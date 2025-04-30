  • Новость часаВ Сирии заявили о стремлении страны к сбалансированным отношениям с Россией
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    11 комментариев
    30 апреля 2025, 16:05 • Новости дня

    СМИ узнали о грядущем сокращении числа генералов в армии США

    План реорганизации армии США предусматривает сокращение числа офицеров

    Tекст: Ирма Каплан

    Американские военные ведомства обсуждают масштабную реорганизацию, цель которой – сократить бюрократию и повысить эффективность боевых подразделений, пишет Breaking Defense.

    Пентагон рассматривает вариант существенной реструктуризации армии США. Согласно предварительному плану, предполагается сокращение числа должностей офицеров общего профиля, реструктуризация исполнительных органов и армейского командования, пишет Breaking Defense со ссылкой на источники, которые ознакомились с планом.

    «Предварительный план предполагает сохранение должности начальника и замначальника штаба сухопутных войск в качестве единственных функциональных генералов, сокращение числа групп вооружения и обеспечения военных (PEO), слияние Управления армии будущего (AFC) с армейским командованием подготовки и доктрины (TRADOC)», – говорится в статье.

    Вопрос о сроках и факте реализации остается открытым, однако реформу в отрасли воспринимают как признак неизбежных изменений в структуре крупнейшей службы Пентагона.

    Бывший генерал-майор армии США Джон Феррари заявил, что начштаба армии генерал Рэнди Джордж вместе с новой администрацией действительно стараются сократить бюрократию и создать реальные боевые подразделения, поэтому, по его мнению, «в целом это хороший первый шаг, который требует большего».

    Представитель армии США подтвердил, что руководство обсуждает реорганизацию, но решений пока не принято.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США приступило к восстановлению на службе военнослужащих, уволенных за отказ от обязательной прививки от коронавируса после подписания главой ведомства Питом Хегсетом соответствующего меморандума.

    29 апреля 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена
    Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена
    @ Al Drago/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

    В интервью журналу The Atlantic президент США сказал, что Украина «очень скоро будет разгромлена», передает ТАСС. «Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эта нация будет разгромлена очень скоро. Это большая военная машина. Давайте посмотрим правде в глаза», – заявил он.

    На вопрос о возможности предоставления Украине еще больше вооружений, глава Белого дома ответил, что «это необязательно должно быть оружие». По его словам, это могут быть санкции или банковские операции. «Это может быть оружие посредством санкций. Это может быть оружие при помощи банковских операций. Это может быть множество других видов оружия», – сказал американский лидер.

    Издание The Economist сообщало, что представители военной разведки Украины признали нынешний период конфликта наиболее трудным на сегодняшний день.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

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    29 апреля 2025, 22:13 • Новости дня
    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину

    Трамп заявил о значительном превосходстве России над Украиной в военной сфере

    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США подчеркнул крупное военное превосходство России по сравнению с Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

    Россия представляет собой очень большую военную силу, в отличие от Украины, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Гленну Беку, передает РИА «Новости».

    «Россия является очень большой военной силой, а Украина – нет», – отметил Трамп.

    Он добавил, что пытается завершить конфликт на Украине, назвав его «очень плохим», и подчеркнул: «И я в действительности заканчиваю его».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий на встрече с представителем президента США Стивом Уиткоффом.

    Кроме того, Кремль объявил о перемирии по случаю 80-летия Победы – с 7 по 10 мая будут остановлены все боевые действия. По словам Пескова, Москва пока не получила ответа от украинской стороны по поводу присоединения к перемирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не исключил возможность поддержки Украины в конфликте с Россией, при этом отметив разногласия с Владимиром Зеленским, а также подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по урегулированию ситуации на Украине, чем это известно общественности, и заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

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    29 апреля 2025, 20:10 • Видео
    Чем Трамп похож на Ельцина

    Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

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    29 апреля 2025, 22:18 • Новости дня
    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским

    Трамп заявил о большей легкости взаимодействия с Путиным по сравнению с Зеленским

    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В интервью американскому журналисту Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин оказался для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский.

    Президент США Дональд Трамп признался, что ему было проще вести дела с российским президентом Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    В интервью Гленну Беку Трамп заявил: «Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским».

    Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского за поведение во время визита в Белый дом, когда украинский лидер, по его словам, начал повышать голос, требуя больше помощи в сфере безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Кроме того, Россия объявила перемирие в честь 80-летия Победы, однако, по данным Кремля, Киев пока не отреагировал на это предложение.

