  • Новость часаМужчина с мясницким ножом напал на детей в Нью-Йорке
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Французская армия начинает копировать военный опыт России
    Эксперты: Успех ВС России на Сумщине создает для ВСУ новые условия на фронте
    В Белом доме объяснили отказ ввести пошлины против России
    Эксперты: Реакция Гретцки на рекорд Овечкина показала главную силу русских
    ВСУ перебросили элитные БПЛА в Сумскую область для удержания Гуево
    Овечкин после рекордного броска заявил «Русские, мы сделали это!»
    Тимошенко спрогнозировала сроки перезагрузки власти на Украине
    В Тбилиси объяснили злость ЕС на Грузию
    В Британии заподозрили яхты российских олигархов в шпионаже
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Ливия преподала урок борьбы с замещающей миграцией

    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевшего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    12 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    7 апреля 2025, 03:55 • Новости дня

    МИД Мали: Урегулирование с Украиной должно учесть безопасность России

    Министр иностранных дел Мали заявил о поддержке интересов безопасности России

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Мали Абдулай Диоп поддержал инициативы по мирному урегулированию с Украиной, подчеркнув важность учета интересов безопасности России.

    Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп в интервью РИА «Новости» выразил поддержку мирным инициативам между Россией и Украиной, отметив, что в этом процессе необходимо учитывать интересы безопасности Москвы. «Мали и АГС (Альянс государств Сахеля) в целом поддерживают все инициативы, ведущие к миру, но справедливому и прочному миру, миру, учитывающему интересы безопасности России», – заявил Диоп.

    Глава МИД Мали подчеркнул, что мир между Россией и Украиной принесет пользу не только этим странам, но и мировой экономике в целом, включая страны Сахеля. Это облегчит поставки российских и украинских товаров тем, кто в них нуждается. «Мир между Россией и Украиной будет полезен для всего мира, для стабильности, а также для мировой экономики, экономики наших стран, поэтому мы это поддерживаем», – отметил он.

    Министры иностранных дел из Мали, Буркина-Фасо и Нигера недавно посетили Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова, чтобы провести первые консультации между Альянсом государств Сахеля и Россией. Диоп сообщил, что стороны договорились о регулярных консультациях не реже одного раза в год, и следующая встреча пройдет в одной из стран Сахеля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в поддержке террористических группировок в регионе Сахеля. Лавров подчеркнул, что действия Украины дестабилизируют ситуацию в Африке. Глава российского внешнеполитического ведомства сделал это заявление после переговоров с главами Министерств иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо.

    6 апреля 2025, 16:07 • Новости дня
    Тимошенко спрогнозировала сроки перезагрузки власти на Украине

    Тимошенко назвала «оптимистичный» сценарий перезагрузки власти на Украине

    Тимошенко спрогнозировала сроки перезагрузки власти на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о неких международных планах завершения конфликта на Украине к концу мая, после чего в стране начнется перезагрузка власти. Такой прогноз она сочла крайне оптимистичным.

    Тимошенко отметила на женском фестивале, прошедшем 6 апреля, что «международные планы» предусматривают окончание конфликта к концу следующего месяца, передает «Комсомольская правда».

    В своей речи Тимошенко подчеркнула важность планов, которые направлены на урегулирование ситуации и окончание боевых действий. Она выразила мнение, что эти планы могут быть реализованы в обозримом будущем, и отметила, что считает такой прогноз крайне оптимистичным. Вслед за завершением конфликта она допустила перезагрузку власти на Украине.

    Ранее Тимошенко прогнозировала завершение конфликта на Украине по «корейскому сценарию».

    В конце марта Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обновленный прогноз, в котором предполагается, что конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года.

    Коментарии (13)
    6 апреля 2025, 20:05 • Новости дня
    Эксперты: Успех ВС России на Сумщине создает для ВСУ новые условия на фронте
    Эксперты: Успех ВС России на Сумщине создает для ВСУ новые условия на фронте
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские военные широким фронтом ведут наступление в Сумской области, о чем свидетельствует освобождение населенного пункта Басовка. Если динамика сохранится, следующим этапом операции станет уничтожение логистических узлов ВСУ, что не позволит противнику стабилизировать линию фронта ввиду ее предельной растянутости и тяжелых боев на других направлениях в Харьковской области и Донбассе.

