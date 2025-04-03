Волонтер сообщил о находке тел детей под Суджей

В Судже волонтеры нашли останки детей после освобождения от ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

Живов в своем Telegram-канале сообщил о находке останков детей под Суджей в Курской области. Останки были обнаружены после освобождения территории от ВСУ. Живов уточнил, что погибшие дети были в возрасте от шести до десяти лет.

В своем сообщении Живов отметил, что не будет публиковать видео «растерзанных тел» по моральным причинам. Он подчеркнул, что подобные страшные находки становятся все более частыми, однако точное место обнаружения останков он не назвал.

На данный момент официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов не поступало.

Ранее жительница слободы Гончаровка Суджанского района Курской области Евгения Марченко рассказала о том, как ей пришлось хоронить обгоревшие останки соседей, погибших в результате попадания снаряда ВСУ, в коробках из-под детских игрушек прямо в огороде.