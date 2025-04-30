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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    11 комментариев
    30 апреля 2025, 18:54 • Новости дня

    Путин передал привет бойцам 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин передал привет бойцам 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады, которые принимают участие в СВО, в ходе общения с героем России Балданом Цыдыповым.

    Цыдыпов, кавалер ордена Мужества и директор департамента по патриотической работе Общества «Знание», рассказал президенту о значимости воспитания молодежи. Путин поинтересовался, поддерживает ли Цыдыпов связь с бывшими сослуживцами, получив утвердительный ответ, передает РИА «Новости».

    «Как у них настроение?» – спросил президент. Цыдыпов сообщил, что у бойцов отличное настроение. «Привет им передавайте», – заявил глава государства.

    Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где проходит марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    29 апреля 2025, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая

    Политолог Скачко: Отказом от перемирия на 9 Мая Киев выбивает мирную повестку из рук Трампа

    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отказ Владимира Зеленского от перемирия на 9 Мая осудят в Белом доме, но попытаются оправдать в Европе, обвиняя Москву в коварстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Банковой отвергли инициативу России о трехдневном прекращении огня.

    «Зеленский требует месячного перемирия вместо трехдневного, чтобы ВСУ успели перегруппироваться в зоне СВО, наладить логистику, подтянуть резервы на критические участки. За три дня они просто не успеют этого сделать», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «В поведении Зеленского есть и политический смысл. За месяц перемирия он хочет переговорить с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, слетать в Британию и Францию, выработать совместную тактику для очередной попытки склонить на свою сторону президента США Дональда Трампа», – продолжил он.

    «Зеленский выбивает мирную повестку из рук Трампа. Если в США обратят внимание на отказ Банковой от предложения Путина, Белый дом осудит, а затем заставит Киев согласиться на прекращение огня. Мы увидим повторение сценария пасхального перемирия, которое Украина сначала отвергла, а потом была вынуждена принять», – спрогнозировал собеседник.

    «В свою очередь, европейские политики, скорее всего, в заявлениях и СМИ запустят оправдательную риторику, сводящуюся к тому, что Украина поступает правильно, а Россия коварна», – указал он. «Если мыслить логически, то Киеву, как проигрывающей стороне, важно добиться полного прекращения огня и затем переходить к политическим договоренностям. Для Москвы же окончательное перемирие допустимо лишь при согласовании гарантий и выполнении всех условий, затрагивающих первопричины украинского кризиса», – подчеркнул аналитик.

    «Как бы то ни было, мирные инициативы России показывают Западу истинное лицо офиса Зеленского. Полагаю, это будет учитываться при выработке итоговых соглашений. Москва честно соблюдает договоренности, показывает готовность к урегулированию и диалогу. Киев же приходится принуждать даже к двухдневному перемирию, как это было на Пасху, которое ВСУ все равно нарушают», – резюмировал эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский назвал предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая манипуляцией. «Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину на время парада. Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня – и по меньшей мере на 30 дней», – сказал Зеленский.

    Москва объявляет перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Из сообщения Кремля следует, что российские силы намерены остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая. «Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», – говорится в заявлении.

    В случае нарушений со стороны ВСУ Россия даст адекватный и эффективный ответ. Кроме того, Москва в очередной раз заявила о готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал перемирие к юбилею Победы проявлением доброй воли России: «Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства».

    Напомним, нечто подобное происходило и после того, как Владимир Путин предложил 30-часовую приостановку огня в честь празднования Пасхи. Тогда Зеленский отказывался присоединяться к соглашению, однако в последствии нехотя согласился. В итоге за отведенное время, по данным Минобороны, ВСУ успели нарушить «режим тишины» 4,9 тыс. раз.

    Японский сенатор Мунэо Судзуки раскритиковал Зеленского за отказ от инициатив Москвы, сравнив ситуацию с окончанием Второй мировой войны, когда японское командование призывало воевать до последнего и использовать в боях женщин и детей, что привело к трагическим последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    28 апреля 2025, 09:19 • Новости дня
    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа

    Путин поблагодарил военных КНДР за помощь в разгроме ВСУ в Курской области

    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа
    @ Sergey Bobylev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области и отметил их героизм.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской народной армии, участвовавшим в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Путин отметил высокий уровень подготовки и героизм корейских воинов, которые совместно с российскими бойцами отражали вторжение ВСУ в полном соответствии с международным правом и Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным 19 июня 2024 года.

