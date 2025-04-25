Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Гагаузия отказалась праздновать День Европы 9 мая
Гагаузия отказалась отмечать 9 мая как День Европы по требованию Кишинева
Власти Гагаузии приняли решение игнорировать требование Кишинева о праздновании 9 мая как Дня Европы, подтвердив приоритет Дня Победы.
Гагаузская автономия отказалась выполнять распоряжение Кишинева о праздновании 9 мая как Дня Европы и будет отмечать День Победы, передает РИА «Новости». Первый заместитель главы региона Илья Узун заявил на брифинге: «Хочу публично разъяснить господину премьер-министру Дорину Речану: еще в январе исполком Гагаузии объявил 2025 год годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Гагаузы наравне с другими народами сражались на фронтах, трудились в тылу и участвовали в партизанском движении. Ни один приказ, ни одно письмо, даже с грифом «срочно» или «обязательно», не заставит нас забыть, кто спас мир от фашизма». Он подчеркнул, что власти Гагаузии не допустят попыток стереть историческую память или заменить ее чуждыми праздниками.
Противостояние Кишинева и Гагаузии по этому вопросу продолжается уже не первый год. В 2023 году власти Молдавии приняли закон о праздновании 9 мая как Дня Европы, однако жители Гагаузии и других регионов продолжают отмечать День Победы. Центральные власти страны также запретили ношение георгиевских ленточек, за что полиция выписала свыше 500 штрафов за два года. Несмотря на эти ограничения, тысячи граждан Молдавии ежегодно принимают участие в мероприятиях, посвященных Великой Победе.
Ранее власти Кишинева решили провести 9 мая празднование Дня Европы, однако участники марша «Бессмертного полка» намерены пройти по городу единой колонной, несмотря на это решение