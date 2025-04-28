В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».3 комментария
Путин назвал самостоятельный выбор граждан главным залогом прочности России
Путин заявил о ключевой роли народовластия для укрепления страны
Президент Владимир Путин в ходе выступления на Совете законодателей, подчеркнув значение самостоятельного выбора граждан как основы устойчивости российского государства.
Президент России Владимир Путин прибыл в Таврический дворец в Петербурге, где принял участие в ежегодном заседании Совета законодателей, передает ТАСС. В ходе выступления глава государства отметил, что самостоятельный выбор граждан является главным залогом прочности страны.
Путин также подчеркнул, что принципы народовластия помогают укреплять государство и развивать его институциональную устойчивость.
На заседании, посвященном Дню российского парламентаризма, обсуждались вопросы обеспечения регионов квалифицированными кадрами в здравоохранении и образовании, противодействия нацизму и сохранения исторического наследия к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Совет законодателей при Федеральном собрании – консультативный орган, деятельность которого направлена на координацию законодательной работы между федеральными и региональными органами. Заседания совета проводятся не реже двух раз в год, решения принимаются в форме рекомендаций, предложений или обращений.