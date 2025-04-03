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УЕФА почтили память Уткина и погибшего в СВО Бугаева
На конгрессе УЕФА в Белграде почтили память Василия Уткина и Алексея Бугаева
На конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций в Белграде почтили память комментатора Василия Уткина и футболиста Алексея Бугаева, ушедших из жизни в 2024 году.
На конгрессе УЕФА в Белграде почтили память известного спортивного комментатора Василия Уткина и бывшего российского футболиста Алексея Бугаева. Василий Уткин ушел из жизни 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет. Он был известным комментатором и телеведущим, работал на НТВ и НТВ-Плюс, а также снялся в кинофильмах «День выборов» и «День выборов – 2», передает РИА «Новости».
Алексей Бугаев, ранее осужденный по делу о наркотиках, погиб в декабре в зоне СВО. В своей карьере защитник выступал за московские клубы «Торпедо» и «Локомотив», а также за «Томь» и «Краснодар». За сборную России он провел семь матчей, включая игры на чемпионате Европы 2004 года, и завершил карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет.
Кроме них, в список вошли другие российские деятели футбола, такие как арбитры Сергей Рощин и Леонтий Сердюков, тренеры Виктор Исаев и Валерий Старцев, а также многочисленные футболисты, менеджеры и другие специалисты, внесшие вклад в развитие спорта.