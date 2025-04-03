  • Новость часаРоссия и Белоруссия не вошли в «черный список» таможенных пошлин США
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    Россия меняет подход к миграции
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    34 комментария
    3 апреля 2025, 02:02 • Новости дня

    Поддержка Трампа упала до антирекорда в 43%

    Опрос показал снижение поддержки Трампа до 43% впервые с инаугурации

    Tекст: Денис Тельманов

    Уровень поддержки Дональда Трампа среди американцев упал до 43%, что является антирекордом с момента его инаугурации, согласно опросу агентства Рейтер и компании Ipsos.

    Как передает РИА «Новости», опрос агентства Рейтер и компании Ipsos показал, что уровень поддержки президента США Дональда Трампа снизился до 43% впервые с момента его инаугурации 20 января. В январе поддержка Трампа составляла 47%, что является самым высоким показателем за второй срок его правления.

    Респонденты также выразили недовольство действиями Трампа в сфере экономики и борьбы с высокой стоимостью жизни. Всего 37% опрошенных одобряют его экономическую политику, а лишь 30% поддерживают его в вопросах снижения расходов на жизнь.

    Кроме того, 52% участников опроса согласились с тем, что введение Трампом пошлин на иностранные автомобили и автозапчасти может негативно сказаться на их благосостоянии.

    В скандале, связанном с обсуждением военных планов США в мессенджере Signal, 74% респондентов назвали произошедшее «безрассудством», а 22% посчитали это «безобидным». Опрос проводился онлайн с 31 марта по 2 апреля и включал в себя 1486 совершеннолетних граждан США с погрешностью в 3 процентных пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерства обороны, юстиции и внутренних дел США начали архивировать чаты после утечки переписки в Signal, обратившись к Whiterock Technologies для сохранения данных.

    Президент Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять сотрудников из-за утечки информации об ударах США по Йемену, назвав инцидент «фейковой новостью».

    Национальный советник по безопасности президента США Майкл Уолтц признал вину за утечку из чата Signal, но сообщил, что никаких секретных данных распространено не было, сообщает Fox News.

    2 апреля 2025, 13:08 • Новости дня
    Юшков: Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом

    Юшков: Планы США запретить возить нефть из России по Балтике – опасная игра на нервах

    Юшков: Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом
    @ Stefan Sauer/DPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Торговые маршруты через Балтийское море критически важны для поставок российской нефти. Заигрывания США с ограничениями в данной акватории могут спровоцировать военный конфликт, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Штаты рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.

    «План США ограничить проход нефтяных танкеров в Балтийском море незаконен с точки зрения международного права», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. Впрочем, он напомнил, что подобные инициативы прорабатывают и Евросоюз, и страны НАТО.

    Тогда в качестве обоснования блокировки судов из так называемого теневого флота России рассматривались экологические мотивы. Кроме того, на Западе утверждали, будто танкеры «угрожают» критической подводной инфраструктуре. Собеседник не исключает, что может быть составлен определенный перечень кораблей, которым закроют вход в Балтийское море.

    «Западные страны имеют в этой акватории наибольшее влияние. Например, Дания контролирует проливы. Если Вашингтон совместно с Европой перейдет от слов к делу, то для Москвы это окажется большой проблемой», – считает Юшков. Он объясняет: через порты Усть-Луга и Приморск вывозится несколько десятков млн тонн нефти в год.

    «Для нас балтийский маршрут очень важен. Перенаправить объемы – крайне сложная задача. В этой ситуации России придется, скорее всего, перейти к сокращению добычи ресурсов. Это приведет к росту цен на мировом рынке, и мы сможем заработать примерно те же деньги. Тем не менее планы США – это серьезный вызов для Москвы», – подчеркнул аналитик.

    «Какие меры мы будем предпринимать: прорываться с боем? Сопровождать военными кораблями торговые суда? Это определенная точка напряженности и сильная игра на нервах, поскольку ни одна из сторон не может гарантировать, что те или иные шаги не приведут к вооруженному конфликту», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Данная мера призвана нанести удар по «теневому флоту» Москвы, пишет в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Джеки Генрих, журналистка телеканала Fox News.

