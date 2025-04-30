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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

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    30 апреля 2025, 11:39 • Новости дня

    Песков заявил об утрате молодежью понимания значения войны

    Песков заявил о важности памяти о войне среди молодежи России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Память о Второй мировой войне постепенно уходит для молодежи, которая уже не осознает масштабов трагедии, ради предотвращения которой погибли десятки миллионов человек, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Знание. Первые».

    Песков заявил, что молодое поколение России уже не понимает значения слова «война» и это, по его мнению, правильно. Песков подчеркнул, что с каждым годом память о событиях Второй мировой войны трансформируется, и молодежи становится все сложнее осознать ужасы, пережитые страной и Европой, сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента отметил: «Мы говорим слово «война», но мы не понимаем, молодое поколение уже не понимает, что это такое. Мы говорим, что нас должны были убить, но молодое поколение не понимает. И это правильно». Он добавил, что юные россияне не должны знать этих ужасов, потому что ради этого борцы с нацизмом отдали свои жизни.

    По словам Пескова, десятки миллионов погибших сделали это ради того, чтобы современные и будущие поколения никогда не столкнулись с подобными трагедиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Москву на праздничные мероприятия 9 Мая не предусмотрен, поскольку его фамилии нет в гостевых списках.

    30 апреля 2025, 00:03 • Новости дня
    Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград

    Аэропорт Волгограда официально получил историческое наименование «Сталинград» по указу Путина

    Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин своим указом утвердил присвоение международному аэропорту Волгоград исторического названия без изменения основного международного наименования.

    Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о присвоении международному аэропорту Волгоград исторического наименования «Сталинград» опубликован на сайте пресс-службы Кремля, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что мера направлена на увековечение Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

    Согласно тексту указа, международному аэропорту Волгоград присваивается историческое наименование «Сталинград». Одновременно подчеркивается, что это не повлияет на официальное географическое наименование аэропорта, и оно останется прежним.

    В пояснении указано, что присвоение нового исторического наименования не будет являться изменением установленного названия аэропорта, а также не затронет его юридическую составляющую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград».

    В России был создан совет по изучению мнения жителей о переименовании Волгограда в Сталинград.

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    30 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Историк разъяснил дискуссию Путина и Лукашенко о георгиевской ленточке

    Историк Мясников объяснил дискуссию Путина и Лукашенко о георгиевской ленточке

    Историк разъяснил дискуссию Путина и Лукашенко о георгиевской ленточке
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Георгиевская лента с XVIII века остается значимым символом российской воинской доблести и используется армией как знак элитных войск, заявил писатель, историк, главный редактор проекта «Россия – моя история» Александр Мясников.

    На двусторонней встрече президентов России и Белоруссии в Волгограде Александр Лукашенко заявил Владимиру Путину о «неоднозначной» истории георгиевской ленты. По его словам, в Белоруссии одни жители используют георгиевские ленточки, а другие – знак «Беларусь помнит». Владимир Путин отметил, что «догадывается, что это может быть», но заявил, что «символы могут быть разными, важнее то, что стоит за символами», передает ТАСС.

    Историк и писатель Александр Мясников заявил, что георгиевская лента – традиционный символ российской истории и воинской славы. По словам эксперта, этот символ возник еще во времена Анны Иоанновны, Елизаветы и Екатерины и стал неотъемлемой частью российской военной культуры.

    Мясников отметил, что в Белоруссии, как и в других странах, лента иногда ассоциировалась с коллаборационистами, однако для советских солдат она стала знаком гвардейских частей и символом Победы.

    «Для Красной армии, когда части стали получать эти знаки – гвардейские ленты, это было очень значимо, и поэтому я совершенно не удивляюсь, что эта ленточка стала в наше время символом Великой Победы в Отечественной войне и во Второй мировой», – заявил историк.

    Он подчеркнул, что георгиевская лента всегда была принадлежностью элитных частей, а возвращение ее в Красную армию во время Великой Отечественной войны подчеркнуло преемственность традиций. После 1917 года ленту использовали белые части, а в годы войны оранжево-черные цвета вернулись в наградные системы, а знак Георгия был восстановлен только после 1991 года.

