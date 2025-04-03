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Путину подарили символизирующих отечественные бренды деревянных птичек
Президент России Владимир Путин получил в подарок от главы Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероники Никишиной двух деревянных птичек, представляющих отечественные бренды.
Одна из птичек украшена логотипом программы «Сделано в России» в цветах национального триколора, передает ТАСС. Вторая птичка расписана мастерами нижегородского бренда «Хохлома» в традиционном стиле, но обновленном дизайне.
«Мы хотели – как символ нашего партнерства с АСИ – подарить такую птичку. Эта трехцветная птичка – логотип нашей программы «Сделано в России» – рассказала Никишина, вручая подарок. Программа «Сделано в России» помогает российским компаниям продвигать продукцию за рубежом. «Мы формируем узнаваемость нашей продукции: маркируем такой птичкой и продукцию, и электронные виртуальные полки под зонтичным брендом «Сделано в России», и павильоны – и она уже «летает» по очень многим рынкам дружественных стран», – объяснила глава РЭЦ.
Никишина также отметила, что птичка, подаренная Путину, является символом того, что бренды российских компаний становятся все сильнее и многочисленнее. Президент поблагодарил ее за подарки, сказав «спасибо».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует обсудить вопросы российского экспорта с главой РЭЦ Вероникой Никишиной.