    По ее словам, обсуждение новых ограничений в отношении России началось из-за разочарования главы Белого дома во Владимире Путине. Как сообщает корреспондент, Дональд Трамп считает, что именно Кремль «затягивает всеобъемлющие переговоры о прекращении огня». При этом в Вашингтоне низко оценивают эффективность уже действующих санкций.

    Так, анонимный представитель Белого дома отметил, что в настоящий момент ограничения соблюдаются лишь «на три из десяти» балла. По мнению чиновника, «теневой флот» России станет «легкой мишенью» для оказания необходимого давления. По данным администрации Трампа, на данные корабли приходится около 70% нелегальных продаж нефти Москвы.

    Кроме того, на днях Дональд Трамп предложил ввести вторичные пошлины на сырье РФ, если соглашения о прекращении боевых действий на Украине не удастся достичь. «Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в размере от 25 до 50% на всю нефть», – цитирует его слова NBC News.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты полагают, что в данном случае риторика главы Белого дома была адресована американской аудитории, так как озвученные им пошлины и санкции не способны нанести удар по торговле российской нефтью и напугать ее крупнейших потребителей – Китай и Индию.

    Коментарии (23)
    2 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Келлог предложил блокировать танкеры с нефтью из России в Балтике ледоколами

    Келлог: США могут ввести санкции против активов России и транспортировки нефти

    Келлог предложил блокировать танкеры с нефтью из России в Балтике ледоколами
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Новые санкции со стороны США могут коснуться замороженных активов России и транспортировки ее нефти, включая использование ледоколов для блокировки судов, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

    В эфире телеканала Fox News Келлог отметил, что новые антироссийские санкции, которые рассматриваются США, могут быть направлены на замороженные суверенные активы России и попытки остановить транспортировку российской нефти, передает РИА «Новости» .

    По словам Келлога, речь идет о 300 млрд долларов замороженных активов и флоте, перевозящем значительную часть нефти по всему миру. По его словам, 70% такой нефти транспортируется через Балтику, и это движение можно остановить.

    Келлог предложил использовать ледоколы береговой охраны США для блокировки движения судов с российской нефтью, назвав такие меры «экстремальными». В то же время он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на достижении режима прекращения огня в конфликте на Украине. Он выразил надежду на достижение всеобъемлющего прекращения огня на 30 дней, которое охватит воздух, море и сушу.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, и санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. Путин отметил, что основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей.

    Ранее Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского.

    Президент США пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня, а также обсуждался запрет на проход судов с российской нефтью по Балтийскому морю.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков предупредил, что попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом.

    Коментарии (13)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2025, 22:05 • Новости дня
    США рассказали о планах разгромить Иран к сентябрю

    США раскрыли военные планы против Ирана, если не будет заключена ядерная сделка

    США рассказали о планах разгромить Иран к сентябрю
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти планируют завершить военные операции в Иране до осени, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто.

    Как передает Daily Express, администрация США рассматривает возможность завершения военных операций в Иране до сентября, если иранские власти не согласятся на ядерное соглашение. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о возможности проведения «невиданных ранее бомбардировок» в случае отсутствия сделки.

    Трамп также выразил готовность заключить с Ираном «верифицированное» мирное соглашение, чтобы позволить Тегерану развиваться и процветать. Однако Иран, по словам его президента Масуда Пезешкиана, отказался от прямых переговоров с США и рассматривает возможность переговоров только через третьи страны.

    В 2015 году Британия, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, но в 2018 году США вышли из соглашения и восстановили санкции. Иран в ответ начал поэтапно сокращать свои обязательства в рамках соглашения и отказался от ограничений на ядерные исследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков осудил угрозы США в отношении Ирана, назвав их неуместными, и предложил российскую помощь в выстраивании диалога между странами.

    Москва и Тегеран подчеркнули недопустимость военно-силовых методов против Ирана и угроз его ядерной инфраструктуре, заявив о возможных катастрофических последствиях для региона.

