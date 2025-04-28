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    В боях за Курскую область бойцы КНДР показали национальный характер
    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа
    Лавров назвал «преждевременным» вопрос о единой валюте БРИКС
    Британский журналист разоблачил мифы о причинах конфликта на Украине
    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине
    Эксперт допустил участие военных КНДР в боях в Донбассе и Новороссии
    Южная Корея назвала «незаконным» военное сотрудничество России и КНДР
    Трамп сообщил о новой просьбе Зеленского дать оружие
    Опубликованы кадры подготовки освобождавших Курскую область военных КНДР
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В украинском вопросе предстоит решить диалектику синицы и журавля

    Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться.

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    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

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    28 апреля 2025, 12:34 • Новости дня

    Писательницу Александру Фролих нашли убитой в доме в Гамбурге

    The Guardian: Александра Фролих погибла от огнестрельного ранения в Гамбурге

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тело писательницы Александры Фролих с огнестрельным ранением было обнаружено ее сыном в плавучем доме на Эльбе в Гамбурге утром 22 апреля.

    Как сообщает The Guardian, 58-летняя немецкая писательница Александра Фролих была найдена убитой 22 апреля в ее плавучем доме на Эльбе в Гамбурге.

    Полиция подозревает насильственный характер смерти и передала дело в отдел по расследованию убийств. Правоохранители отметили наличие признаков нападения и не раскрывают детали из-за продолжающегося расследования.

    Местная телекомпания NDR сообщила, что во Фролих стреляли. Полиция устанавливает круг возможных подозреваемых и выясняет, был ли убийца знаком писательнице, а также ищет свидетелей, которые могли заметить что-то подозрительное на месте преступления.

    Александра Фролих начинала карьеру как журналист. В 2012 году она выпустила дебютный роман «Моя русская свекровь и другие катастрофы», основанный на личном опыте брака с русским мужчиной. Среди других известных работ писательницы – романы Death is a Certainty (2016) и Skeletons in the Closet (2019), в которых Фролих сочетала юмор, личные истории и размышления о социальных проблемах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса умер в возрасте 89 лет в Лиме.

    27 апреля 2025, 14:08 • Новости дня
    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

    Военный эксперт Козюлин: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Бойцы КНДР хорошо зарекомендовали себя в боях в российском приграничье. Однако продолжать участие в боевых действиях уже на территории ДНР они не станут, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области.

    «Скорее всего, пребывание северокорейских военных в зоне боевых действий подошло к концу. Их участие в СВО регламентировалось принятым в прошлом году договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами. В четвертой статье этого документа отмечалось, что Москва и Пхеньян обязуются оказывать друг другу помощь при условии внешней агрессии», – указывает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Вторжение ВСУ в Курскую область как раз создало прецедент, при котором это положение договора и могло быть реализовано. Сейчас регион зачищен от внешних агрессоров, поэтому северокорейские военные могут возвращаться домой. Нужды в их дальнейшем пребывании в приграничье больше нет», – рассуждает собеседник.

    «Не думаю, что бойцы из КНДР продолжат участие в конфликте уже на территории ДНР. Конечно, согласно Конституции РФ, еще неосвобожденные города и села республики также входят в состав России. То есть формально основания для продолжения реализации принятого соглашения между нашими странами имеются», – подчеркивает эксперт. – «Но все-таки ДНР, в отличие от Курской области, не признана многими государствами в качестве региона РФ. Для Москвы в этом плане особых проблем нет, а вот на Пхеньяне участие в боевых действиях на Донецком направлении может обернуться наращиванием санкционного давления со стороны западных стран».

    «Разумеется, мы бы не хотели создавать столь значимые проблемы для наших союзников. КНДР и так немало помогла России. Известно, что ее солдаты непосредственно принимали участие в боях в Курской области, а это значит, что их армия приобрела неоценимый опыт участия в современной войне», – заключил Козюлин.

    Напомним, Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области. Как сообщил начальник ведомства Валерий Герасимов, северокорейские солдаты работали бок о бок с бойцами ВС РФ, проявляли высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм.

    На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова выразила благодарность Пхеньяну. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что Москва «никогда не забудет» ее северокорейских друзей. По ее мнению, участие солдат КНДР в деоккупации приграничья стало новой страницей в сотрудничестве двух государств.