    «В разгроме вторгшихся на нашу территорию неонацистских формирований киевского режима активное участие принимали подразделения Корейской народной армии – в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года. В частности, в соответствии со статьей 4 Договора, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон», – отметил президент России.

    Путин отдельно выразил признательность председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, а также всему руководству и народу КНДР за помощь и поддержку.

    «Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», – заявил Путин.

    Президент подчеркнул, что действия подразделений КНДР «были продиктованы чувством солидарности и товарищества, а также полностью соответствовали международным нормам».

    Президент выразил уверенность в том, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Россией и КНДР, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

    Ранее корейские СМИ заявили, что КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках этого договора.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов региона, действуя в рамках стратегического партнерства.

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    29 апреля 2025, 20:10 • Видео
    Чем Трамп похож на Ельцина

    Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

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    28 апреля 2025, 14:34 • Новости дня
    Долгов объяснил помощь КНДР в освобождении Курской области и неучастие сил ОДКБ

    Дипломат Долгов: Оказанная помощь северокорейцев в Курской области – это дружественный шаг Пхеньяна

    Долгов объяснил помощь КНДР в освобождении Курской области и неучастие сил ОДКБ
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Москва высоко оценила участие северокорейских военных в боях в Курской области. Это укладывается в парадигму укрепления российско-северокорейских отношений, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в КНДР подтвердили участие своих военных в операции по освобождения Курской области.

    «Северокорейские бойцы участвовали в боях в Курской области в рамках двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ, среди прочего, предполагает содействие друг другу при какой-либо вооруженной агрессии», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Оказанная военная помощь – это дружественный шаг Пхеньяна, ведущий к развитию политических, военных, общественных и других связей России и КНДР. Произошедшее укладывается в парадигму укрепления российско-северокорейских отношений», – подчеркнул собеседник.

    «Кроме того, военные КНДР получили бесценный боевой опыт», – считает посол. Отвечая на вопрос, почему в операции принимали участие именно северокорейские военные, а не войска стран ОДКБ, Долгов указал: «Российское руководство принимает те решения, которые считает наиболее уместными для обеспечения интересов страны».

    Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые подтвердил участие северокорейских военных в боях в Курской области. По его словам, решение было принято в соответствии с четвертой статьей договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.

    Лидер КНДР отметил героизм своих военных при разгроме украинских боевиков и анонсировав установку памятника в их честь. Он расценил участие в КТО как священную миссию для укрепления дружбы с Россией. По словам Ким Чен Ына, он приказал армейским подразделениям «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков» совместно с российскими военными, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

    Президент России Владимир Путин также выразил благодарность бойцам корейской народной армии. По его словам, это было сделано «в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между Россией и КНДР.

    «Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично Председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», – говорится в заявлении Путина.

    «Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу родину как собственную», – добавил глава государства. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

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    30 апреля 2025, 00:03 • Новости дня
    Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград

    Аэропорт Волгограда официально получил историческое наименование «Сталинград» по указу Путина

    Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин своим указом утвердил присвоение международному аэропорту Волгоград исторического названия без изменения основного международного наименования.

    Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о присвоении международному аэропорту Волгоград исторического наименования «Сталинград» опубликован на сайте пресс-службы Кремля, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что мера направлена на увековечение Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

    Согласно тексту указа, международному аэропорту Волгоград присваивается историческое наименование «Сталинград». Одновременно подчеркивается, что это не повлияет на официальное географическое наименование аэропорта, и оно останется прежним.

    В пояснении указано, что присвоение нового исторического наименования не будет являться изменением установленного названия аэропорта, а также не затронет его юридическую составляющую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград».

    В России был создан совет по изучению мнения жителей о переименовании Волгограда в Сталинград.

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    28 апреля 2025, 14:19 • Новости дня
    Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

    Путин объявил перемирие с 8 по 11 мая в честь юбилея Победы

    Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на зеркальные шаги Киева, говорится в заявлении президента России Владимира Путина.

