Писательницу Александру Фролих нашли убитой в доме в Гамбурге

The Guardian: Александра Фролих погибла от огнестрельного ранения в Гамбурге

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает The Guardian, 58-летняя немецкая писательница Александра Фролих была найдена убитой 22 апреля в ее плавучем доме на Эльбе в Гамбурге.

Полиция подозревает насильственный характер смерти и передала дело в отдел по расследованию убийств. Правоохранители отметили наличие признаков нападения и не раскрывают детали из-за продолжающегося расследования.

Местная телекомпания NDR сообщила, что во Фролих стреляли. Полиция устанавливает круг возможных подозреваемых и выясняет, был ли убийца знаком писательнице, а также ищет свидетелей, которые могли заметить что-то подозрительное на месте преступления.

Александра Фролих начинала карьеру как журналист. В 2012 году она выпустила дебютный роман «Моя русская свекровь и другие катастрофы», основанный на личном опыте брака с русским мужчиной. Среди других известных работ писательницы – романы Death is a Certainty (2016) и Skeletons in the Closet (2019), в которых Фролих сочетала юмор, личные истории и размышления о социальных проблемах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса умер в возрасте 89 лет в Лиме.