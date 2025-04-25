Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.3 комментария
На Украине сообщили о воздушной тревоге в восьми областях
Власти Украины объявили воздушную тревогу в восьми регионах страны
В пятницу утром тревожные сирены прозвучали сразу в нескольких регионах на Украине, включая Сумскую, Харьковскую и Одесскую области.
В пятницу воздушная тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях Украины, что подтверждают данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. В Сумской области тревога длилась около получаса, после чего, в 9.42 по московскому времени, распространилась на остальные перечисленные регионы. Также сирены прозвучали на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, передает РИА «Новости».
Украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в находящемся под контролем Киева городе Херсоне, однако детали происшествия не уточняются. В Херсонской области также была объявлена воздушная тревога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области на Украине прозвучала воздушная тревога и в Харькове прогремел взрыв, ранее на Украине объявляли воздушную тревогу в пяти областях, а в Полтаве и Полтавской области произошли взрывы.