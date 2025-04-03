В Волгограде скончалась участница Сталинградской битвы Пелагея Нефедова

Tекст: Дарья Григоренко

По информации, опубликованной в официальном Telegram-канале администрации Центрального района Волгограда, скончалась Пелагея Нефедова, ветеран Великой Отечественной войны и участница Сталинградской битвы. Пелагея Степановна родилась 17 марта 1922 года в поселке Средняя Ахтуба и окончила педагогическое училище в Ленинске перед началом войны, передает V1.ru.

С началом войны Нефедова вернулась в родной поселок, где преподавала в школе. В разгар войны, осенью 1942 года, она была призвана в инженерно-саперный батальон на Сталинградский фронт. В 1943 году ее перевели в штаб Резервного фронта, а затем в управление Смерш шифровальщицей.

Время и дата прощания с Пелагеей Степановной пока уточняются.

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