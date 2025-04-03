Tекст: Вера Басилая

Министерство обороны России сообщило о четырех атаках, совершенных Вооруженными силами Украины в течение суток, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Атаки были направлены на различные энергетические объекты в Луганске, Курске, Белгородской и Запорожской областях, что привело к значительным перебоям в электроснабжении и прекращению подачи газа.

В Луганске в 00:43 был атакован газораспределительный объект «Сватово», в результате чего произошло возгорание и остановка газоснабжения более 11 тыс. потребителей. В Курской области в 02:11 удар беспилотника по энергообъекту компании «Курскэнерго» оставил без электричества более 1,2 тыс. потребителей.

В Белгородской области в 12:06 артиллерийский обстрел вывел из строя подстанцию «Максимовка», оставив без электричества более 1,7 тыс. потребителей. Также в Запорожской области в 18:00 атака на подстанцию «Васильевка» прекратила электроснабжение для около 9 тыс. потребителей.

Эти действия, по словам Министерства обороны России, свидетельствуют о неспособности киевского режима соблюсти возможные договоренности по урегулированию конфликта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России.

В Кремле заявили, что Украина ежедневно атакует российские энергетические объекты, несмотря на временный мораторий на удары.