    «Освобождение Басовки и дальнейшее продвижение на юг Сумской области позволяют российским военным с запада охватить группировку противника, который пока ведет бои в районе Олешни Курской области», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По словам эксперта, ВС России в Сумской области наступают широким фронтом, тем самым «закругляя» линию боевого соприкосновения: «То есть, мы обходим те части ВСУ, которые опираются на трассу, ведущую через Юнаковку на Суджу».

    При этом российские войска традиционно наносят фланговые удары по частям противника с нескольких сторон, повышая потери в рядах ВСУ. На этом фоне группировка неприятеля в Курском приграничье продолжает сокращаться.

    «ВСУ контролируют небольшой участок, опирающийся на Олешню, и отдельный кусочек земли между Горналем и Гуево. Там их снабжение идет через дорогу, расположенную восточнее», – добавил Онуфриенко и указал, что на данный момент Россия де-факто контролирует уже порядка пяти населенных пунктов в Сумской области.

    В свою очередь отраслевой Telegram-канал «Военная хроника» добавляет: «С учетом недавней зачистки границы и начавшегося давления на тыловую инфраструктуру украинской армии в регионе, – это первый шаг по началу наступления в глубину украинской территории».

    «До недавнего времени удары по Сумской области шли в основном артиллерией, авиацией или баллистикой. Но переход и закрепление на границе могут повлечь за собой тяжелые для ВСУ последствия», – уточнили авторы канала и задались вопросом: «Не в дефиците ли ВСУ на этом направлении мобильных резервов дело?».

    «Основные силы у противника сейчас под Часовым Яром, еще часть перекинута на другие участки, включая Купянск и Покровск. Возможно, именно из-за этого слабые участки границы начинают проседать, и российские подразделения занимают позиции», – допускают эксперты.

    «Если динамика сохранится, следующим этапом станет подавление оставшихся опорных пунктов и вынос логистических узлов, чтобы лишить ВСУ возможности даже временно стабилизировать линию фронта», – рассуждают авторы. Они также указывают: теперь главкому ВСУ Александру Сырскому придется «тушить» помимо Волчанска, Купянска и Покровска еще и Сумскую область.

    «Причем делать это придется в условиях, когда логистика перегружена, а фронт вытянут до предела. В таких условиях каждый новый участок означает минус внимание и ресурсы для остальных отрезков», – заключили в «Военной хронике».

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Басовка в Сумской области. Согласно информации, поступившей от российских силовых структур, бойцы практически вышли на трассу, ведущую в Юнаковку, откуда осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины в Курской области.

    Любопытно, что в середине недели несколько групп украинских морпехов из 36-й бригады попытались покинуть Басовку, однако ВС России пресекли попытку бегства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему России важно зачистить Сумскую область и как это поспособствует созданию буферной зоны.

    Коментарии (6)
    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (7)
    6 апреля 2025, 09:51 • Новости дня
    ВСУ понесли значительные потери в Водолагах Сумской области

    Российские войска уничтожили боевые группы ВСУ в Водолагах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Водолаги Сумской области подразделения Вооруженных сил Украины несут значительные потери после артиллерийского огня, который сорвал ротацию 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, уничтожив обе боевые группы и бронированную технику.

    Подразделения Вооруженных сил Украины в селе Водолаги Сумской области несут значительные потери, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Село Водолаги расположено вблизи населенного пункта Веселовка, который, по данным Минобороны России, был освобожден 29 марта.

    Накануне военные сорвали попытку ротации подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, уничтожив обе боевые группы и бронированную технику противника артиллерийским огнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России сорвали попытку бегства украинских морпехов из Басовки в Сумской области, а также уничтожили радиолокационную станцию ВСУ ракетным ударом в том же регионе. Также сообщалось, что ВСУ безуспешно атаковали на сумском направлении.

    Коментарии (0)
    6 апреля 2025, 18:35 • Новости дня
    ВСУ перебросили элитные БПЛА в Сумскую область для удержания Гуево

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сумскую область с целью удержания села Гуево в Курской области.

    Источник в 30-м мотострелковом полку 72-й дивизии группировки войск «Север» пояснил, что украинские силы пытаются отрезать российские подразделения, лишив их снабжения и поддержки, передает РИА «Новости».

    Источник заявил: «После того как наши бойцы освободили большую часть населенного пункта Гуево, враг перебросил элитные подразделения БПЛА в этот населенный пункт. "Птичек" стало больше в несколько раз. Они пытаются отрезать, оставить штурмовиков без снабжения. Бьют по всем, кто оказывается на открытом месте. Атакуют как военных, так и гражданских, которые остались в селе».