    Несмотря на то, что официальных данных о пребывании военных республики в зоне боевых действий мало, некоторыми деталями делятся военкоры. Так, Александр Коц пишет, что северокорейские бойцы изначально проходили обучение на полигонах, где знакомились с тактикой боевых действий и овладевали управлением БПЛА.

    Затем их перекинули в Курскую область. «Жили они в полевых условиях. Сначала держали третью линию, потом вторую, затем их попробовали на закреплениях и, наконец, в штурмах», – сообщает военкор. По его словам, участие представителей КНДР позволило России не ослаблять давление на других участках фронта.

    Напомним, Москва полностью завершила освобождение территорий Курской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как это событие скажется на состоянии всей линии боевого соприкосновения.

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    28 апреля 2025, 01:02 • Новости дня
    В КНДР объяснили отправку войск для участия в боях в Курской области
    В КНДР объяснили отправку войск для участия в боях в Курской области
    @ t.me/boris_rozhin

    Tекст: Денис Тельманов

    КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами, сообщили корейские СМИ.

    По информации южнокорейского агентства Ренхап, ссылающегося на сообщения Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), Ким Чен Ын решил направить вооруженные силы страны в Россию в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, передает РИА «Новости».

    По словам Ким Чен Ына, ситуация в регионе потребовала выполнения обязательств по данному соглашению. Он также сообщил, что российская сторона была официально уведомлена о решении КНДР отправить войска для участия в боевых действиях.

    Ким Чен Ын анонсировал возведение в столице КНДР монумента боевой славы в честь павших воинов, отмечая, что это будет «вечная память от Родины и народа».

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о значительной помощи КНДР в разгроме ВСУ в Курской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что корейские военные участвовали в операции по освобождению курского приграничья в рамках статьи 4 соглашения.

    Инфографика

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фото бойцов из КНДР, принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений ВСУ, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

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    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

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    27 апреля 2025, 18:30 • Новости дня
    Лавров заявил о продолжении ударов России по объектам ВСУ
    Лавров заявил о продолжении ударов России по объектам ВСУ
    @ TATYANA MAKEYEVA/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена и дальше поражать объекты, используемые военными на Украине, а также иностранными наемниками, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Россия продолжит наносить удары по объектам, используемым украинскими военными и иностранными наемниками, передает РИА «Новости». «Мы будем продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, наемниками из иностранных государств и инструкторами», – заявил Лавров в интервью телеканалу CBS.

    В рамках спецоперации на Украине Россия наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. По словам Лаврова, президент России Владимир Путин неоднократно говорил об этом, и сейчас ситуация не изменилась. Власти России никогда целенаправленно не бьют по гражданским объектам, в отличие от режима Владимира Зеленского.

    Лавров уточнил, что если цель использовалась украинскими военными, то Минобороны РФ и командиры на местах имеют право атаковать такие объекты. Министр заверил, что целями атак не являются гражданские объекты, как это было в случае ударов НАТО по Белграду в 1999 году. По словам Лаврова, тогда это была преднамеренная атака на гражданскую цель.

    Лавров напомнил о предложении президента США Дональда Трампа, поддержанного российским лидером Владимиром Путиным, о 30-дневном моратории на атаки на энергетическую инфраструктуру. Россия это обязательство, данное президентом Владимиром Путиным, никогда не нарушала, в то время как украинская сторона нарушала его несколько сотен раз. Перечень этих атак был направлен госсекретарю США Марко Рубио и в ООН.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

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    27 апреля 2025, 14:00 • Новости дня
    Предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве
    Предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые предсерийный российский электромобиль «Атом» продемонстрировал движение по центральным магистралям Москвы вне тестового режима.

    Предсерийный образец электромобиля «Атом» впервые проехал по столичным улицам вне лабораторных испытаний, сообщает РИА «Новости». Автомобиль совершил маршрут по Павелецкой набережной, Третьему транспортному кольцу, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, затем проехал по проспекту Мира и прибыл к музею «Атом» на ВДНХ.

    Проект атомного электромобиля реализует АО «Кама». Предсерийный образец машины был впервые представлен в конце 2024 года.

    Компания ранее информировала, что в 2025 году начнет функционировать специализированный сервисный центр для обслуживания электромобилей «Атом». Здесь планируется тестировать технологии сервисного обслуживания, включая многократную разборку и сборку автомобилей, а также готовить специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Серийное производство электромобиля «Атом» намечено на середину 2025 года на заводе «Москвич».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики показали предсерийные прототипы российского электромобиля «Атом», генеральный директор АО «Кама» и разработчик электромобиля «Атом» Харальд Грюбель получил гражданство Российской Федерации, а отечественный электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов в России.