    Из-за нарастания напряженности с Ираном Пентагон направил на Ближний Восток второй авианосец Carl Vinson, который прибудет в регион после учений в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Bloomberg.

    Коментарии (9)
    2 апреля 2025, 21:32 • Новости дня
    Келлог заявил, что Россия и Украина находятся на грани прекращения огня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что конфликт на Украине близится к прекращению огня, однако для этого необходимо, чтобы обе стороны пришли к соглашению, передает РИА «Новости». Он выразил уверенность в том, что достижение мира возможно. «Я считаю, что мы сможем этого достичь. Я правда верю, что мы находимся на грани прекращения огня, но обеим сторонам предстоит прийти к определенному соглашению», – сказал Келлог.

    По словам Келлога, президент США «расстроен» из-за действий обеих сторон, но американская сторона нацелена на достижение полноценного прекращения огня. Келлог отметил, что США хотят всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня и надеются, что после этого будет сложно возобновить боевые действия. Он подчеркнул важность разработки «списка условий», который учитывает пожелания обеих сторон конфликта.

    Ранее в Белолм доме, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин может согласиться на режим прекращения огня, заявили о наличии «психологического дедлайна».

    Издание The New York Times писало, что требования Москвы на переговорах о перемирии замедляют процесс и дают России преимущество над США, желающими заключить сделку.

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    2 апреля 2025, 14:54 • Новости дня
    Экономист: План США блокировать Балтику для нефти из России нереализуем

    Эксперт Лизан: План США блокировать Балтику для нефти из России нереализуем

    Экономист: План США блокировать Балтику для нефти из России нереализуем
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Zuma/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ввод ограничений в отношении провоза российской нефти по Балтийскому морю рискует обострить отношения Москвы и Вашингтона. Дональду Трампу придется многим пожертвовать, чтобы реализовать данные санкции, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.

    «Запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России – очередная страшилка Вашингтона. На Западе не первый год обсуждается тема победы над так называемым «теневым флотом» Москвы», – отметил экономист Иван Лизан. По его оценкам, план США блокировать танкеры нереализуем и, более того, грозит им значительными последствиями.

    «Балтийский маршрут для нас критически важен. Если американцы и европейцы начнут хаотично действовать на этом направлении, то для России это станет ударом. Гарантировать проход танкеров придется силой: корабли Балтийского флота будут сопровождать и обеспечивать безопасность судов», – полагает эксперт.

    «Пока же планы по блокировке «теневого флота» будут прорабатываться и обсуждаться, в том числе и в США. Делается это от безысходности. В свое время администрация Джо Байдена сильно подпортила жизнь команде Дональда Трампа, введя всевозможные санкции против Москвы. Сегодня в арсенале нынешнего главы Белого дома осталось не так много инструментов давления», – пояснил экономист.

    Впрочем, он не исключает, что дело может дойти до террористических атак против танкеров. На этом фоне аналитик напомнил о затонувшем сухогрузе Ursa Major. «Другими словами, возможен сценарий давления на нас, при котором корабли начнут минировать и потом их подрывать. Это требует дополнительного анализа наших возможных ответных действий», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Данная мера призвана нанести удар по «теневому флоту» Москвы, пишет в соцсети Х (бывший Twitter, запрещен в РФ) Джеки Генрих, журналистка телеканала Fox News.

    По ее словам, обсуждение новых ограничений в отношении России началось из-за разочарования главы Белого дома во Владимире Путина. Как сообщает корреспондент, Дональд Трамп считает, что именно Кремль «затягивает всеобъемлющие переговоры о прекращении огня». При этом в Вашингтоне низко оценивают эффективность уже действующих санкций.

    Так, анонимный представитель Белого дома отметил, что в настоящий момент ограничения соблюдаются лишь «на три из десяти» балла. По мнению чиновника, «теневой флот» России станет «легкой мишенью» для оказания необходимого давления. По данным администрации Трампа, на данные корабли приходится около 70% нелегальных продаж нефти Москвы.

