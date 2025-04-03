Поддержка Трампа упала до антирекорда в 43%

Опрос показал снижение поддержки Трампа до 43% впервые с инаугурации

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», опрос агентства Рейтер и компании Ipsos показал, что уровень поддержки президента США Дональда Трампа снизился до 43% впервые с момента его инаугурации 20 января. В январе поддержка Трампа составляла 47%, что является самым высоким показателем за второй срок его правления.



Респонденты также выразили недовольство действиями Трампа в сфере экономики и борьбы с высокой стоимостью жизни. Всего 37% опрошенных одобряют его экономическую политику, а лишь 30% поддерживают его в вопросах снижения расходов на жизнь.

Кроме того, 52% участников опроса согласились с тем, что введение Трампом пошлин на иностранные автомобили и автозапчасти может негативно сказаться на их благосостоянии.

В скандале, связанном с обсуждением военных планов США в мессенджере Signal, 74% респондентов назвали произошедшее «безрассудством», а 22% посчитали это «безобидным». Опрос проводился онлайн с 31 марта по 2 апреля и включал в себя 1486 совершеннолетних граждан США с погрешностью в 3 процентных пункта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министерства обороны, юстиции и внутренних дел США начали архивировать чаты после утечки переписки в Signal, обратившись к Whiterock Technologies для сохранения данных.

Президент Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять сотрудников из-за утечки информации об ударах США по Йемену, назвав инцидент «фейковой новостью».

Национальный советник по безопасности президента США Майкл Уолтц признал вину за утечку из чата Signal, но сообщил, что никаких секретных данных распространено не было, сообщает Fox News.

