Стартовал конкурс «Памяти героев верны!» о героях и событиях СВО

Фонд «Защитники Отечества» объявил о старте конкурса «Памяти героев верны!» о героях и событиях СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщается в Telegram-канале фонда, стартовал Всероссийский конкурс творческих работ «Памяти героев верны!». Главной целью конкурса является сохранение памяти о героях и событиях специальной военной операции. Работы от участников принимаются до 7 июля.

Конкурс включает девять номинаций, в числе которых: эссе, рассказ, авторские стихотворения и песни, фотографии, рисунки. Также предусмотрены специальные номинации от партнеров конкурса: видеоролики от Движения Первых и рассказы о волонтерах Победы.

Итоги конкурса будут подведены в ноябре, а награждение победителей состоится в декабре в четырех возрастных категориях. В течение прошлых двух лет конкурс собрал более 7 тыс. участников.

Информация о требованиях и документы доступны на официальном сайте конкурса. На сайте также размещен сборник творческих работ за 2023 год, а в середине лета появится сборник за 2024 год. Партнерами конкурса стали Общероссийское общественно-государственное движение «Движение Первых» и Всероссийское движение «Волонтеры Победы».