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    28 апреля 2025, 11:52 • Новости дня
    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине

    Песков заявил о продолжении СВО и готовности к переговорам с Киевом

    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не отказывается от специальной военной операции, однако допускает возможность переговоров с Киевом без каких-либо предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, однако Москва готова к началу переговоров с Киевом без предварительных условий, о чем президентом России было заявлено неоднократно. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал недавний призыв президента США Дональда Трампа к России прекратить удары по украинским объектам, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают прилагать усилия для того, чтобы перевести ситуацию в мирное русло.

    В Кремле заявили, что ожидают от Киева сигнала о готовности к прямым переговорам.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия продолжает наносить удары по объектам ВСУ.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России в ответ на удары по инфраструктуре Украины.

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    28 апреля 2025, 09:19 • Новости дня
    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа

    Путин поблагодарил военных КНДР за помощь в разгроме ВСУ в Курской области

    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа
    @ Sergey Bobylev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области и отметил их героизм.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской народной армии, участвовавшим в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Путин отметил высокий уровень подготовки и героизм корейских воинов, которые совместно с российскими бойцами отражали вторжение ВСУ в полном соответствии с международным правом и Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным 19 июня 2024 года.

    «В разгроме вторгшихся на нашу территорию неонацистских формирований киевского режима активное участие принимали подразделения Корейской народной армии – в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года. В частности, в соответствии со статьей 4 Договора, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон», – отметил президент России.

    Путин отдельно выразил признательность председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, а также всему руководству и народу КНДР за помощь и поддержку.

    «Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», – заявил Путин.

    Президент подчеркнул, что действия подразделений КНДР «были продиктованы чувством солидарности и товарищества, а также полностью соответствовали международным нормам».

    Президент выразил уверенность в том, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Россией и КНДР, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

    Ранее корейские СМИ заявили, что КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках этого договора.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов региона, действуя в рамках стратегического партнерства.

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    27 апреля 2025, 17:55 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским

    Политолог Ткаченко: Трампу предстоит разорвать провоенный узел Украины и Европы

    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане.

    «Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане фактически окончилась ничем. Стороны остались при своем, а мирное урегулирование не стало ближе ни на йоту. При этом западные СМИ пытаются представить угрозы главы Белого дома в сторону России как резкую смену позиции, но данная оценка глубоко ошибочна», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Дональд Трамп наконец-то начинает осознавать всю глубину и противоречивость конфликта на Украине. В его глазах все более отчетливо начинает виднеться образ реального виновника провала переговоров – Европы. Именно поэтому в общении с представителями Старого Света он становится особенно резок», – добавляет эксперт.

    «Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем. При этом Украина не способна самостоятельно, без пристрастий, посмотреть на ситуацию и не позволять ЕС работать на ухудшение текущего положения», – поясняет собеседник.

    «И пока Трампу не удастся разорвать этот провоенный узел, каких-либо значительных перемен в деле мирного урегулирования ждать не стоит. Именно поэтому беседа американского лидера с Зеленским в Ватикане продлилась всего лишь десять минут. Им попросту нечего обсуждать в настоящий момент», – поясняет он.

    «Но что более важно – их внезапная встреча не переросла в нечто более масштабное после окончания похорон. Они не договорились о повторном диалоге, не провели его, будучи в одном городе, а это значит, что взаимопонимание между ними минимально. Трампу непонятно, как Киев может разделять европейские ультимативные призывы к России», – уточняет эксперт.

    «В ЕС продолжают настаивать на незамедлительном прекращении огня без предварительных обсуждений, а также на передаче освобожденных территорий Украине. Это заведомо неприемлемые для Москвы требования, выдвижение которых показывает неготовность Старого Света вести серьезное обсуждение проблемы», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане. Их встреча состоялась в базилике Святого Петра, за несколько часов до начала церемонии похорон папы римского Франциска. Несмотря на то, что стороны так и не поделились деталями беседы, их диалог все же запомнился мировой общественности сразу по нескольким причинам.