    В феврале Трамп резко отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал на подписание соглашения по украинским недрам, потребовав согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес Путина.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал Зеленского как неблагодарного агитатора, после чего украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позже Зеленский выразил сожаление о случившемся и заявил о готовности к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, однако он пытается ее спасти, а Владимир Зеленский в ходе встречи в Риме 26 апреля обратился к нему с просьбой о дополнительном вооружении, при этом сам диалог в Ватикане прошел в конструктивной атмосфере и без прежней напряженности.

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    29 апреля 2025, 16:24 • Новости дня
    Трамп допустил переход на сторону Украины

    Трамп заявил о возможности поддержки Украины при определенных условиях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп не исключил возможность поддержки Украины в конфликте с Россией, отметив свои разногласия с Владимиром Зеленским.

    Дональд Трамп допустил, что может изменить свою позицию в конфликте России и Украины и поддержать украинскую сторону, передает РИА «Новости». В интервью главному редактору Atlantic Джеффри Голдбергу Трамп отметил, что не обязательно будет на стороне Владимира Зеленского, однако готов поддержать Украину в целом.

    Трамп подчеркнул, что его решение зависит от действий российского руководства. Он вновь напомнил о скандалах, связанных с поведением Зеленского во время визита в Белый дом, что, по его словам, осложнило их отношения. При этом американский политик дал понять, что текущая ситуация может повлиять на его выбор стороны в конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа увеличить поставки вооружения.

    Сам Трамп отметил, что их встреча в Ватикане прошла конструктивно и без прежней напряженности.

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    30 апреля 2025, 09:51 • Новости дня
    Белый дом показал танец Трампа в честь 100 дней президентства

    Tекст: Александра Юдина

    В Сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп танцует на митинге в Мичигане, посвященном ста дням его второго срока.

    Белый дом распространил видеоролик с выступлением Трампа, снятый на митинге в городе Уоррен, штат Мичиган, передает ТАСС.

    Мероприятие было приурочено к первой сотне дней второго президентского срока Трампа.

    Глава государства исполнил свой знаменитый танец под песню YMCA группы Village People.

    Отметим, результаты свежего опроса показали, что значительная часть жителей США не одобряет деятельность Дональда Трампа на посту президента во втором сроке. Рейтинг одобрения Трампа упал до 43%, что стало самым низким показателем за его второй срок.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп завершает первые сто дней второго срока с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия. При этом результаты опроса показали, что деятельность Трампа на посту президента за этот период соответствовала ожиданиям значительной части американцев.

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    29 апреля 2025, 17:14 • Новости дня
    Advance: Европа пообещала разубедить Киев договариваться с Москвой

    Advance: Стало известно о давлении Европы на Киев против мирных уступок Москве

    Tекст: Ирма Каплан

    Предстоящая неделя станет решающей в вопросе переговоров по украинскому конфликту: американский президент Дональд Трамп будет ждать от Москвы и Киева договоренностей, а Европа всячески препятствовать им, пишет хорватская Advance.

    Кремль неоднократно подчеркивал, что не откажется от целей спецоперации, а США, по данным издания, в нынешних условиях могут пойти на уступки России, за исключением полного разоружения Украины, однако Европа рассматривает такие уступки как поражение и оказывает давление на Киев, пишет хорватская газета Advance.

    «Европейские лидеры в ближайшие 10 дней будут в постоянном контакте с Киевом, чтобы ни под каким видом не позволить ему пойти навстречу Москве и не дать ей права торжествовать 9 мая, в день, в котором символики теперь больше, чем за все годы после 1945 года», – говорится в статье.

    Дело в том, что после военной победы России в Курской области, где украинские силы присутствовали с августа 2024 года, устранено одно из главных препятствий для продолжения серьезных мирных переговоров.

    Президент России Владимир Путин распорядился о прекращении огня, которое продлится 72 часа с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая в связи с празднованием 80-й годовщины Победы Советского Союза над нацистской Германией. Кремль призвал Украину последовать примеру, а в противном случае ВС России ответят «надлежащим образом и эффективно».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Кремле обратили внимание на отсутствие ответной реакции на предложение президента России о перемирии от Киева и европейских столиц.

    Позже Кремль подтвердил наличие рабочих каналов для обмена информацией с американской стороной по вопросам, затрагивающим возможную остановку огня в мае.

