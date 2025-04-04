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Умер чиновник, автомобиль которого подорвали в Днепре
Глава Левобережной администрации Днепра Юрий Федько скончался в реанимации после подрыва его автомобиля.
Глава Левобережной администрации горсовета Днепра Юрий Федько скончался в реанимации после подрыва его автомобиля, сообщает ТАСС. Пока официальных заявлений о его смерти от властей Украины не поступало, однако местные издания, такие как «Страна», подтвердили эту информацию.
Нападение произошло в пятницу утром, когда в Днепре была взорвана машина, в которой находились Федько и его супруга. Первоначально полиция сообщила о пострадавших, но не раскрыла их личности. Позже украинские СМИ выяснили, что это был именно Федько.