    Мясников заключил, что лучшие традиции имперской армии были заимствованы Советской армией, несмотря на попытки их присвоения националистическими движениями и коллаборационистами.

    Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане.

    Лукашенко объявил о намерении лично присутствовать на параде в Москве, а также рассказал о своей традиции отмечать День Победы не только в Минске, но и в российской столице.

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    29 апреля 2025, 20:10 • Видео
    Чем Трамп похож на Ельцина

    Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

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    29 апреля 2025, 16:50 • Новости дня
    Путин предложил создать комиссию по исторической памяти России и Белоруссии
    Путин предложил создать комиссию по исторической памяти России и Белоруссии
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На форуме «Великое наследие – общее будущее» президент России Владимир Путин предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне.

    «Предлагаю создать при парламентском собрании комиссию по сохранению исторической памяти. Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа», – заявил Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    По его словам, в работу комиссии должны быть вовлечены ведущие эксперты и историки двух стран.

    Ранее Путин призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов. Он напомнил о важности сохранения памяти и достоинства ради достижений и жертв героев Великой Отечественной войны.

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    29 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Лукашенко заявил о невозможности пропустить парад Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о своем намерении лично присутствовать на параде в Москве, отметив важность этого события.

    Как сообщает телеканал «Россия 24», Лукашенко сделал заявление во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Волгограде после совместного участия в международном форуме «Великое наследие – общее будущее», передает РИА «Новости». Белорусский лидер выразил благодарность российскому коллеге за приглашение и особо отметил значимость поездки в Волгоград.

    Лукашенко подчеркнул, что не мог отказаться от приглашения на парад в Москве: «Мы не могли не приехать. Вы знаете, что мы едем сначала на Красную площадь, потом проводим парад у себя в Беларуси. Ничего, что мы в основном два государства, два президента привержены этому. Нам не тесно, нам не скучно. Мы делаем свое дело. Пожалуйста, кто хочет, пусть присоединяется», – цитирует его «Россия 24».

    Президент Белоруссии также отметил впечатления от посещения Волгограда, назвав место «впечатляющим» и подчеркнув эмоциональное значение мероприятия.

    Ранее Лукашенко рассказал о том, как у него сложилась традиция отмечать День Победы не только в Минске, но и в Москве.

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    29 апреля 2025, 23:26 • Новости дня
    Стало известно о признании геноцида жителей Сталинградской области

    Суд признал жертвами геноцида 360 тысяч жителей Сталинграда

    Tекст: Денис Тельманов

    Архивные документы, рассекреченные в преддверии 80-летия Победы, позволили установить факт геноцида в отношении жителей Сталинграда и региона.

    Суд Волгоградской области признал жертвами геноцида 360 тыс. мирных жителей Сталинграда и Сталинградской области, передает ТАСС. Такое решение было принято на основании рассекреченных архивных документов и свидетельств ветеранов, о чем сообщил губернатор Андрей Бочаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Бочаров отметил, что рассекречивание большого массива архивных материалов, связанных с событиями Сталинградской битвы, стало ключевым фактором для установления факта геноцида со стороны немецко-фашистских захватчиков и их пособников.

    «Именно архивные документы, свидетельства и воспоминания наших ветеранов легли в основу решения Волгоградского областного суда о признании преступлений в отношении мирных жителей, проживающих на территории области, геноцидом народов Советского Союза», – заявил губернатор.

    По его словам, преступления против мирных жителей Сталинграда и области были чудовищными, и работа по их расследованию продолжалась многие годы. Бочаров особо подчеркнул участие ветеранов и фронтовиков в судебном процессе, направленном на установление всех совершенных преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило архивные материалы о Сталинградской битве, которые проливают свет на разведданные, переданные высшему военному руководству СССР во время сражения.

