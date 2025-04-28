Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться. Впрочем, упускать благоприятный момент, когда на том берегу Атлантики политические звезды сошлись уникальным образом, тоже не хочется.0 комментариев
Словацкий политик предупредил о последствиях антироссийских санкций
Политик Слота заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на Словакию
В Словакии отмечают конкретные случаи сокращений и остановки предприятий на фоне антироссийских санкций, негативно повлиявших на экономику страны, заявил словацкий политик, глава политической партии DOMOV («Дом – национальная партия») Павол Слота.
По словам Слоты, уже сейчас есть примеры: автозавод Volkswagen начал сокращение сотрудников, а одна из обувных фабрик полностью прекратила производство, что напрямую связано с антироссийскими мерами Запада, передает РИА «Новости».
Он отметил, что подобных случаев может стать больше, так как считает действующие санкции антисловацкими. Слота подчеркнул, что инициатива о проведении референдума по отмене санкций направлена на защиту национальных экономических интересов, которые, по его мнению, недостаточно защищает нынешнее правительство.
Политик предлагает вынести на референдум вопрос о возможности отказа Словакии от санкций против России, которые, как он заявляет, вредят гражданам и предпринимателям страны. Слота добавил, что необходимо хотя бы снизить ущерб от европейских ограничений.
По законам республики, для проведения референдума требуется собрать не менее 350 тыс. подписей. Ранее политик сообщил, что уже собрано 356 593 подписи.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может наложить вето на новые антироссийские санкции Европейского союза, если они будут мешать мирному урегулированию конфликта на Украине.
Евросоюз отложил план по отказу от российских энергоносителей.
До этого словацкие активисты передали президенту страны Петеру Пеллегрини петицию с более чем 450 тыс. подписей за референдум об отмене санкций против России.