    Так, к переговорам пытался «подключиться» президент Франции. Как сообщает таблоид The Sun, изначально в зале, где должна была пройти встреча, стояло три стула. Эммануэль Макрон прогуливался рядом с Трампом и Зеленским, однако глава Белого дома отвел его в сторону, приказав не вмешиваться в происходящее. Затем количество кресел сократилось до двух.

    Несмотря на это, Макрон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) все же назвал собственные контакты с Зеленским в Риме «очень позитивным обменом мнениями». Он добавил, что Киев выразил готовность к безоговорочному прекращению огня, а над реализацией этой цели республика готова работать совместно с ЕС и США.

    Кроме того, впечатлениями от встречи с Зеленским в Ватикане поделился и британский премьер Кир Стармер. По его оценке, Лондону и Киеву удалось достигнуть прогресса в вопросе достижения «справедливого и долгосрочного мира на Украине». Он добавил, что стороны продолжат работу в этом направлении.

    При этом в Белом доме прошедшую встречу назвали «продуктивной». По ее итогам Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил Москве введением вторичных санкций, а также ограничениями в банковском секторе в случае, если Россия не захочет останавливать войну. The Guardian назвал данное заявление настоящим «прозрением».

    В то же время он раскритиковал статью издания The New York Times. В материале отмечалась важность возврата всех утраченных территорий Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что данное требование является «нелепым». Он также подчеркнул, что вне зависимости от того, какой будет итоговая сделка по урегулированию ситуации, данная газета все равно раскритикует данный документ.

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    28 апреля 2025, 09:42 • Новости дня
    Британский журналист разоблачил мифы о причинах конфликта на Украине

    Журналист Хитченс заявил о провокациях НАТО и лжи Запада о ситуации на Украине

    Британский журналист разоблачил мифы о причинах конфликта на Украине
    @ Benoit Doppagne/ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Британский обозреватель Питер Хитченс из издания Daily Mail подверг резкой критике западную политику и информационную кампанию вокруг событий на Украине, отметив роль провокаций НАТО.

    Автор статьи Питер Хитченс обвинил западные правительства в распространении дезинформации о ситуации на Украине и вокруг России, передает Daily Mail.

    По его словам, масштаб лжи сопоставим лишь с введением в заблуждение при вторжении в Ирак. Он отметил, что обсуждение истинных причин конфликта отсутствует в западных странах, а власти Великобритании не объяснили, зачем поддержали вмешательство.

    Хитченс заявил, что действия НАТО, в том числе продвижение альянса на восток, систематически провоцировали Россию. Он напомнил о заявлении Джорджа Буша в 2008 году о стремлении включить Украину в НАТО, назвав это началом эскалации. По мнению Хитченса, заявления о том, что Россия не была спровоцирована, являются ложью.

    Он также напомнил о событиях 2014 года, когда на Украине был смещен избранный президент, а Запад поддержал эту смену власти.

    Хитченс заявил, что в западной риторике о демократии присутствует избирательность, приводя в пример игнорирование нарушений прав оппозиции в Румынии и Турции.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что всеобъемлющее соглашение по Украине возможно только при устранении первопричин конфликта.

    В Кремле выразили удовлетворение отказом США от членства Украины в НАТО,

    Газета ВЗГЛЯД писала, что пасхальное перемирие показало Западу ложь Зеленского.

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    28 апреля 2025, 01:17 • Новости дня
    В Подмосковье шестиклассник поймал выпавшего с девятого этажа ребенка

    Tекст: Денис Тельманов

    В подмосковном Домодедово подросток предотвратил трагедию, сумев поймать четырехлетнего мальчика, который сорвался с высоты девятого этажа.

    Инцидент произошел в городе Домодедово, передает РИА «Новости». Шестиклассник Амир Абачев, прогуливаясь с друзьями, услышал крики и заметил малыша, который повис на металлическом подоконнике многоэтажки. Школьник без колебаний бросился к подъезду и успел поймать падающего мальчика.

    Малышу удалось избежать серьезных травм, он получил легкие ушибы.

    Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что Амир является внучатым племянником Героя России, генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева, и выразил благодарность семье за воспитание смелого сына. Меликов назвал поступок школьника настоящим подвигом и подчеркнул, что мужество готовность прийти на помощь – отличительная черта жителей республики.

