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Эксперты: Создание ДНР 11 лет назад предопределило будущее всей Новороссии
Эксперты объяснили историческую значимость создания ДНР 11 лет назад
События 11-летней давности предопределили будущее Донбасса и всей Новороссии. Выбор жителей ДНР и ЛНР был обусловлен в первую очередь ощущением своей принадлежности к цивилизации русского мира и исторической близости с Россией. Такие мнения прозвучали в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Война за свободу и будущее: 11 лет со дня образования ДНР».
«Порядка 60% респондентов выражают позитивные чувства в связи с воссоединением исторических регионов с Россией, 50% говорят о гордости, а 10% – о восхищении. Рациональные оценки еще выше: 74% россиян поддерживают воссоединение и декларируют позитивное отношение к этому», – отметила Мария Григорьева, эксперт Департамента политических исследований ВЦИОМ.
Более того, 44% опрошенных считают, что для России в этом процессе больше пользы. За последнее время этот показатель существенно подрос. Воссоединение, добавила Григорьева, воспринимается россиянами как акт восстановления исторической справедливости и сопротивление западному влиянию, попытка противостоять внешней агрессии.
«11 лет назад начались события, которые предопределили будущее Донбасса и вообще всей Новороссии, всего южнорусского пространства, наших исторических земель, на которых жили наши предки, как минимум три сотни лет. Началась долгая, непростая борьба за обретение сначала независимости, а затем, естественно, и за возвращение домой», – напомнил Владимир Рогов, член Общественной палаты Запорожской области.
Напомним, точкой отсчета новой эпохи для Донбасса и Новороссии стало 7 апреля 2014 года, когда была подписана декларация о суверенитете и провозглашено создание Донецкой народной республики (ДНР).
«Россия на протяжении 350 лет собирала земли, создавала мощную промышленность, строила города, развивала технологии на этой территории. На Украине ученых было больше, чем в любой европейской стране на момент распада СССР. И украинской власти хватило 35 лет на то, чтобы абсолютно все разбазарить и потерять свою государственность», – считает Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.
Большую часть своей очень недолгой истории, подчеркнул политолог, «Украина была фактически несостоявшимся государством, а сейчас и подавно утрачивает всякие признаки государственности с той нелегитимной властью, которая находится в настоящий момент в Киеве».
«Новороссия – современные Донецкие и Луганские республики, Николаев, Херсон и Запорожская область – были завоеваны Россией в XVIII веке. Здесь проживало всего около 150 тыс. человек, из которых 30 тыс. были сербами. Славянск получил свое название от сербов», – напомнил Павел Данилин, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы.
По его словам, в дальнейшем эти огромные территории были населены жителями нынешнего Подмосковья. Примерно 2,5 млн жителей Московской губернии и других губерний Центральной России были переселены Потемкиным по распоряжению Екатерины Великой.
«Это тотально русское население. И когда после 2014 года власти Украины начали активно ограничивать использование русского языка, это вызвало конфликты идентичности среди местных», – считает аналитик.
«В 2014 году мы видели, как люди хотели стать частью России, боролись за русский язык и культуру. История возвращения Крыма и Новороссии – это крайне важно. Это была реакция на абсолютно незаконный, кровавый антиконституционный переворот в 2014 году», – соглашается Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ.
Выбор жителей Донбасса был обусловлен в первую очередь ощущением своей принадлежности к цивилизации русского мира и близости с Россией, считает политолог Александр Рудаков: «Донбасс защищал свою историческую память, память о Великой Отечественной войне, о своих героях, павших в боях за Донбасс».
«Жители региона защищали образ себя как сильных, решительных людей, которые не позволят себя дискриминировать, унижать, ставить в положение людей второго сорта», – пояснил Рудаков.
Денис Пушилин и другие руководители исторических регионов выработали свой собственный управленческий стиль, соответствующий стандартам российской внутренней политики, добавил Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог» по GR, эксперт ЭИСИ. «Этот стиль сочетает прямую коммуникацию с людьми и жесткий контроль работы чиновников. Процесс интеграции и восстановления еще не завершен, однако нет сомнений в том, что он закончится с пользой для жителей исторических регионов. Удже сейчас происходит реальный переход к мирной жизни», – заключил эксперт.