    По информации источника, подразделения БПЛА были переброшены с участка фронта в Белгородской области, где они вели атаки на протяжении двух недель.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.


    Коментарии (4)
    6 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области

    Группировка войск «Север» освободила Басовку в Сумской области

    Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Басовка в Сумской области в ходе наступательных действий, что подтвердило Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Басовка в Сумской области, сообщает Telegram-канал МО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска на Сумском направлении успешно отразили атаки ВСУ, сорвав их планы на прорыв. Также сообщалось, что ВС России предотвратили попытку бегства украинских морпехов из Басовки в Сумской области. Кроме того, ранее российский ракетный удар уничтожил радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области, что существенно ослабило их оборонительные способности.

    Коментарии (2)
    6 апреля 2025, 05:29 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила свыше 250 украинских боевиков

    Российская группировка «Запад» уничтожила 250 боевиков и 5 станций Starlink

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие российской группировки «Запад» за сутки уничтожили более 250 украинских боевиков, а также пять станций спутниковой связи Starlink и 33 пункта управления беспилотниками.

    Как сообщает ТАСС, начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что в течение суток российские военнослужащие уничтожили более 250 украинских боевиков. Также были уничтожены пять станций спутниковой связи Starlink и 33 пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

    Бигма уточнил: «Уничтожены 33 пункта управления БПЛА, 5 станций спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов». По его словам, расчеты ПВО также ликвидировали два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 22 БПЛА самолетного типа.

    Кроме того, в ходе боевых действий российские силы уничтожили танк Т-72, два автомобиля и роботизированную платформу. В результате контрбатарейной борьбы были ликвидированы три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», Krab и Panzerhaubitze 2000, четыре артиллерийских орудия западного производства и десять минометных расчетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар по аэропорту Днепропетровска, уничтожив пять самолетов ВСУ, доработанных для военных целей. Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни. Украинские вооруженные формирования понесли значительные потери в живой силе и технике в результате действий российских военных группировок.

    Коментарии (2)
    6 апреля 2025, 09:55 • Новости дня
    Сальдо предложил создать «санитарную зону» на границе Херсонской области

    Сальдо счел создание «санитарной зоны» у границ Херсонщины мощным подспорьем

    Сальдо предложил создать «санитарную зону» на границе Херсонской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о важности создания «санитарной зоны» на границе региона для отдаления украинских войск.

    Сальдо заявил о важности создания «санитарной зоны», которая поможет отодвинуть украинские войска от границ региона, передает РИА «Новости». По его словам, такая зона станет мощным подспорьем для региона. Сальдо отметил, что идея создания зоны является хорошей, но реализация должна учитывать реальные возможности военных.

    Губернатор также выразил мнение о необходимости запрета неофашистских движений на территории Украины. Он подчеркнул, что в стране не должно быть притеснений русского языка и русских граждан.

    Кроме того, Сальдо заявил о важности недопущения вступления Украины в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при обстреле ВСУ в Новой Каховке были ранены трое жителей. ВС России потопили три катера ВСУ на Днепре. ВСУ установили новое разведывательное устройство на берегу Днепра.

    Коментарии (5)
    6 апреля 2025, 13:51 • Новости дня
    Российские военные уничтожили украинскую группировку в Часовом Яре

    Российские силы уничтожили группировку ВСУ в микрорайоне Западный Часова Яра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В микрорайоне Западный города Часов Яр в Донецкой области ВС РФ успешно ликвидировали группировку ВСУ, что привело к значительным потерям среди украинских войск.

    По данным, предоставленным ТАСС, подразделения Вооруженных сил России ликвидировали группировку Вооруженных сил Украины в микрорайоне Западный города Часов Яр, расположенного в Донецкой народной республике.

    При этом, как пояснили в силовых структурах, украинские войска продолжают предпринимать попытки контратаковать, однако их усилия оказываются безуспешными. ВСУ несут большие потери как в личном составе, так и в технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал о том, что украинские военные используют живой щит из мирных жителей в Часовом Яре. Российские войска заняли более десяти многоэтажек в этом населенном пункте. Также российские войска сковали силы ВСУ в Часовом Яре.

    Коментарии (0)
    6 апреля 2025, 23:56 • Новости дня
    В Британии заподозрили яхты российских олигархов в шпионаже за военным флотом

    The Sunday Times: Россия шпионила за британскими подлодками с яхт олигархов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские олигархи якобы используют свои яхты для шпионажа за британским флотом и подводной инфраструктурой, согласно расследованию The Sunday Times.

