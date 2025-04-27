Тульская область подписала соглашение о сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Tекст: Ольга Иванова

Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Тульской областной Думой, Народными Советами Донецкой и Луганской народных республик, а также Липецким областным Советом депутатов были подписаны в Петербурге в День российского парламентаризма, сообщил председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский в своем Telegram-канале. Торжественная церемония прошла в рамках заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании России.

Как заявил Дубровский, новые соглашения станут отправной точкой для развития межпарламентского диалога: «Они позволят обмениваться правоприменительной практикой и законотворческими инициативами». Он подчеркнул, что работа по построению конструктивного диалога между регионами ведется последовательно, а подобные соглашения служат хорошей основой для этого процесса.

Тульская область уже подписывала аналогичный документ с Государственным советом Крыма в октябре 2022 года, теперь межпарламентское сотрудничество расширено за счет соглашений с коллегами из Донецка и Луганска. Регион активно поддерживает гуманитарные и экономические связи, сотрудничает в вопросах оздоровления детей и других сферах.

С 2022 года вопросы помощи Донбассу и Новороссии находятся на личном контроле у губернатора Дмитрия Миляева, а соглашения, подписанные ранее с главой ДНР Денисом Пушилиным, продолжают реализовываться. В Мариуполе тульские специалисты занимаются восстановлением жилых кварталов, строительством детских садов и школ.

Новые соглашения, по словам Дубровского, позволят активизировать совместную работу по развитию законодательной базы и интеграции новых регионов в правовую систему России.