    Президент Владимир Путин возмутился, что некоторые современные учебники истории буквально не содержат ни слова о Сталинградской битве.

    Историк Александр Макушин заявил, что начало спецоперации на Украине стало символом перемен в отношениях с Западом так же, как и Сталинградская битва восемьдесят лет назад внесла перелом в ход мировой истории.

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    30 апреля 2025, 00:56 • Новости дня
    В Париже отметили вклад Советского Союза в Победу над фашизмом

    Во Франции напомнили о роли СССР и российских партизан в Сопротивлении нацизму

    Tекст: Денис Тельманов

    Память о советских и российских героях Второй мировой почтили на мероприятии в Париже, где отметили вклад СССР и русских в борьбу против фашизма.

    В Париже прошла церемония, посвященная вкладу Советского Союза в Победу во Второй мировой войне, передает ТАСС. Посол России во Франции Алексей Мешков подчеркнул важность сохранения памяти о настоящих героях этой Победы для будущих поколений и отметил, что СССР понес самые тяжелые потери в борьбе против фашизма.

    Мешков напомнил, что около 180 тыс. выходцев из России присоединились к французскому Сопротивлению, а не менее 5 тыс. советских граждан и русских эмигрантов сражались в его рядах.

    На территории оккупированной Франции находились примерно 135 тыс. советских граждан, а к концу войны во Франции действовали 55 советских партизанских подразделений.

    Мешков также подчеркнул роль генерала Шарля де Голля, который отстаивал французский суверенитет и способствовал развитию советско-французских отношений после войны.

    Французский историк Анни Лакруа-Ри на церемонии отметила, что поддержка СССР оказала решающее влияние на де Голля: «Премьер Британии Уинстон Черчилль не всегда поддерживал де Голля, тогда как президент США Франклин Рузвельт хотел от него избавиться. Решающей стала франко-советская дружба, потому что именно СССР признал генерала как представителя Франции».

    В мае в Российском духовно-культурном православном центре во Франции пройдут выставки, посвященные женщинам на войне и советскому военному снаряжению, а также показы современных российских фильмов и тематические вечера, посвященные музыке и поэзии Великой Отечественной войны, рассказала руководитель РДКПЦ Анна Котлова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России заявил о заинтересованности французских евродепутатов принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, французская сторона решила в очередной раз не приглашать российских дипломатов на празднование Дня Победы в Париже, а позиция Парижа по заявлениям российского президента вызывает у Москвы сожаление из-за отсутствия реакции на предложения о переговорах.

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    29 апреля 2025, 17:05 • Новости дня
    В парадном расчете на Красной площади примет участие священник

    Tекст: Ольга Иванова

    На Параде Победы в Москве 9 мая в составе парадного расчета казаков примет участие священнослужитель, иерей Владислав Сулейманов.

    Впервые священнослужитель примет участие в Параде Победы на Красной площади, сообщает Всероссийское казачье общество. В этом году иерей Владислав Сулейманов войдет в состав парадного расчета Терского казачьего войска.

    Владислав Сулейманов – родовой казак, чьи предки переселились на Ставрополье из Полтавской губернии. По словам священнослужителя, для его семьи большая честь делегировать его на торжественное мероприятие в юбилейный год Победы, и он особенно отмечает преемственность поколений. Его прадед Илья Бут прошел всю войну, дошел до Берлина и участвовал в зачистке территории современной Украины от бандеровцев и власовцев.

    Сулейманов служит помощником главного священника в зоне проведения спецоперации на Украине, где координирует работу войсковых священников. Он сообщил, что сразу после начала спецоперации подал рапорт с просьбой отправиться в зону СВО, и правящий архиерей, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл одобрил это решение.

    В зоне боевых действий иерей стал участником установки Поклонного креста в Новопрокоповке Запорожской области. Сулейманов рассказал, что крест был воздвигнут прямо на передовой, всего в двух километрах от позиций противника. Фото это события широко разошлись в российских соцсетях.

