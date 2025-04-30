Путин: Рано или поздно отношения России с Европой восстановятся

Tекст: Дарья Григоренко

«У меня сомнений нисколько нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся. Это безусловно. В том числе с опорой на таких людей, как вы, и таких людей, которые родились и выросли в Испании», – подчеркнул глава государства в ходе разговора с координатором международного движения «Бессмертный полк» в Испании, организатором шествий в Мадриде Викторией Самойловой на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

«А некоторые из них родились, испанцы родились и выросли в Советском Союзе, – добавил Путин, – это дети как раз тех семей, которые в годы Гражданской войны [в Испании] перебрались в Советский Союз. Там у нас есть на кого опереться».

Ранее в ходе встречи с участниками марафона «Знание. Первые» Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.