    «Из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Перемирие объявлено по решению президента России, верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

    В сообщении подчеркивается, что Россия считает необходимым, чтобы украинская сторона также последовала этому примеру. В случае нарушения объявленного перемирия с украинской стороны Вооруженные силы России готовы дать адекватный и эффективный ответ.

    «Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», – также указывается в сообщении.

    Прошлое перемирие было объявлено на Пасху, 20 апреля.

    По итогам перемирия в России отметили, что несмотря на значительное снижение интенсивности боевых действий, ВСУ все же несколько тысяч раз нарушили «режим тишины».

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    29 апреля 2025, 22:18 • Новости дня
    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским

    Трамп заявил о большей легкости взаимодействия с Путиным по сравнению с Зеленским

    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В интервью американскому журналисту Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин оказался для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский.

    Президент США Дональд Трамп признался, что ему было проще вести дела с российским президентом Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    В интервью Гленну Беку Трамп заявил: «Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским».

    Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского за поведение во время визита в Белый дом, когда украинский лидер, по его словам, начал повышать голос, требуя больше помощи в сфере безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Кроме того, Россия объявила перемирие в честь 80-летия Победы, однако, по данным Кремля, Киев пока не отреагировал на это предложение.

    В феврале Трамп резко отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал на подписание соглашения по украинским недрам, потребовав согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес Путина.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал Зеленского как неблагодарного агитатора, после чего украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позже Зеленский выразил сожаление о случившемся и заявил о готовности к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, однако он пытается ее спасти, а Владимир Зеленский в ходе встречи в Риме 26 апреля обратился к нему с просьбой о дополнительном вооружении, при этом сам диалог в Ватикане прошел в конструктивной атмосфере и без прежней напряженности.

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    29 апреля 2025, 15:08 • Новости дня
    Путин прибыл в Волгоград
    Путин прибыл в Волгоград
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и губернатором области Андреем Бочаровым.

    Путин и Лукашенко примут участие в форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», передает ТАСС.

    В рамках визита оба лидера посетят Мамаев курган, где почтят память героических защитников Сталинграда в преддверии 80-летия Победы. Вечером Путин проведет отдельную встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

    Накануне Кремль объявил, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится во вторник в Волгограде.

    В начале апреля лидеры двух стран провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025».

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    30 апреля 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал День Победы триумфом советского и российского народа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» заявил, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

    Путин напомнил, что в советское время о Дне Победы часто говорили словами из знаменитой песни: «Это праздник со слезами на глазах», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Во-первых, это праздник, безусловно, потому что День Победы и все, что происходило во времена Второй мировой войны и войны, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа».

    Путин пояснил, что все народы СССР внесли свой вклад в разгром нацизма, однако РСФСР, по его словам, «в силу ее масштабов внесла максимальный вклад и больше всего положила на алтарь Победы своих сынов и дочерей».

    «Мы всегда подчеркиваем, это правда, все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу. Но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла, конечно, максимальный вклад в эту Победу и больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и защищая наше будущее», – приводят «Известия» слова главы государства.

    Президент также подчеркнул необходимость использования современных возможностей для передачи памяти о Великой Отечественной войне следующим поколениям. Путин отметил, что участники войны совершили подвиг и продолжают его совершать, защищая Родину.

    Ранее Путин подчеркнул особое значение Дня Победы, отметив его святость для России, а также для других государств бывшего Советского Союза. Он заявил о важности 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее колоссальную значимость для России и роль ветеранов как примеров патриотизма.

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    29 апреля 2025, 16:50 • Новости дня
    Путин предложил создать комиссию по исторической памяти России и Белоруссии
    Путин предложил создать комиссию по исторической памяти России и Белоруссии
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На форуме «Великое наследие – общее будущее» президент России Владимир Путин предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне.

    «Предлагаю создать при парламентском собрании комиссию по сохранению исторической памяти. Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа», – заявил Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    По его словам, в работу комиссии должны быть вовлечены ведущие эксперты и историки двух стран.

