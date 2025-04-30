Песков заявил о важности памяти о войне среди молодежи России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Песков заявил, что молодое поколение России уже не понимает значения слова «война» и это, по его мнению, правильно. Песков подчеркнул, что с каждым годом память о событиях Второй мировой войны трансформируется, и молодежи становится все сложнее осознать ужасы, пережитые страной и Европой, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил: «Мы говорим слово «война», но мы не понимаем, молодое поколение уже не понимает, что это такое. Мы говорим, что нас должны были убить, но молодое поколение не понимает. И это правильно». Он добавил, что юные россияне не должны знать этих ужасов, потому что ради этого борцы с нацизмом отдали свои жизни.

По словам Пескова, десятки миллионов погибших сделали это ради того, чтобы современные и будущие поколения никогда не столкнулись с подобными трагедиями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Москву на праздничные мероприятия 9 Мая не предусмотрен, поскольку его фамилии нет в гостевых списках.