    Кроме того, на днях Дональд Трамп предложил ввести вторичные пошлины на сырье РФ, если соглашения о прекращении боевых действий на Украине не удастся достичь. «Это будет означать, что, если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в размере от 25 до 50% на всю нефть», – цитирует его слова NBC News.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты полагают, что в данном случае риторика главы Белого дома была адресована американской аудитории, так как озвученные им пошлины и санкции не способны нанести удар по торговле российской нефтью и напугать ее крупнейших потребителей – Китай и Индию.

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    2 апреля 2025, 10:22 • Новости дня
    Захарова: Киев не смог обмануть Вашингтон ударами по энергетике

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим, нанося удары по энергетическим объектам, пытался ввести Вашингтон в заблуждение относительно ситуации.

    По ее словам, киевский режим продолжил наносить удары по энергетическим объектам, надеясь ввести Вашингтон в заблуждение, однако не учел степень осведомленности команды Дональда Трампа, передает радио Sputnik.

    Дипломат отметила, что Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США и администрации Белого дома.

    «На Банковой не понимают, что имеют дело с другими людьми. Реально сами говорят, а не обращаются к мертвым в зале», – указала Захарова.

    Представитель МИД России обвинила киевский режим в проведении террористических акций против энергетики России.

    Напомним, ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает.

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    3 апреля 2025, 00:30 • Новости дня
    Трамп объявил о новых пошлинах на иностранные товары

    США ввели пошлины до 34% на товары из ЕС, Китая, Южной Кореи и других стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении значительных пошлин на импортные товары, передает РИА «Новости». Новые тарифы составляют 20% на продукцию из ЕС.

    Пошлины коснулись продукции более чем из 100 государств. В том числе такие страны:

    - Китай – 34%;
    - Тайвань – 32%;
    - Швейцария – 31%;
    - ЮАР – 30%;
    - Индия – 26%;
    - Южная Корея – 25%;
    - Япония – 24%.

    В дополнение к этому, на легковые автомобили, легкие грузовики и автозапчасти будет установлена пошлина в размере 25%.

    Введение этих мер сопровождается базовой пошлиной в 10% на импорт из большинства стран, включая Украину, но исключая Россию.

    Трамп подчеркнул, что США применят пошлины наполовину ниже тех, что введены другими странами, чтобы обеспечить ответные действия.

    Ранее США уже ввели 25%-е пошлины на импорт из Мексики и Канады.

    ЕС, Канада и Китай намерены ответить США своими пошлинами. Оттава и Пекин уже заявили о своих намерениях, а ЕС планирует ответные действия в апреле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о введении зеркальных пошлин на импорт товаров из ЕС и Китая, выразив уверенность, что это укрепит экономику страны и поможет снизить госдолг.

    Американские власти планируют завершить военные операции в Иране до осени, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто.

    Китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности, сообщили источники Bloomberg.

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    2 апреля 2025, 18:40 • Новости дня
    США ввели санкции против четырех россиян и трех компаний

    США включили четырех россиян, три компании и сухогруз из России в санкционные списки

    Tекст: Ольга Иванова

    Соединенные Штаты расширили санкционные списки, добавив четыре физических лица из России, три российские компании и один российский сухогруз.

    США внесли изменения в свои санкционные списки в соответствии с законом о контроле за иностранными активами. В списки добавлены четыре физических лица, три компании и один сухогруз из России. Эти меры предприняты под предлогом борьбы с терроризмом, сообщает ТАСС.

    Среди физических лиц, попавших под санкции, указаны россияне Юрий Беляков и Вячеслав Виданов, а также гражданин России и Афганистана Сохраб Гайрат и гражданин Афганистана Ушанг Гайрат. Все они теперь лишены возможности вести бизнес с американскими компаниями и использовать американские активы.

    Компании, затронутые санкциями, включают ООО «Эдисон», ООО «Колибри Групп» и ООО «Скай Фрейм». Эти фирмы также не смогут взаимодействовать с партнерами из США и использовать американские ресурсы в своей деятельности.

    В санкционный список также добавлен сухогруз AM Theseus, зарегистрированный в России. Этот шаг ограничивает его участие в международной торговле под флагом США и доступ к американским портам.

    Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине.