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    30 апреля 2025, 15:05 • Новости дня
    Axios: Трамп не просил Зеленского признавать Крым российским

    Axios сообщил о готовности США признать Крым российским вместо Украины

    Axios: Трамп не просил Зеленского признавать Крым российским
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время встречи в Ватикане президент США Дональд Трамп дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не требует от него признания Крыма российским, рассчитывая на решение этого вопроса со стороны США.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане заявил, что США, а не Украина, признают Крым частью России. Об этом информирует издание Axios со ссылкой на собственные источники.

    В материале отмечается, что Зеленский в ходе встречи повторил нежелание признавать Крым российским. В ответ Трамп подчеркнул, что не требует этого от Украины, а признание полуострова возможно со стороны США.

    Также сообщается, что Зеленский выразил готовность идти на уступки ради завершения конфликта, однако отметил необходимость твердых гарантий безопасности для реализации подобных решений.

    Ранее представитель МИД в Симферополе Артем Березовский заявил, что появление сообщений в западных СМИ о возможном признании российского статуса Крыма связано с желанием западных политтехнологов «прощупать почву».

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что закрепление российского статуса Крыма и Донбасса является обязательным условием для урегулирования ситуации на Украине.

    Между тем в Брюсселе опасаются, что признание Крыма может стать первым шагом к признанию Донбасса и Таврии субъектами РФ, что окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

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    29 апреля 2025, 23:48 • Новости дня
    США выразили обеспокоенность участием военных КНДР в конфликте

    Госдеп США заявил о тревоге из-за вмешательства военных КНДР на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти озвучили обеспокоенность по поводу участия военнослужащих КНДР в событиях на Украине, акцентировав на ответственности третьих стран.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон обеспокоен прямым участием военных КНДР в украинском кризисе, передает ТАСС.

    По ее словам, Пхеньян не способствует урегулированию ситуации, а напротив – помогает продолжению конфликта между Россией и Украиной вместе с другими третьими странами.

    По словам Брюс, перемещение военных КНДР на территорию России и любая поддержка, которую Россия оказывает КНДР в ответ, должны быть немедленно прекращены.

    Представитель Госдепа подчеркнула, что ответственность за продолжение конфликта лежит и на Пхеньяне, и на других вовлеченных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам.

    Министерство иностранных дел Китая отказалось комментировать возможное участие северокорейских военных в событиях в Курской области, ограничившись заявлением о неизменности своей позиции.

    Лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

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    29 апреля 2025, 22:09 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности занять пост папы римского

    Трамп пошутил о своем желании стать новым папой римским

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США позволил себе шуточное высказывание о возможности занять пост главы Католической церкви после смерти папы Франциска.

    Как сообщает РИА «Новости», Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома, заявил: «Я бы хотел быть папой римским. Я был бы своим главным выбором». Это заявление прозвучало в контексте обсуждения выборов нового понтифика после смерти Франциска.

    Трамп также добавил, что не имеет предпочтений среди возможных кандидатов на пост главы Католической церкви, отметив, что его собственная кандидатура могла бы быть выбором номер один.

    Папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 89 лет в результате инсульта. Похороны прошли в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, где Трамп присутствовал среди других высокопоставленных гостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп и его супруга отправились из Рима сразу после завершения прощальной мессы по папе Франциску, на похоронах Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а также во время церемонии обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с загадочным пятисловным предупреждением, которое зафиксировал профессиональный чтец по губам.

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    29 апреля 2025, 22:35 • Новости дня
    Стало известно о продаже Польше ракет на 1,33 млрд долларов

    Польша получила одобрение на покупку 400 ракет AIM-120D у США

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон согласовал крупную сделку по передаче Варшаве ракет средней дальности и дополнительного оборудования на сумму более одного миллиарда долларов.

    Госдепартамент США одобрил продажу Польше четырехсот ракет «воздух-воздух» средней дальности AIM-120D, а также сопутствующих логистических и поддерживающих элементов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона, передает РИА «Новости».

    Точная сумма сделки составит около 1,33 млрд долларов. Как отмечается в заявлении, польское правительство ранее направило запрос на приобретение именно такого количества ракет вместе с необходимым оборудованием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда открыл последний элемент американской системы ПРО в Европе – базу в Редзиково, прямо подтвердив, что размещенные в стране комплексы направлены против России.

