора Российского общества «Знание».

Финал конкурса «Знание. Лектор» длился с апреля 2024 года по февраль 2025 года, в нем участвовали более 19 тыс. человек, включая более 5 тыс. школьников.