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Бывший боец ВСУ стал командиром расчета БПЛА на российской стороне
Бывший военный ВСУ с позывным «Прометей» возглавил расчет беспилотников в добровольческом батальоне, созданном из экс-военных Украины.
Бывший военнослужащий ВСУ с позывным «Прометей» рассказал, что после попадания в плен во время боев под Авдеевкой решил перейти на сторону России. Он стал командиром расчета БПЛА в батальоне имени Максима Кривоноса, куда входят бывшие украинские военные, создавшие собственное движение против киевских властей, сообщает РИА «Новости».
«Прометей» отметил, что в ВСУ не занимался беспилотниками и жаловался на отношение командования к бойцам, которых использовали как «мясо» для окопов. В России он прошел обучение по работе с БПЛА и теперь руководит расчетом, а также обучает других военных приемам противодействия дронам.
По словам командира, сейчас идет «война БПЛА», где основную роль играют дроны, уничтожающие технику противника и корректирующие огонь артиллерии. «Прометей» подчеркнул, что обучает бойцов тактике ухода от дронов и методам их сбивания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный, взятый в плен в Белгородской области, рассказал о задачах ВСУ, среди которых были разведка и диверсии на территории России, а также сообщил, что 18-летних украинцев принуждают подписывать контракты на военную службу под угрозой ареста, и заявил о случаях попадания украинских подразделений под дружественный огонь.