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    29 апреля 2025, 16:57 • Новости дня
    Путин призвал сформировать новую архитектуру безопасности в мире

    Путин заявил о необходимости равной и неделимой системы безопасности в мире

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин предложил мировому сообществу объединиться для создания системы безопасности, способной защищать интересы всех стран без ущерба другим.

    Необходимость сформировать в мире новую архитектуру равной и неделимой безопасности подчеркнул президент Владимир Путин, передает ТАСС.

    Выступая на пленарной сессии международного форума «Великое наследие – общее будущее», российский лидер заявил: «Мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других».

    По мнению Путина, только коллективные усилия способны обеспечить устойчивую защиту интересов каждого государства. Он отметил, что нынешние подходы к безопасности не должны строиться на ущемлении интересов отдельных стран.

    Ранее Путин заявил, что Евразию необходимо превратить в пространство мира и устойчивого развития.

    Напомним, Путин прибыл в Волгоград для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и губернатором области Андреем Бочаровым.

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    29 апреля 2025, 18:36 • Новости дня
    Лукашенко: После войны СМИ за умы может начаться горячая война

    Tекст: Евгения Караваева

    Александр Лукашенко заявил, что сейчас в мире идет война СМИ за умы людей, затем может начаться горячая война.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире идет этап войны в средствах массовой информации за умы людей, следующим этапом может стать горячая война с применением различных видов оружия, передает РИА «Новости».

    Выступая на международном форуме «Великое наследие – общее будущее», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Лукашенко отметил, что «слава Богу, пока мы дискутируем, боремся, сражаемся на этих площадках». По словам президента, современная горячая война невозможна без информационной подготовки.

    «Эта подготовка началась, поэтому мы так уцепились за эту историческую память», – сказал Лукашенко.

    Форум проходит в Волгограде 28–29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, президент России Владимир Путин подчеркнул особое значение Дня Победы, отметив его святость для России, а также для других государств бывшего Советского Союза. Путин предложил мировому сообществу объединиться для создания системы безопасности, способной защищать интересы всех стран без ущерба другим.


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    29 апреля 2025, 21:15 • Новости дня
    Эксперт: Путин находится в авангарде борьбы с мировым нацизмом

    Политолог Журавлев: Идея многополярного мира призвана излечить человечество от вируса нацизма

    Эксперт: Путин находится в авангарде борьбы с мировым нацизмом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Путин стал лидером по борьбе с нацизмом, ведь все последние 25 лет действия России построены на противодействии носителям идей исключительности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. Во вторник президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко участвовали в работе форума Союзного государства «Великое наследие – общее будущее» в Волгограде.

    «Владимир Путин находится в авангарде общемировой борьбы с наследниками нацизма – новыми носителями идей собственной исключительности. И крайне отрадно видеть, что Белоруссия проходит этот нелегкий путь вместе с нами», – считает Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем (ИРП), доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, все последние 25 лет действия России были построены на противодействии нацизму: «СВО стала апогеем нашего противостояния с этой античеловеческой идеологией. Спецоперация призвана положить конец опасным и аморальным заигрываниям властей Украины с концепцией исключительности конкретного этноса или группы этносов».

    По его словам, в качестве лекарства от нацизма может выступать концепция многополярного мира. Признание равенства всех частей света, уважительное отношение к культуре каждой страны являются залогом недопущения превознесения одного народа над другими. «Именно за такое будущее сражались наши предки. За него же сражаемся и мы», – добавил спикер.

    «И в этом плане мне бы хотелось отметить символизм приезда Владимира Путина и Александра Лукашенко именно в Волгоград, который ранее назывался Сталинградом. В скором времени мы отпразднуем 80-летие Победы, а этот город буквально на века вперед вписал себя в историю торжества прогрессивного человечества над оскалом нацистской идеологии», – заключил Журавлев.