    Власти региона пообещали отметить героя и его родителей за проявленное мужество, ответственность и доброту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Дагестана Сергей Меликов поручил представить к государственным наградам трех жителей республики, оказавших помощь пассажирам утонувшего в Петербурге автобуса, президент России Владимир Путин поздравил жителей Дагестана с 25-й годовщиной отражения нападения банды международных террористов, а Магомед Исбакиев из Дагестана был удостоен звания Герой России посмертно за героизм при выполнении боевой задачи в Херсонской области.

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    27 апреля 2025, 15:45 • Новости дня
    The Sun: Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме
    The Sun: Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме
    @ KONTROLABIPA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время похорон папы Франциска президент США Дональд Трамп обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с загадочным пятисловным предупреждением, что зафиксировал профессиональный чтец по губам.

    Трамп дал Макрону жесткое предупреждение незадолго до встречи с Владимиром Зеленским на похоронах папы римского, сообщает The Sun. По данным профессионального специалиста по чтению по губам Николы Хиклинг, Трамп сказал Макрону: «Ты не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, тебе не стоит здесь быть». Зеленский, по наблюдениям Хиклинг, кивнул в знак согласия, а находившийся рядом священник выглядел встревоженным услышанным.

    В ходе короткой встречи Зеленский заявил Трампу: «Я бы хотел, чтобы вы это сделали, но не таким способом», на что Трамп ответил: «Очень интересная стратегия. У тебя есть уверенность». После похорон Зеленский сообщил, что обсуждал с Трампом вопросы прекращения огня и надежного мира, который предотвратит новую войну, отметив символичность и, возможно, историческую значимость этой встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом церемонии Трамп и Зеленский провели продуктивную беседу, после чего Зеленский пообщался тет-а-тет с Эммануэлем Макроном.

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    28 апреля 2025, 10:35 • Новости дня
    Конгрессвумэн Грин оценила встречу Трампа и Зеленского двумя словами

    Конгрессвумэн Грин: Зеленский понял, что все кончено

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане Владимир Зеленский понял, что «все кончено», заявила член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

    Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин прокомментировала встречу Зеленского и Трампа, которая состоялась в соборе Святого Петра в Ватикане. Грин опубликовала фотографию, на которой Трамп и Зеленский сидят друг напротив друга в пустом зале, при этом лицо Зеленского выражает сильную напряженность, передает канал «360».

    Грин подписала фотографию словами: «Все кончено». По ее мнению, Зеленский понял, что рассчитывать ему больше не на что.

    Встреча продолжалась около 15 минут и проходила по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, но сам Макрон в ней участия не принимал.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский стал спокойнее после переговоров в Риме.

    Дональд Трамп во время встречи в Риме попросил президента Франции Эммануэля Макрона покинуть зал и не разрешил ему участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским.

    Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского продуктивной.

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    28 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    Южная Корея назвала «незаконным» военное сотрудничество России и КНДР
    Южная Корея назвала «незаконным» военное сотрудничество России и КНДР
    @ Robin Hausmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южнокорейский МИД заявил о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам.

    Министерство иностранных дел Южной Кореи выразило протест в связи с отправкой северокорейских военных в Россию, передает «Интерфакс».

    В заявлении южнокорейского ведомства отмечается, что подобные действия нарушают международные нормы и призвали Россию и КНДР «незамедлительно прекратить незаконное военное сотрудничество».

    В МИД КНДР ранее подтвердили факт размещения военных в России, подчеркнув соответствие этого шага международному законодательству. В Сеуле расценили такие заявления, как попытку насмешки над международным сообществом, и осудили действия КНДР. В южнокорейском МИД также призвали Россию и КНДР прекратить военное сотрудничество, которое в Сеуле считают незаконным.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России об освобождении всей Курской области от ВСУ и отметил значительную помощь военнослужащих КНДР.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал военных из КНДР героями за участие в операции по освобождению Курской области.

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    27 апреля 2025, 17:38 • Новости дня
    Дрон ВСУ по ошибке снабжал российских штурмовиков в ДНР сигаретами и шоколадом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Штурмовик 51-й армии с позывным «Каскад» рассказал, что украинский дрон «Баба-Яга» ошибочно снабжал сигаретами и шоколадом российских штурмовиков, захвативших позиции в Дзержинске (Торецке) в ДНР.

    По его словам, во время боя один из товарищей взял в плен четырех украинских стрелков, после чего пленные находились на позиции вместе с российскими бойцами, передает РИА «Новости».

