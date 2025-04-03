Родственник рассказал об обвинениях задержанным в Тунисе россиянам

Родственник задержанного в Тунисе россиянина рассказал, что обвинения нет

Tекст: Вера Басилая

По словам родственника, если бы у властей Туниса были серьезные доказательства вины, то обвинения уже были бы предъявлены, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что тунисские власти упоминали о каком-то оборудовании, которое не соответствует туристическим целям. Однако что именно имеется в виду, не уточняется. Родственник предположил, что это может быть связано с рыболовными снастями, так как его брат увлекается рыбалкой, и всегда берет с собой удочки.

Ранее группа из 11 россиян в ноябре перестала выходить на связь после поездки в поселение Хайдра для посещения памятников Римской империи.

Позднее стало известно, что правоохранительные органы задержали туристов и удерживают их в тюрьме Морнагия, известной своими плохими условиями.

Посольство России сообщило, что задержанные россияне находятся в разных пенитенциарных учреждениях без предъявления конкретных обвинений.

Доступ родственников к задержанным оказался осложнен из-за отпуска чиновника, отвечающего за разрешения на посещения.