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    2 апреля 2025, 20:30 • Новости дня
    Трамп назвал сроки ухода Маска с поста главы DOGE

    Politico: Трамп заявил, что Маск покинет пост главы DOGE в ближайшие недели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп проинформировал свое окружение, что Илон Маск в ближайшие недели уйдет с поста главы департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE), пишет Politico.

    Как сообщает Politico, в своем заявлении американский лидер подчеркнул, что будет поддерживать Маска на посту столько, сколько это возможно, однако, по словам источников, обе стороны согласились, что Маску пора вернуться в бизнес, передает РИА «Новости».

    «Президент Дональд Трамп сообщил своему окружению, включая членов кабинета министров, что в ближайшие недели Илон Маск отойдет от своей нынешней роли партнера по управлению», – говорится в материале.

    Издание отмечает, что хотя Трамп доволен Маском и его работой, некоторые сотрудники администрации и внешние союзники считают миллиардера непредсказуемым и рассматривают как политическую обузу. Источники также сообщили, что Маск, вероятно, сохранит за собой неофициальную роль советника.

    Ранее президент США сообщил, что Маск в ближайшее время покинет государственную службу, чтобы вернуться к управлению своими компаниями.

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    2 апреля 2025, 14:27 • Новости дня
    Лавров заявил о решимости России устранить первопричины конфликта на Украине

    Лавров: Россия будет добиваться устранения первопричин конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине, который был целенаправленно спровоцирован западными странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин украинского конфликта. Он отметил, что этот конфликт был целенаправленно создан западными кураторами режима в Киеве, который пришел к власти в результате антиконституционного переворота, передает ТАСС.

    Российский министр отметил, что соответствующая информация была предоставлена вьетнамской стороне.

    Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин выразил готовность урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем, однако украинская сторона не демонстрирует желания следовать этому курсу.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме.

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    2 апреля 2025, 11:44 • Новости дня
    WSJ: Украина рискует вызвать гнев США отказом от сделки по ресурсам

    WSJ: Отказ Киева от сделки с США по ресурсам вызовет недовольство Вашингтона

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Киева подписывать проект сделки с США по украинским ресурсам может привести к ухудшению отношений между странами, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Возможный отказ Украины от подписания нового проекта соглашения с Вашингтоном о добыче украинских полезных ископаемых может вызвать волну недовольства со стороны США, пишет The Wall Street Journal.

    Проект сделки предусматривает, что США получат контроль над половиной запасов нефти и газа Украины, всеми металлами и большей частью инфраструктуры, включая железные дороги, порты и заводы. Документ обязывает Киев компенсировать помощь объемом свыше 120 млрд долларов, пока США получают все отчисления от доходов. Лишь после выплаты 100 млрд долларов с надбавкой в 4% Украина начнет получать 50% отчислений.

    Эти условия сделки значительно жестче предыдущих. Ранее проект провалился из-за скандала на встрече Владимира Зеленского с руководством США в Белом доме, что привело к ухудшению отношений между странами. Первоначально инициатива сделки исходила от Киева, который надеялся привлечь внимание президента США Дональда Трампа к украинским богатствам, чтобы обеспечить продолжение поставок оружия.

    Ранее президент США потребовал репарационных выплат и выдвинул претензии на ресурсы Украины, фактически «приставив пистолет» к голове главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула важность соблюдения европейского законодательства в возможной сделке между США и Украиной.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о желании Киева доработать сделку по недрам.

    Президент США ранее пообещал «большие проблемы» Зеленскому в случае попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной.

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    2 апреля 2025, 17:24 • Новости дня
    CBS News: Встреча Дмитриева и Уиткоффа состоится сегодня в Белом доме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналистка CBS News Сара Кук заявила, что глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сегодня встретится с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом в Белом доме.

    В публикации Кук в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) говорится: «Стив Уиткофф встретится сегодня в Белом доме с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым, подтвердили мне два источника». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Журналистка также отметила, что Минфин США временно снял санкции с Дмитриева, чтобы государственный департамент мог выдать ему визу для въезда в страну.