    Российские олигархи, как утверждает издание The Sunday Times, возможно, применяют свои яхты для шпионажа за британскими подлодками. Одним из примеров стало событие 2018 года, когда британский корабль HMS Albion экстренно покинул порт Лимасола из-за якобы шпионской активности российской яхты. Британское Министерство обороны заявляет, что не только яхты, но и подводные датчики использовались для слежки за атомными подлодками Vanguard с ракетами Trident-2 D5.

    Кроме того, вблизи критически важных коммуникационных кабелей Британии были неоднократно обнаружены беспилотные аппараты, которые могли повреждать кабели. Ни корабля-носителя, ни подводной лодки рядом не было, что, по мнению военных, свидетельствует о возможности беспилотников преодолевать значительные расстояния самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Британии приняли звуки, издаваемые китом, за российские подводные беспилотники на северо-западе Шотландии.

    Ранее глава Минобороны Британии Джон Хили заявил, что британские военные направили подводную лодку следить за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш.

    Коментарии (4)
    6 апреля 2025, 15:30 • Новости дня
    Российские войска приблизились к снабжающей ВСУ Юнаковке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение Басовки позволило российским военным приблизиться к трассе в Юнаковку, откуда осуществлялось снабжение ВСУ в Курской области, рассказали в российских силовых структурах.

    Российские военные освободили населенный пункт Басовка в Сумской области Украины и тем самым приблизились к Юнаковке, передает ТАСС. Информация поступила от российских силовых структур. По словам собеседника агентства, российские бойцы практически вышли на трассу, ведущую в Юнаковку, откуда осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины в Курской области.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.


    Коментарии (0)
    6 апреля 2025, 06:54 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинские БПЛА в Ростовской области

    ПВО сбила украинские дроны в Ростове-на-Дону и других районах области

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили дроны над Ростовом-на-Дону и прилегающими районами, пострадавших нет, ведется проверка падения обломков.

    Как передает РИА «Новости», врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении украинских беспилотных летательных аппаратов в нескольких районах региона, включая Ростов-на-Дону, Аксайский, Мясниковский и Октябрьский сельские районы.

    В своем Telegram-канале Слюсарь написал: «Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах».

    По предварительным данным, жертв или пострадавших в результате атаки нет. Однако оперативные службы продолжают проверку информации о возможном падении обломков дронов на административное здание и хозяйственные постройки в Пролетарском районе Ростова.

    Слюсарь также подчеркнул важность готовности и быстроты реагирования сил ПВО в обеспечении безопасности мирного населения и объектов инфраструктуры. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия для уточнения всех обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, в результате чего повреждены дома, автомобили и инфраструктура.

    Военнослужащие российской группировки «Запад» за сутки уничтожили более 250 украинских боевиков, а также пять станций спутниковой связи Starlink и 33 пункта управления беспилотниками.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения и предприятию по сборке беспилотников.

    Коментарии (0)
    6 апреля 2025, 08:25 • Новости дня
    ВСУ перебросили молодых бойцов на липцовское направление

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ усилили липцовское направление Харьковской области переброской 92-й штурмовой бригады, укомплектованной молодыми украинцами в возрасте от 18 до 24 лет.

    Как передает ТАСС, подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, составленные из украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, были переброшены на липцовское направление в Харьковской области. Источники сообщили, что это может объяснять недавнюю активизацию украинских вооруженных сил в этом районе.

    Российские силы, согласно информации от источника, вскрыли и уничтожили самоходную артиллерийскую установку M109 Paladin, принадлежащую 92-й бригаде. Источник отметил, что ранее российские бойцы уже уничтожили опытных солдат этого формирования, что, возможно, и стало причиной необходимости пополнения рядов бригады молодыми контрактниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные выбили ВСУ с позиций у Липцов, расположенных в Харьковской области, продолжая успешно освобождать населенные пункты. Министерство обороны России сообщало о значительных потерях ВСУ в районах Волчанска и Северска, что является частью продолжающихся операций в данном регионе. Российские войска ранее освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области, укрепляя свои позиции на Украине.

    Коментарии (0)
    6 апреля 2025, 10:58 • Новости дня
    Минобороны подало иск на 11,5 млн рублей к КБ «Алмаз»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Арбитражный суд Москвы 13 мая начнет рассматривать иск Министерства обороны России к центральному морскому конструкторскому бюро «Алмаз» на 11,5 млн рублей, сообщили в суде.