    Дуда также предложил сотрудничество с Францией и США для включения Польши в программу ядерного зонтика и предоставления ядерного оружия; кроме того, он призывал Вашингтон переместить ядерное оружие на польскую территорию для повышения безопасности региона.

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    30 апреля 2025, 01:35 • Новости дня
    Министр Пакистана рассказал о готовящейся атаке Индии на страну

    Пакистанский министр сообщил о возможной атаке Индии в ближайшие часы

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр информации Пакистана заявил о получении достоверных данных о готовящейся военной атаке Индии, связанной с недавним терактом в Джамму и Кашмире.

    Пакистан располагает подтверждением, что Индия намерена нанести военный удар в течение суток-полутора, используя инцидент в Пахалгаме как предлог, передает РИА «Новости». Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар написал в соцсети X, что страна получила достоверную информацию о планах Нью-Дели атаковать в течение ближайших 24-36 часов.

    Тарар подчеркнул: «Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога». Министр заверил, что в случае любой агрессии Исламабад даст решительный ответ.

    Обострение ситуации последовало вслед за терактом 22 апреля в Джамму и Кашмире, где вооруженные боевики атаковали туристов, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя группировка, связанная с запрещенной в России «Лашкар-и-Тайба».

    В ответ на теракт индийские власти приняли меры против Пакистана, включая высылку военных атташе, приостановили действие договора о водных ресурсах в бассейне Инда и закрыли транзит через Аттари. В ответ Пакистан объявил о приостановке всех двусторонних соглашений, закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний и пригрозил, что любые попытки лишить страну воды будут расцениваться как акт войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Пакистана уничтожили индийский беспилотник на линии контроля в Кашмире на фоне недавних боестолкновений и дипломатических обострений, Пакистан укрепил свои войска в ответ на прогнозируемое наступление Индии, объявленное на высшем уровне в стране, а теракт в 2019 году спровоцировал боевые действия между Индией и Пакистаном, и нынешняя атака боевиков в Кашмире требует от индийских властей не менее жесткой реакции, вплоть до возможных ударов по лагерям боевиков.

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    30 апреля 2025, 02:37 • Новости дня
    КНДР провела испытания вооружений нового многоцелевого эсминца

    Испытания вооруженных систем эсминца «Чвэ Рен» прошли 28–29 апреля

    Tекст: Денис Тельманов

    Северокорейский эсминец «Чвэ Рен» прошел испытания различных видов вооружения, включая сверхзвуковые и стратегические крылатые ракеты.

    Как передает ТАСС, испытания боевой применимости систем вооружений эсминца «Чвэ Рен» прошли 28 и 29 апреля. Эсминец был спущен на воду на прошлой неделе, а за испытаниями наблюдал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

    Во время испытаний были проведены пуски сверхзвуковых и стратегических крылатых ракет, зенитных ракет, а также стрельба из 127-миллиметровой палубной автоматической пушки. Испытывалось противокорабельное тактическое управляемое оружие, палубные автоматические пушки, дымовые и радиоэлектронные пушки.

    Ким Чен Ын подчеркнул, что необходимо ускорить ядерное вооружение ВМС, чтобы обеспечить защиту государства и морского суверенитета от нынешних и возможных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР провела испытания новейшей зенитно-ракетной системы под руководством Ким Чен Ына, который отметил высокую надежность и быструю реакцию комплекса, а также выполнила успешный запуск крылатой ракеты для подводного базирования с возможностью нанесения ударов по наземным целям, что подтвердил лидер страны, кроме того, Северная Корея протестировала 240-миллиметровые снаряды для реактивных систем залпового огня, подтвердив эффективность автоматической стрельбы на максимальной дальности 67 км.

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    29 апреля 2025, 18:35 • Новости дня
    Эксперты: Новая администрация США осознала важность контактов с Россией

    Эксперты подвели итоги 100 дней президентства Дональда Трампа

    Эксперты: Новая администрация США осознала важность контактов с Россией
    @ Molly Riley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    За сто дней президентства Дональда Трампа России и США удалось сбавить эскалацию между странами, а регулярные контакты между дипломатами держав лежат в основе глобальной стабильности. Непонимание по ряду вопросов между странами сохраняется, но готовность вести диалог внушает оптимизм, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Борис Межуев и Дмитрий Егорченков. Напомним, 29 апреля завершатся первые 100 дней президентства Трампа.

