К юбилею Победы выпустили цифровую газету о героях и стране

Tекст: Елизавета Шишкова

Релиз газеты был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и представляет собой подборку вдохновляющих архивных историй из жизни страны военных лет, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Материалы для газеты собирались пользователями мобильного приложения «Хорошие новости» со всей России, а также архивами партнеров проекта, командами добровольцев и лидерами мнений. В издании освещены как подвиги тыловиков и героев военного времени, так и современные достижения регионов, что подчеркивает преемственность поколений.

Газета доступна как в печатном виде в библиотеках и вузах Москвы, так и в электронной версии на сайте странаживет.рф. Для пользователей мобильного приложения проходит акция: за публикацию постов о газете и выполнение заданий начисляются баллы, которые можно обменять на полезные призы для развития.

Руководитель департамента платформы «Россия – страна возможностей» Екатерина Пустынская отметила, что проект привлек более 69 тысяч пользователей, а десятки регионов прислали свои материалы. Она подчеркнула, что цифровая газета стала новым форматом для сохранения исторической памяти и вдохновляющего контента. Андрей Максимов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, добавил: «Особая сила этого проекта – в живых фактах. Эти материалы сохраняют нашу память о прошлом и дают нам уверенность в будущем».

Руководитель проектного офиса Всеволод Селин напомнил, что приложение «Хорошие новости» с 2023 года опубликовало свыше 16 тыс. позитивных новостей о достижениях России. Цифровая версия газеты создана с применением новейших технологий и будет интересна молодежи.