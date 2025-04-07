МИД Мали: Урегулирование с Украиной должно учесть безопасность России

Министр иностранных дел Мали заявил о поддержке интересов безопасности России

Tекст: Денис Тельманов

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп в интервью РИА «Новости» выразил поддержку мирным инициативам между Россией и Украиной, отметив, что в этом процессе необходимо учитывать интересы безопасности Москвы. «Мали и АГС (Альянс государств Сахеля) в целом поддерживают все инициативы, ведущие к миру, но справедливому и прочному миру, миру, учитывающему интересы безопасности России», – заявил Диоп.



Глава МИД Мали подчеркнул, что мир между Россией и Украиной принесет пользу не только этим странам, но и мировой экономике в целом, включая страны Сахеля. Это облегчит поставки российских и украинских товаров тем, кто в них нуждается. «Мир между Россией и Украиной будет полезен для всего мира, для стабильности, а также для мировой экономики, экономики наших стран, поэтому мы это поддерживаем», – отметил он.

Министры иностранных дел из Мали, Буркина-Фасо и Нигера недавно посетили Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова, чтобы провести первые консультации между Альянсом государств Сахеля и Россией. Диоп сообщил, что стороны договорились о регулярных консультациях не реже одного раза в год, и следующая встреча пройдет в одной из стран Сахеля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в поддержке террористических группировок в регионе Сахеля. Лавров подчеркнул, что действия Украины дестабилизируют ситуацию в Африке. Глава российского внешнеполитического ведомства сделал это заявление после переговоров с главами Министерств иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо.