    «На президентство Дональда Трампа возлагались большие надежды. Конечно, полное отсутствие коммуникаций между Россией и США в период пребывания у власти администрации Джо Байдена создало завышенные ожидания от возвращения республиканца в Белый дом. Однако необходимо понимать, что большим прорывом стала сама нормализация контактов между нашими странами», – пояснил Борис Межуев, политолог, доцент философского факультета МГУ.

    «Сегодня Москва и Вашингтон проводят регулярные встречи. Обмен мнениями по важнейшим вопросам международной политики идет непрерывно, и это внушает трезвый оптимизм. Все-таки речь идет об отношениях великих держав, состояние которых оказывает влияние на весь мир», – подчеркивает собеседник.

    «На наших глазах сформировался постоянный канал связи, выраженный в «челночных визитах» спецпредставителей Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа. Возникают прямые исторические параллели с эпохой разрядки, когда наши страны налаживали контакт друг с другом схожими методами», – акцентирует эксперт.

    «Важно и то, что США и Россия сегодня обсуждают большой спектр экономических и политических вопросов. Конечно, одной из наиболее значимых тем переговоров является урегулирование конфликта на Украине. Такие кризисы не разрешаются по мановению руки, и некоторое недопонимании между двумя государствами сохраняется», – полагает он.

    «Например, Белый дом ратовал за 30-дневное перемирие, на что Россия резонно напоминала о необходимости достижения окончательного прекращения огня. Москва не собирается повторить печальный опыт Минских соглашений, и потому для нас принципиально важно учесть полный спектр национальных интересов в данной ситуации. Этим и занимаются наши дипломаты», – рассуждает собеседник.

    «Нам еще предстоит достичь взаимопонимание по многим вопросам в рамках текущего кризиса. Однако сам факт выхода двусторонних отношений из «мертвой точки», когда какой-либо диалог вообще отсутствовал, позволяет говорить о том, что все спорные ситуации не будут упускаться из виду», – считает Межуев.

    Для внешней политики США с момента распада СССР была характерна презумпция силы, напоминает Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. «Штаты исходили из позиции: «кто сильнее – тот и прав». Эта принудительная дипломатия и довела мир до гибридного столкновения двух ядерных держав», – поясняет он.

    «Теперь Россия показала свою силу на поле боя, а наша экономика – устойчивость к любым санкциям. Как результат, в США осознали важность старой дипломатии через восстановление доверия и поэтапного сближения переговорных позиций», – добавляет эксперт.

    «Вот только инструментарий для этого американцы сами же и снесли. Тут и пригодился старый и испытанный прием «челночных переговоров». Было бы близоруко сейчас рассуждать о степени эффективности встреч Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа. Подобный стиль диалога не терпит торопливых, но, похоже, на текущий момент это лучшее из того, чем мы располагаем. Сам факт данных встреч уже позволяет надеться на позитивное решение кризиса», – заключил Егорченков.

    Напомним, 29 апреля завершатся первые сто дней президентства Дональда Трампа. Сам глава Белого дома в интервью изданию Time высоко оценил работу собственной администрации за прошедший период. «Люди писали, что это был лучший первый месяц, лучший второй месяц – и действительно лучший третий месяц», – заявил он.

    Значимым данный период выдался и для российско-американских отношений. Впервые за долгое время состоялся телефонный разговор лидеров двух стран, в ходе которого Трамп выступил за скорейшее прекращение боевых действий на Украине, а Владимир Путин указал ему на необходимость устранения первопричин кризиса. Главы государств также обсудили ряд вопросов, касающихся восстановления отношений Москвы и Вашингтона.

    Позже, в феврале, состоялись переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде. Стороны договорились о налаживании двусторонних контактов, а также согласились с необходимостью снижения санкционного давления на Россию. Заметно сменилась и позиция Штатов в отношении Украины. Трамп стал подходить к поддержке Киева более прагматично и сдержанно, чем его предшественник.

    Особенно четко это проявилось во время «перепалки» между республиканцем и Владимиром Зеленским в Белом доме. После этого начали предприниматься реальные попытки по стабилизации ситуации. В частности, Москва и Вашингтон согласовали энергетическое перемирие и выступили за возобновление черноморской инициативы.