    Напомним, президенты России и Белоруссии приняли участие в пленарном заседании Международного форума Союзного государства «Великое наследие – общее будущее». Путин назвал символичным, что форум проходит в городе-герое, где решалась судьба всего мира. Ранее во вторник президенты посетили мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, почтили память защитников Сталинграда. «Они стояли насмерть, так же как герои Брестской крепости, обороны Минска, Ленинграда, Севастополя, других наших городов и рубежей», – подчеркнул президент России. По его словам, стойкость и мужество воинов Красной армии, единство всего многонационального советского народа стали несокрушимой силой.

    «На волжских берегах враг был остановлен и разгромлен. По нацистской военной машине был нанесен решающий удар, обеспечен коренной перелом в войне. Открыта дорога на Запад, на Берлин, к Великой Победе, 80-ю годовщину которой мы будем торжественно отмечать совсем скоро – 9 мая», – отметил российский лидер.

    Глава государства подчеркнул, что мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, «которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других». «Особенно актуально этот вопрос стоит для Евразии. Наш общий континент должен стать пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и гуманитарного развития», – сказал Путин.

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    29 апреля 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин назвал День Победы святым праздником для россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подчеркнул особое значение Дня Победы, отметив его святость для России, а также для других государств бывшего Советского Союза.

    В ходе выступления на международном форуме «Великое наследие – общее будущее» российский лидер отметил, что День Победы остается одним из самых значимых и святых праздников в стране и во многих республиках бывшего СССР, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что народы Советского Союза совместно прошли через серьезные испытания во время войны, сохранили независимость и определили дальнейшее будущее. По словам президента, разгром нацизма стал их общим достоянием.

    «В России, как и во многих республиках бывшего Советского Союза, День Победы – один из самых значимых и святых праздников. В годы войны наши народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, отстояли свою независимость и будущее. И разгром нацизма – это наше общее достояние», – сказал Путин.

    Напомним, во вторник Путин прибыл в Волгоград. Вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко он возложил венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане.

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    29 апреля 2025, 18:44 • Новости дня
    Газманов посвятил новую песню «Последний Ветеран» 80-летию Победы

    Газманов выпустил песню «Последний Ветеран» к юбилею Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    К 80-летию Победы Олег Газманов посвятил ветеранам Великой Отечественной войны новую песню «Последний Ветеран», размышляя о памяти и подвиге героев.

    Выход нового произведения анонсировал Олег Газманов в своем Telegram-канале. По словам музыканта, песня уже доступна на всех музыкальных платформах и посвящена памяти тех, кто прошел через Великую Отечественную войну.

    Газманов подчеркнул, что композиция «Последний Ветеран» посвящена героям, которые сражались за Победу, и напомнил, что наступит момент, когда последний ветеран лично придет к Вечному огню. Он добавил: «Эта песня – о памяти. О тех, кто прошел через войну, чтобы мы могли жить. О тех, кого мы будем помнить вечно».

    Музыкант выразил благодарность за теплые слова и поддержку, которой уже встретили новую песню.


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    29 апреля 2025, 17:22 • Новости дня
    В первый день марафона Знание.Первые лекции посмотрели 10 млн зрителей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В первый день федерального просветительского марафона Знание.Первые, посвящённого 80-летию Победы, лекции посмотрели 10 млн. онлайн-зрителей и свыше 10 тыс. школьников и студентов в 11 городах России.

    Более 10 тыс. школьников и студентов приняли участие в федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в первый день, еще 10 млн человек смотрели лекции онлайн, говорится на сайте общества «Знание».

    Марафон прошел в 11 городах, охватив всю страну от Калининграда до Владивостока. На площадках приходилось ставить дополнительные стулья и экраны, чтобы вместить всех желающих.

    Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поблагодарил лекторов, отметив, что каждый из них – «живой пример, образец для подражания». Особое место в этом году заняли 20 ветеранов Великой Отечественной войны, которые стали главными героями марафона, посвященного 80-летию Победы. По словам Кириенко, ветераны проявили настоящий подвиг, найдя силы встретиться с молодежью.

