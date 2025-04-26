Tекст: Дмитрий Зубарев

Работа критически важной гражданской инфраструктуры в левобережной части Херсонской области ежедневно нарушается действиями украинских военных, передает ТАСС. В результате артиллерийских обстрелов и применения ударных беспилотников многие прифронтовые города и тысячи жителей остаются без электроснабжения, водоснабжения и газа. Также остановлена работа школ и детских садов.

Источник агентства рассказал, что неоднократные атаки украинских дронов фиксировались не только по объектам инфраструктуры, но и по гражданским автомобилям и транспорту экстренных и специальных служб. В связи с обстрелами сотрудники полиции, следователи, медики и пожарные регулярно выезжают к месту происшествий и фиксируют акты агрессии против мирного населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в Голой Пристани Херсонской области, в результате чего уже четвертые сутки отсутствует электроэнергия, в то время как в результате обстрела ВСУ в регионе погибли два мирных жителя, а украинская атака ракетной системой HIMARS по рынку в Великих Копанях привела к гибели одного человека и ранению шести.