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Мишустин сообщил об увеличении добычи редких металлов в России
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о планах России увеличить добычу дефицитных металлов и развивать производство высокотехнологичной продукции на их основе.
Россия планирует увеличить добычу ниобия, тантала, вольфрама и бериллия, а также расширить производство продукции с высокой добавленной стоимостью на основе этих дефицитных материалов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». Он отметил, что соответствующие меры входят в национальный проект «Новые материалы и химия», передает ТАСС.
Премьер подчеркнул, что президент России поставил задачу добиться превосходства в области химии и создания новых материалов. «В рамках нацпроекта сконцентрируемся на четырех направлениях – химии, биотехнологиях, композитах и редкоземельных металлах. Запланировано возведение новых заводов и центров компетенций, развитие технологий обогащения металлов и формирование мощностей по разделению концентратов», – заявил Мишустин.
В ходе выступления глава правительства сообщил, что после распада СССР многие предприятия отрасли были остановлены и только в последние годы начинается их восстановление. Он напомнил, что семь лет назад в Тюменской области был запущен современный нефтехимический комбинат, а в Амурской области строится крупный газохимический комплекс.
По словам Мишустина, в России будет создано около тридцати критически важных технологических цепочек для выпуска более 700 значимых продуктов. К 2030 году власти рассчитывают существенно снизить зависимость от импорта химической, биотехнологической продукции и редких металлов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США планируют увеличить добычу редкоземельных металлов, чтобы снизить зависимость от импорта, Росгеология разработала и представила Минприроды стратегию развития отрасли до 2050 года, а Минприроды заявило, что в России насчитывается 658 млн тонн запасов редких металлов.