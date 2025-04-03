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Украинский беспилотник пробил стену завода в Железногорске
Хинштейн: Украинский беспилотник пробил стену завода в Железногорске
В Железногорске Курской области сбитый украинский беспилотник пробил стену завода, обошлось без жертв, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
В своем Telegram-канале он указал, что сбитый беспилотник ВСУ упал в городе Железногорск в Курской области.
Удар пришелся на завод, занимающийся производством резинотехнических изделий. В результате инцидента была пробита часть стены предприятия.
По словам Хинштейна, на территории завода отсутствовали люди в момент падения, и поэтому жертв удалось избежать. Он также подчеркнул, что аналогичные случаи фиксируются в регионе не впервые.
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника в шести областях, включая Брянскую и Курскую.