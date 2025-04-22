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ВСУ попытались вернуть позиции в ЛНР в период перемирия
На сватовско-кременском направлении Луганской народной республики зафиксированы попытки ВСУ вернуть ранее утраченные позиции, все атаки были отражены, заявил военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, все атаки украинских сил в пасхальный период были отбиты, передает РИА «Новости». По словам Марочко, украинские подразделения предприняли попытки вернуть ранее утраченные позиции на линии фронта в ЛНР, используя пасхальное перемирие как формальность.
Марочко уточнил, что нарушения режима прекращения огня фиксировались в районах населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Макеевка (ЛНР), Новое, Григоровка и Белогоровка. По его словам, украинские националистические формирования также пытались воспользоваться ситуацией в этих районах.
Все попытки ВСУ вернуть контроль над позициями были отражены силами ЛНР, подчеркнул эксперт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продвинулись примерно на километр вглубь обороны ВСУ у поселка Новое в ДНР и вышли к Катериновке, российские войска захватили позиции украинских сил на реке Жеребец, а также начали бои за взятие населенного пункта Григоровка в ДНР.