    Кроме того, США стали инициатором 30-дневного перемирия в рамках конфликта на Украине. Несмотря на том, что Владимир Путин поддержал предложение администрации Трампа, Россия настаивает, что для его реализации необходимо учесть ряд нюансов, а именно – вопросы контроля за исполнением оговоренных условий.

    В целом, остановка боевых действий обсуждается и сегодня. И хотя Трампу не удалось разрешить кризис за сутки, как он обещал во время предвыборной кампании, Москва и Вашингтон продолжают искать выход из сложившейся ситуации.

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    29 апреля 2025, 23:37 • Новости дня
    Почти половина американцев поставила Трампу неудовлетворительную оценку

    Сорок пять процентов американцев негативно оценили работу Трампа по опросу

    Tекст: Денис Тельманов

    Результаты свежего опроса показали, что значительная часть жителей США не одобряет деятельность Дональда Трампа на посту президента во втором сроке.

    Как передает ТАСС, исследование, проведенное PBS, NPR и Marist Poll, выявило: сорок пять процентов опрошенных американцев считают работу Дональда Трампа на посту президента во втором сроке неудовлетворительной. Это почти вдвое больше, чем доля респондентов, поставивших Трампу «отлично» – таких оказалось двадцать три процента.

    Среди неудовлетворенных большинством оказались сторонники Демократической партии – восемьдесят процентов от этой группы.

    Оценку «хорошо» главе государства дали семнадцать процентов участников опроса, еще восемь процентов выбрали вариант «удовлетворительно».

    Согласно итогам исследования, общий рейтинг одобрения Трампа снизился до сорока двух процентов: тридцать процентов опрошенных полностью поддерживают его действия, а сорок пять процентов – категорически не одобряют.

    Большинство респондентов выразили мнение, что действующий президент ведет страну не в ту сторону и действует слишком поспешно. Кроме того, почти половина отметили, что политика Трампа негативно повлияла на них лично.

    Опрос был проведен с 21 по 23 апреля и охватил 1 439 совершеннолетних граждан США, статистическая погрешность оценена в 3,3 процентных пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп завершает первые сто дней второго срока с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия, при этом его инициативы подверглись широкой критике, однако результаты опроса показали, что деятельность Трампа на посту президента за этот период соответствовала ожиданиям значительной части американцев. При это рейтинг одобрения Трампа упал до 43%, что стало самым низким показателем за его второй срок.

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    30 апреля 2025, 08:37 • Новости дня
    Ростех представил систему защиты от дронов «Солярис НС»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новая интеллектуальная система «Солярис НС» способна одновременно обнаруживать и подавлять несанкционированные дроны на частотах от 100 до 6000 МГц, не мешая работе другого оборудования, сообщили в Ростехе.

    Разработку инновационной системы представил холдинг «Росэл», входящий в Ростех, сообщает ТАСС. Комплекс способен не только обнаруживать дроны, но и точно подавлять их каналы управления, предотвращая попытки смены частоты для ухода из зоны воздействия. При этом остальное оборудование, использующее радиоэфир, продолжает работать без помех.

    Модернизированный комплекс «Солярис НС» был создан концерном «Созвездие» и сочетает функции двух предыдущих систем: «Солярис-О» для обнаружения и «Солярис-Н» для подавления БПЛА. Новый вариант включает размещенные на четырехметровой мачте передатчики помех и обнаружители, которые могут устанавливаться на земле, крышах зданий или стационарных вышках.

    Система способна одновременно выявлять и нейтрализовать до трех беспилотников по трем независимым каналам в диапазоне частот от 100 до 6 000 мегагерц. В состав комплекса входят девять независимых передатчиков помех, которые поочередно включают режимы прицельной и заградительной работы, не позволяя дронам уйти из зоны блокировки. Особенностью «Солярис-НС» является сочетание технологий обнаружения и точечного формирования помех.

    Генеральный директор концерна «Созвездие» Борис Мовтян заявил: «Объединяя в себе передовые решения в области обнаружения и подавления БПЛА, система обеспечивает надежную защиту критически важных объектов от любых современных угроз с воздуха».

    Испытания опытного образца завершаются, после чего планируется запуск серийного производства. Несколько комплексов «Солярис-НС» могут работать совместно, обеспечивая полную охрану территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех повысил эффективность работы комплексов «Панцирь» за счет внедрения новых цифровых решений, Ростех также внедрил IT-систему поддержки авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100, а кроме того, Ростех разработал искусственный интеллект для прогнозирования природных катастроф.

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