    Министерство обороны России подало исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы против центрального морского конструкторского бюро «Алмаз», сообщает «РИА «Новости». Сумма требований составляет 11,5 млн рублей.

    Рассмотрение иска назначено на 13 мая. О сути иска в суде пока не сообщили, оставив это без комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России подало иск на 111 млн рублей против НПО «Алмаз». Суд в Москве взыскал 71 млн рублей с Военно-строительной компании в пользу Министерства обороны. Минобороны совместно с Генпрокуратурой подали иск против рязанского изобретателя.

    Коментарии (0)
    6 апреля 2025, 09:35 • Новости дня
    ВСУ потеряли десятки солдат в контратаках под Красноармейском

    ВС РФ уничтожили несколько десятков солдат ВСУ и технику под Красноармейском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе поселков Шевченко и Песчаное ВС РФ сорвали контратаки ВСУ, уничтожив несколько десятков солдат и до 15 единиц западной тяжелой техники.

    Российские силовые структуры сообщили, что в районе поселков Шевченко и Песчаное, расположенных к югу от Красноармейска, были сорваны попытки контратак со стороны ВСУ. Как передает ТАСС, в результате этих действий несколько десятков украинских солдат были уничтожены.

    Помимо людских потерь, ВСУ понесли значительные потери в технике. По данным силовиков, в ходе боевых действий на подступах к поселкам было уничтожено до 15 единиц тяжелой техники западного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силы не смогли прорвать оборону на Красноармейском направлении. Также сообщалось, что ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о задействовании украинскими войсками женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР, включая Красноармейское и Дзержинское.

    Коментарии (0)
    6 апреля 2025, 07:59 • Новости дня
    ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО России за ночь перехватили 11 украинских беспилотников над Ростовской, Курской и Белгородской областями.

    Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, пишет РИА «Новости». Из общего числа перехваченных беспилотников восемь были зафиксированы и уничтожены в воздушном пространстве над Ростовской областью, два – над Курской областью, и один – над Белгородской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО России за ночь сбила 49 украинских дронов. Донецк подвергся массированной атаке ударными дронами. Также ПВО уничтожила украинские БПЛА в Ростовской области.

    Коментарии (0)
    Главное
    Белоруссия пресекла ввоз крупнейшей партии взрывчатки из Польши в Россию
    Стало известно о подготовке наземной операции против хуситов в Йемене
    ВСУ понесли значительные потери в Водолагах Сумской области
    Выбросы похожего на пальмовое масло вещества загрязнили побережье в Анапе
    Россияне стали дольше ждать общественный транспорт
    В РПЦ объяснили «печальную статистику» супружеских измен в России
    Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье пришел в сознание

    Мир испугался наплыва дешевых китайских товаров из-за пошлин США

    Китай намерен биться с США. Он ответил Дональду Трампу введением 34-процентных пошлин на все американские товары. Хватит ли КНР сил победить в торговой войне? В первую волну Пекину удалось не только найти новые рынки сбыта, но и совершить технологический рывок. Евросоюз уже в панике от ожидания наплыва дешевой китайской продукции. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп послал Макрону «черную метку»

    Приговор суда, перечеркнувший дальнейшую политическую карьеру Марин Ле Пен, обещает принести немало неприятностей ее врагу – президенту Франции Эммануэлю Макрону. Его американский коллега Дональд Трамп решил поучить Евросоюз демократии. Чем настойчивее он это делает, тем лучше для России. Подробности

    Перейти в раздел

    «Если жив, то там классно». Как СВО превращается в семейное дело

    Что заставило 60-летнего слесаря добиваться третьего по счету контракта? Для чего на передовую добровольно ушел отец четырех дочерей? Почему мама, некогда не отпустившая сына в Сирию, одобрила его участие в СВО? Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД побывал на одной из крупнейших электростанций Сибири под Нижневартовском, где встретил работников – ветеранов СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп решил превратить НАТО в свой бизнес-проект

    Соединенные Штаты хотят, чтобы все члены НАТО тратили не менее 5% своего ВВП на оборону, заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Сейчас по этому показателю США уступают Польше, которая среди членов альянса стала лидером по военным расходам. Насколько реализуемо очередное требование Дональда Трампа и на что пойдут дополнительные деньги? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............