Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разорённого войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.0 комментариев
Марочко заявил о действующей разведке «Азова» на линии фронта в ЛНР
Марочко заявил о ведущей роли «Азова» в разведке на линии фронта в ЛНР
Боевики «Азова» (запрещенная экстремистская организация в России) выполняют основную разведывательную работу на участке фронта в районе Надии, Сергеевки и Новоегоровки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко заявил, что в последние дни отмечается рост активности украинских диверсионно-разведывательных групп на линии фронта возле населенных пунктов Надия, Сергеевка и Новоегоровка. Марочко добавил, что украинские подразделения теперь чаще применяют беспилотники для сбора информации, а не для нанесения ударов. По его словам, такую тактику используют именно силы «Азова» (запрещенная в России экстремистская организация), передает РИА «Новости».
Марочко заявил об усилении ударов реактивных систем залпового огня по Волчанску.
Ранее эксперт сообщал, что Вооруженные силы Украины увеличили число контратак в районе Загрызово и Новой Кругляковки, используя понтонные переправы для повышения мобильности войск.
На Сватовско-кременском направлении в Луганской народной республике были зафиксированы попытки ВСУ вернуть ранее утраченные позиции, однако все атаки были отражены.