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Россиянка Шнайдер обошла сменившую гражданство Касаткину в рейтинге WTA
Россиянка Диана Шнайдер улучшила свое положение в рейтинге WTA, заняв 13-е место, в то время как Дарья Касаткина, сменившая гражданство на австралийское, опустилась на 14-ю позицию.
Диана Шнайдер достигла 13-й строчки в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает РИА «Новости». Шнайдер смогла обойти Дарью Касаткину, которая ранее сменила гражданство с российского на австралийское и теперь занимает 14-е место, потеряв две позиции.
Первая ракетка России – 17-летняя Мирра Андреева – продолжает оставаться на седьмом месте мирового рейтинга. Людмила Самсонова удерживает 19-е место, а Екатерина Александрова поднялась с 26-й на 22-ю строчку благодаря успешному выступлению на турнире в Чарльстоне, США.
В общемировом рейтинге лидирует белоруска Арина Соболенко, на втором месте полька Ига Швентек. Американка Джессика Пегула поднялась на третье место, обойдя свою соотечественницу Кори Гауфф.
Обновленный рейтинг WTA по состоянию на 7 апреля отражает изменения среди топовых теннисисток, где Россия представлена сразу несколькими спортсменками в первой сотне.
Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина получила постоянный вид на жительство в Австралии и решила сменить спортивное гражданство.
Олимпийская чемпионка Светлана Журова отметила, что решение Касаткиной представлять Австралию следует воспринимать без негативных эмоций, подчеркивая, что теннисистка давно не живет в России.
В феврале Мирра Андреева заняла девятое место в рейтинге WTA после победы на турнире в Дубае, став первой ракеткой России и вытеснив Дарью Касаткину.