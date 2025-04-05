ВСУ 14 раз за сутки атаковали российские объекты энергетики

Tекст: Мария Иванова

В оборонном ведомстве сообщили, что в Брянской области 4 апреля в 7.10 в результате обстрела ВСУ энергообъекта «Ивановка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и обрыва провода высоковольтной линии без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей населенного пункта в Климовском районе, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В 16.06 из-за украинского БПЛА энергообъекта Климово филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и последовавшего отключения трансформаторной подстанции потребители Нового Ропска также остались без электроснабжения.

В 21.06 в результате обстрела ВСУ энергообъекта Погар и обрыва проводов высоковольтной линии 10 кВ была обесточена трансформаторная подстанция в Случевск. Его население пришлось эвакуировать, отметили в оборонном ведомстве.

В 21.39 из-за прилета украинского БПЛА по энергообъекту Хвощевская и вывода из строя трансформатора без электричества осталась часть жителей Лемешовки в Севском районе.

В то же время в Белгородской области в 7.40 после обстрела ВСУ энергообъекта Красная Яруга филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» и повреждения комплектной трансформаторной линии была обесточена подстанция в Краснояружском районе, жители эвакуированы.

Позднее, в 8.00 в результате обстрела ВСУ энергообъекта Чуровичи и обрыва проводов в пролетах опор высоковольтной линии без электричества оказалась часть потребителей в Климовском районе, сообщили в Минобороны.

В 11.46 в результате атаки украинского беспилотникам на энергообъект Дорогощь без электроснабжения осталась часть жителей Грайворонского района.

В 14.38 после обстрела ВСУ энергообъекта Нечаевка произошло повреждение высоковольтной линии 10 кВ. Без электричества остались порядка 500 потребителей в Белгородском районе.

В 15.22 из-за обстрела ВСУ энергообъекта Комсомолец филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» без электроснабжения оказались жители Комсомольского.

В Смоленской области 4 апреля в 1.48 в результате атаки украинского ударного дрона произошел обрыв проводов с отключением высоковольтной линии 500 кВ «Смоленская АЭС – Калужская».

В Липецкой области в тот же день в 8.10 в ходе атаки украинского БПЛА Новониколаевки без электроснабжения осталась часть потребителей в Липецком районе.

4 апреля в 4.00 в Кременной Луганской народной республики в результате атаки украинского беспилотника на газораспределительную станцию «Кременная» филиала ООО «Черноморнефтегаз» – Управление магистральных газопроводов «Луганскгаз» произошло повреждение агрегатов и обеспечивающих работу коммуникаций.

А 5 апреля в 00.11 в Херсонской области из-за атаки украинского дрона на подстанцию 150 кВ Виноградово филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС повреждено комплектное распределительное устройство 10 кВ. В 1.25 объект был атакован повторно.

5 апреля в 00.40 в Воронежской области после атаки БПЛА произошло повреждение высоковольтной линии 110 кВ Острогожск-районная – АНП. Без снабжения энергией остались около 1820 бытовые потребителей, заключили в Минобороны.

Накануне Минобороны заявило о шести новых атаках Украины на объекты энергетики России, а днем ранее Минобороны сообщало о четырех атаках ВСУ на энергосистемы России за сутки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России.