    Ранее стало известно, что Кирилл Дмитриев может отправиться в Вашингтон для переговоров с Стивеном Уиткоффом, чтобы обсудить возможности завершения конфликта на Украине и укрепления отношений между Россией и США.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил возможность визита Дмитриева в Вашингтон.

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    2 апреля 2025, 06:11 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ заявил о визите в Россию в мае

    Генеральный директор МАГАТЭ Гросси запланировал поездку в Россию в мае

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о планах посетить Россию в мае для продолжения переговоров по атомной безопасности и укрепления сотрудничества в ядерной сфере.

    Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассматривает возможность визита в Россию в мае текущего года, передает ТАСС. Гросси отметил, что точные даты визита еще не определены, но рассматривается возможность его поездки в мае. «(Точной даты) еще нет. Мы думаем о мае, возможно», – сказал он.

    Гросси подчеркнул, что агентство продолжает поддерживать постоянный рабочий контакт с российскими представителями. Он указал, что недавно находился в Москве и планирует вернуться туда для продолжения конструктивного диалога.

    Помимо России, Гросси также рассчитывает посетить Иран. Он сообщил о намерении совершить поездку в Тегеран до конца этого месяца для обсуждения иранской ядерной сделки. По его словам, визит в Иран также находится в стадии планирования, конкретные даты будут определены в ближайшие недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Али Лариджани, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил, что стратегическая ошибка США в ядерном вопросе может вынудить Иран создать ядерное оружие, несмотря на нежелание Тегерана следовать по этому пути.

    Южный окружной военный суд признал инженера Запорожской АЭС Сергея Потынгу виновным по делу о покушении на сотрудников МАГАТЭ, что совершалось по заданию ГУР Минобороны Украины.

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что для включения Запорожской АЭС в энергосистему России требуется значительная работа и стопроцентные гарантии безопасности объекта.

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    2 апреля 2025, 20:22 • Новости дня
    Дмитриев запустил опрос о значении нормализации отношений России и США для мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел опрос о значении нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами.

    Дмитриев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) запустил опрос на тему, является ли нормализация отношений Вашингтона и Москвы чем-то хорошим для мира. В нем приняли участие более 5,5 тыс. человек. Большая часть проголосовавших выбрала ответ «да».

    Ранее стало известно, что Кирилл Дмитриев может отправиться в Вашингтон для переговоров с Стивеном Уиткоффом, чтобы обсудить возможности завершения конфликта на Украине и укрепления отношений между Россией и США.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил возможность визита Дмитриева в Вашингтон.

    Журналистка CBS News Сара Кук заявила, что Дмитриев сегодня встретится с Уиткоффом в Белом доме.

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    3 апреля 2025, 01:46 • Новости дня
    Россия и Белоруссия не вошли в «черный список» таможенных пошлин США

    Россия и Белоруссия не вошли в «черный список» пошлин США на товары из 185 стран

    Tекст: Денис Тельманов

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия в него не вошла.

    Как передает ТАСС, администрация США объявила о введении таможенных пошлин на импорт из 185 стран, включая государства СНГ, но Россия и Белоруссия не вошли в этот список.

    Речь идет о странах, которые, по мнению Вашингтона, применяли протекционистские меры против американских товаров. Например, США введут пошлины на товары из Казахстана в размере 27%, на продукцию Молдавии – 31%, из Грузии, Азербайджана, Армении и других стран СНГ – 10%. Пошлины также коснутся таких стран, как Афганистан, Бразилия, Великобритания, Израиль, Ирак, Иран, Саудовская Аравия, Сирия, Турция и ЮАР. Пошлина на уровне 20% введена на товары из Евросоюза. Из Китая – 34%.

    Между тем, объем экспорта России в США в августе 2024 года сократился с июльских 295,3 млн долларов до 84,4 млн долларов. Это стало самым низким уровнем с января 1993 года, когда экспорт составлял 47,4 млн долларов.

    В 2024 году импорт российских товаров в США снизился до 3 млрд долларов, что значительно меньше показателей предыдущих лет. Это сокращение связано с санкциями и торговыми ограничениями, введенными США против России из-за СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из других стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности.

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