    Ранее Путин призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов. Он напомнил о важности сохранения памяти и достоинства ради достижений и жертв героев Великой Отечественной войны.

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    28 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина и Лукашенко в Волгограде

    Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в Волгограде

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Волгограде во вторник состоится встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщили в Кремле.

    Лидеры России и Белоруссии примут участие в пленарном заседании форума «Великое наследие – общее будущее», а также в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    Кроме этого, по данным Кремля, во время визита в Волгоград президенты обсудят развитие российско-белорусских отношений.

    В начале апреля Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025».

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    28 апреля 2025, 11:03 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Москвы срочно согласовать разговор Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле отметили, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом могут быть организованы в кратчайшие сроки при необходимости.

    В графике президента России Владимира Путина в настоящее время не запланирован новый разговор с лидером США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По словам Пескова, если возникнет необходимость, такая беседа может быть быстро согласована. «Пока нет в графике. Но при необходимости он может быть очень оперативно согласован», – заявил представитель Кремля.

    Напомним, Песков на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа отметил, что оба лидера хотят добиться результатов и что сейчас ведется соответствующая подготовительная работа.


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    28 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин заявил о росте числа друзей и единомышленников России
    Путин заявил о росте числа друзей и единомышленников России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что число друзей и единомышленников страны в мире растет, а контакты с Западом не исключаются.

    «Наконец необходимое внимание следует, как и прежде, уделить парламентской дипломатии: разъяснять и твердо отстаивать нашу позицию, защищать право, укреплять контакты по линии ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, БРИКС и ШОС – со всеми нашими друзьями и единомышленниками, а их число растет, причем в разных странах и на разных континентах», – сказал Путин в своем выступлении на совете законодателей РФ, передает РИА «Новости».

    Глава государства также подчеркнул, что Россия не отказывается от контактов с западными парламентариями, однако отметил: «Не хотят – это их дело», пишет ТАСС.

    Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на отсутствие политической воли у Киева для начала мирных переговоров, подчеркнув влияние западных стран на украинские власти.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает от Киева действий по возобновлению прямых переговоров, поскольку в настоящее время действует юридический запрет на такие контакты.

    Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без каких-либо предварительных условий.

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    28 апреля 2025, 16:17 • Новости дня
    Путин: Уверенность граждан в победе России в СВО должна только укрепляться

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность усиления уверенности граждан в итоговой победе в ходе спецоперации, отметив ее как долг страны.

    «Наш долг заключается в том, чтобы эта уверенность в нашей окончательной победе только укреплялась», – сказал глава государства на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, передает ТАСС.

    Ранее министр финансов России Антон Силуанов отметил, что все потребности специальной военной операции обеспечиваются без перебоев, подчеркнув значимость налоговой реформы.

    Напомним, в понедельник Путин объявил перемирие с 8 по 11 мая в честь юбилея Победы.

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    29 апреля 2025, 21:42 • Новости дня
    Переговоры Путина и Лукашенко завершились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко в Волгограде завершились.

    Встреча лидеров продлилась четыре часа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

    Ранее Путин анонсировал совместное с белорусскими специалистами строительство авиационного предприятия и лаборатории для беспилотников, а также назвал успехи экономического сотрудничества с Белоруссией выдающимися

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    29 апреля 2025, 17:56 • Новости дня
    Путин сообщил о планах построить совместный авиазавод с Белоруссией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин анонсировал совместное с белорусскими специалистами строительство авиационного предприятия и лаборатории для беспилотников.

    Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил о готовности России создать совместный авиазавод и лабораторию по беспилотникам, передает ТАСС. Российский лидер подчеркнул договоренность о расширении промышленной кооперации между странами, включая сотрудничество в сфере авиастроения и авиапрома.

    «Мы договорились о том, что мы будем расширять промышленную кооперацию, в том числе за счет совместной работы в области авиастроения, авиапрома. Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами, соответствующую лабораторию по беспилотникам», – заявил Путин.

    Глава российского государства отметил, что Белоруссия сумела сохранить часть авиационной промышленности, доставшейся от СССР, и назвал кооперацию по среднемагистральным самолетам одним из ключевых направлений сотрудничества.

    Ранее Путин предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне.

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