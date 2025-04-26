Власти Джамму и Кашмира уничтожили дома пяти террористов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Джамму и Кашмира провели снос домов, принадлежащих террористам, передает РИА Новости. Как сообщает телеканал NDTV, вечером в пятницу были разрушены дома пяти боевиков, среди которых оказался и дом командира запрещенной в России группировки «Лашкар-и-Тайба» Шахида Ахмеда Кутте.

По информации телеканала, Кутте принимал активное участие в террористической деятельности на протяжении последних трех-четырех лет. Власти обвиняют его в координации антинациональных операций в регионе.

Власти индийского региона усилили меры безопасности после произошедшего теракта и продолжают принимать меры по уничтожению инфраструктуры террористических группировок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в двух жилых домах на севере Индии, где полиция проводила обыски подозреваемых в причастности к теракту в Пахалгаме, прогремели взрывы, в результате чего здания были полностью разрушены.