    Сергей Кириенко подчеркнул, что важную роль сыграли участники специальной военной операции, а также Герои Российской Федерации и военные корреспонденты, которые выступили в качестве лекторов. Он отметил, что «по итогам вчерашнего дня 89 процентов участников марафона сказали, что у них выросло чувство гордости за свою страну». Основной эффект марафона – понимание молодежью своей ответственности за Родину и вера в собственные силы.

    Кириенко добавил, что программа общества «Знание» к 80-летию Победы не ограничивается одним мероприятием. Уже с середины апреля во всех 89 регионах страны проходят лекции, кинопоказы и экскурсии по историческим местам, связанным с Великой Отечественной войной. К подобным событиям присоединяются губернаторы и руководители крупнейших компаний, приглашая молодежь на объекты промышленного значения.

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    29 апреля 2025, 19:38 • Новости дня
    «Волонтеры Победы» провели всероссийский урок ко Дню Победы

    В преддверии 9 мая добровольцы из движения «Волонтеры Победы» провели просветительские уроки о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны в школах разных регионов страны.

    Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» организовало урок «День Победы» в учебных заведениях ряда регионов России и на общественных пространствах. Добровольцы рассказали о стратегических операциях 1945 года, о хронологии событий апреля-мая и подвигах Героев, приблизивших Победу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В Ивановской области урок был проведен для младших школьников, которым подробно рассказали о событиях 9 мая 1945 года и значении Берлинской наступательной операции как ключевого этапа разгрома нацистской Германии.

    «Этот урок – не просто рассказ о прошлом. Это урок жизни, мужества, добра и безграничной любви к Родине. Ребята смогли глубже осознать, как важно помнить героизм наших предков и передавать эту память будущим поколениям», – рассказал преподаватель из школы села Мугреевский.

    В Ставропольском крае мероприятие прошло в 7В классе школы №9 села Нины. Ученикам рассказали о значении Дня Победы, ключевых событиях войны и важности сохранения памяти о подвигах защитников страны. Школьники активно участвовали в обсуждении и делились своими мыслями.

    В Новосибирской области просветительское мероприятие прошло для восьмиклассников. Ребятам рассказали о трудовых подвигах земляков в годы Великой Отечественной войны. В Башкортостане в преддверии 80-летия Победы добровольцы провели урок, на котором участники вспоминали события войны и знакомились с героизмом как фронтовиков, так и тружеников тыла.

    Такие уроки состоялись также в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, Крыму, Карелии, Воронежской области и других регионах.

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    29 апреля 2025, 21:08 • Новости дня
    В России стартовала акция «80 мгновений благодарности» ко Дню Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В преддверии 80-летия Победы участники проекта «ТопБЛОГ» объявили флешмоб, посвященный сохранению памяти о героизме предков с помощью творчества.

    Всероссийская акция «80 мгновений благодарности» подразумевает создание фото- или видеоконтента, в котором творчески обыгрывается число «80» – через любимые занятия, хобби или символические действия, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Акция приурочена к юбилею Победы в Великой Отечественной войне и направлена на укрепление исторической памяти и преемственности поколений.

    По условиям акции, участникам предлагается до 15 мая опубликовать работу в одной из разрешенных в России соцсетей с хештегами #ТопБЛОГ #РоссияСтранаВозможностей #80Мгновений. Один из самых креативных авторов получит приз от организаторов. Среди амбассадоров акции – фуд-блогер Алена Коваленко, психолог-тренер Алексей Пузанов, блогер Ирина Берман и другие, которые уже реализовали свои творческие проекты, посвященные юбилейной дате.

    Организаторы подчеркивают, что инициатива должна вдохновить россиян всех возрастов на выражение благодарности ветеранам и объединить их в память о подвиге предков. В рамках проекта «ТопБЛОГ» создатели контента наполняют интернет-пространство социально значимыми историями, мотивируя молодежь бережно относиться к прошлому страны.

    На прошлой неделе презентация пятого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» прошла в Москве, в мероприятии приняли участие эксперты медиасферы, представители федеральных органов власти и партнеры.

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