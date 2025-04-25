Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.2 комментария
Индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов
Индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов впервые с 1 апреля
В пятницу во время торгов индекс Мосбиржи достиг отметки выше 3000 пунктов впервые с начала месяца.
К 16.47 мск индекс Мосбиржи увеличился на 1,92% и достиг значения 3 001,07 пункта, передает ТАСС. Этот показатель оказался максимальным с 1 апреля 2025 года.
Позднее, к 16.52 мск индекс замедлил рост и находился на отметке 2 991,99 пункта, (1,62% по сравнению с предыдущим закрытием). Индекс РТС также показывал положительную динамику, поднявшись до уровня 1 137,57 пункта, (+1,62%).
Напомним, инвесторы начали скупать российские акции после сообщений о возможном ослаблении санкций, что привело к росту биржевых индексов.