    «Баба Яга» продолжала регулярно сбрасывать на эти позиции продовольствие, сигареты и воду, не подозревая, что территория уже под контролем ВС РФ. Пленные не имели возможности сообщить своим о пленении. Поэтому «Баба Яга» регулярно привозила, сбрасывала снабжение на позиции и кормила наших пацанов. Курили сигареты, пили воду», – отметил военный. По его словам, российские бойцы получали посылки с беспилотника, в том числе шоколад, и продолжали наступление против украинских военных.

    Ранее сообщалось, что российские войска начали широкомасштабное наступление в сторону Константиновки в ДНР, стремясь выровнять линию фронта между городами Димитров и Дзержинск.

    10 апреля советник главы республики Игорь Кимаковский сообщил, что силы украинской армии оказались в мешке между Дзержинском и Димитровом в ДНР.

    Кроме того, российские войска сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском. ВСУ в Дзержинске обстреляли позиции со своими солдатами.

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    28 апреля 2025, 09:28 • Новости дня
    Bloomberg: Началась глобальная гонка за учеными из США

    Tекст: Ирма Каплан

    Несколько стран предложили меры по привлечению американских ученых на фоне сокращения финансирования исследований в США и массовых увольнений, передает Bloomberg.

    Глобальная гонка за привлечением американских ученых нарастает по мере того, как президент США Дональд Трамп сокращает финансирование исследований, а федеральные агентства провоцируют массовые увольнения персонала из исследовательских институтов, передает Bloomberg.

    «Канада, Франция, Германия, Дания, Норвегия и Австралия входят в число стран, предлагающих стимулы, включая финансирование, упрощенные пути иммиграции и конкурентоспособные пакеты услуг при переезде, для привлечения ученых, сталкивающихся с растущей неопределенностью на родине в США», – говорится в материале.

    Согласно опросу Nature, проведенного в марте, более 1200 ученых, 75% респондентов, заявили, что рассматривают возможность переезда из США, а Европа и Канада были одними из самых популярных мест для переезда.

    Решения администрации Дональда Трампа привели к приостановке крупных исследовательских проектов и массовым увольнениям сотрудников, включая ученых, в рамках госпрограммы сокращения расходов под руководством Илона Маска.

    Норвегия в ответ на ситуацию с учеными в США учредила фонд в размере 100 млн крон для привлечения международных исследователей. Австралийская академия наук запустила программу по быстрому трудоустройству ученых из США.

    При этом эксперты считают, что без увеличения внутреннего финансирования большинству стран будет сложно привлечь значительное число американских ученых, отмечает агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, австрийский министр по делам женщин, науки и исследований Ева-Мария Хольцляйтнер объявила о программе с 50 стипендиями для американских студентов и ученых, испытывающих политическое давление в США.

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    27 апреля 2025, 13:45 • Новости дня
    Верховный суд назвал обстоятельства для освобождения от алиментов

    Верховный суд: Серьезная болезнь и инвалидность могут освободить от алиментов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Граждане, страдающие тяжелыми заболеваниями и находящиеся в трудном положении, могут быть освобождены от выплаты алиментов детям.

    Верховный суд рассмотрел дело жителя Саратовской области, который был обязан выплачивать алименты на ребенка после развода. Мужчина стал инвалидом второй группы, большую часть года проводил в стационаре, а основной доход составляли пенсия и пособие, сумма которых была ниже назначенных алиментов, передает РИА «Новости».

    Иногда он или его родственники переводили незначительные суммы, однако за семь лет задолженность достигла более 450 тыс. рублей. Три инстанции отказали мужчине в освобождении от долга, однако Верховный суд встал на его сторону и напомнил, что плательщик алиментов может быть полностью или частично освобожден от задолженности, если неуплата была вызвана болезнью или другими уважительными причинами, а материальное положение не позволяет погасить долг.

    Суд также отметил, что у истца нет недвижимости, автомобиля и иных источников дохода, а необходимые для жизни средства уходят на лекарства. В итоге Верховный суд направил дело на пересмотр и обязал принять решение с учетом данных разъяснений.

    Ранее сообщалось, что в 2024 году судебные приставы взыскали с алиментщиков 92 млрд рублей, включая 100 млн рублей с рекордного должника в Ростовской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комиссии Госсовета Андрей Никитин счел необходимым ужесточить наказание за неуплату алиментов и автоматизировать процесс их взыскания, чтобы избежать унижений для родителя, требующего выплаты. Минюст предложил выплачивать алименты детям до 23 лет.

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