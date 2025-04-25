Маск иронично отреагировал на слова Зеленского о помощи США

Tекст: Александра Юдина

На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России) Маск прокомментировал дискуссию под постом сенатора от штата Юта Майка Ли, который спросил читателей, верят ли они словам Зеленского о том, что каждый цент американской помощи тщательно учитывается.

«Самое смешное, что я прочитал за весь день», – указал он.

Он выразил сомнение в точности и прозрачности отчетности киевского режима о расходовании американских средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил в интервью журналисту Бену Шапиро, что объем помощи, полученной Киевом от США, достигает 105 млрд долларов, хотя ранее называл меньшую сумму. При этом он добавил, что Киев четко документирует, сколько помощи было предоставлено.

Напомним, новая администрация США заявила, что Вашингтон потратил на Украину 350 млрд долларов. Зеленский ответил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов помощи, а не 350 млрд. По его словам, до Украины дошли только 76 млрд долларов.