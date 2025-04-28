Путин назвал самостоятельный выбор граждан главным залогом прочности России

Путин заявил о ключевой роли народовластия для укрепления страны

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин прибыл в Таврический дворец в Петербурге, где принял участие в ежегодном заседании Совета законодателей, передает ТАСС. В ходе выступления глава государства отметил, что самостоятельный выбор граждан является главным залогом прочности страны.

Путин также подчеркнул, что принципы народовластия помогают укреплять государство и развивать его институциональную устойчивость.

На заседании, посвященном Дню российского парламентаризма, обсуждались вопросы обеспечения регионов квалифицированными кадрами в здравоохранении и образовании, противодействия нацизму и сохранения исторического наследия к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Совет законодателей при Федеральном собрании – консультативный орган, деятельность которого направлена на координацию законодательной работы между федеральными и региональными органами. Заседания совета проводятся не реже двух раз в год, решения принимаются в форме рекомендаций, предложений или обращений.