Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.2 комментария
Тульская область подписала соглашение о сотрудничестве с ДНР и ЛНР
В Санкт-Петербурге прошла церемония подписания соглашений о межпарламентском сотрудничестве между Тульской Думой, ДНР, ЛНР и Липецким областным советом.
Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Тульской областной Думой, Народными Советами Донецкой и Луганской народных республик, а также Липецким областным Советом депутатов были подписаны в Петербурге в День российского парламентаризма, сообщил председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский в своем Telegram-канале. Торжественная церемония прошла в рамках заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании России.
Как заявил Дубровский, новые соглашения станут отправной точкой для развития межпарламентского диалога: «Они позволят обмениваться правоприменительной практикой и законотворческими инициативами». Он подчеркнул, что работа по построению конструктивного диалога между регионами ведется последовательно, а подобные соглашения служат хорошей основой для этого процесса.
Тульская область уже подписывала аналогичный документ с Государственным советом Крыма в октябре 2022 года, теперь межпарламентское сотрудничество расширено за счет соглашений с коллегами из Донецка и Луганска. Регион активно поддерживает гуманитарные и экономические связи, сотрудничает в вопросах оздоровления детей и других сферах.
С 2022 года вопросы помощи Донбассу и Новороссии находятся на личном контроле у губернатора Дмитрия Миляева, а соглашения, подписанные ранее с главой ДНР Денисом Пушилиным, продолжают реализовываться. В Мариуполе тульские специалисты занимаются восстановлением жилых кварталов, строительством детских садов и школ.
Новые соглашения, по словам Дубровского, позволят активизировать совместную работу по развитию законодательной базы и интеграции новых регионов в правовую систему России.