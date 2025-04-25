  • Новость часаWashington Post рассказала о предложенной Белым домом Киеву сделке
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мир начинает признание проигрыша Украины
    Bloomberg предположил, с каким предложением едет Уиткофф в Москву
    Подполье сообщило о ликвидации 20 наемников из стран НАТО в Харькове
    Агроном дал рекомендации, как избавиться от нашествия тли
    Комитет ООН заявил о дискриминации русскоязычных на Украине
    Президент Хорватии назвал Украину «слишком капризной» для ЕС
    Трамп назвал уступкой России отказ от полного контроля над Украиной
    Стало известно о планах создать новые газовые коридоры между Россией и Ираном
    Король Нидерландов призвал страну вооружиться «до зубов»
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Войну вывозит человек в бронежилете

    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Прозрение» США связано с их интересами

    Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

    27 комментариев
    25 апреля 2025, 06:17 • Новости дня

    Марочко заявил об усилении ударов РСЗО по Волчанску

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харьковской области фиксируется рост числа обстрелов Волчанска и Старицы с применением запрещенных шрапнельных боеприпасов из реактивных систем залпового огня, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ усилили хаотичные обстрелы Волчанска и Старицы Харьковской области из реактивных систем залпового огня «Град» калибром 122 миллиметра, в том числе применяя запрещенные шрапнельные боеприпасы, передает ТАСС. Марочко сообщил, что в последнее время украинские военные значительно увеличили интенсивность неприцельного огня по этим населенным пунктам.

    По словам эксперта, для обстрелов применяются, по предварительным данным, старые боеприпасы к системам «Град».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ возобновили обстрелы Часова Яра с использованием реактивных систем залпового огня и минометов, российские войска уничтожили укрепления ВСУ у Часова Яра ударами из РСЗО и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», а артиллеристы России ранее уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР.

    24 апреля 2025, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Богдановку к северу от Часова Яра в ДНР
    Российские войска освободили Богдановку к северу от Часова Яра в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригадам беспилотных систем ВСУ и нацгвардии около Новой Полтавки, Лысовки, Водянского, Удачного, Криворожья ДНР, Межевой и Новоподгородного Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 410 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ возле Осоевки, Угроедов, Миропольского, Великого Прикола и Петрушевки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 45 военнослужащих, бронемашина и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Купянском, Андреевкой, Дружелюбовкой, Петропавловкой, Каменкой Харьковской области, Новым, Кировском и Ямпольем ДНР.

    Противник потерял до 255 военнослужащих, танк, две бронкмашины, включая турецкий бронеавтомобиль Kirpi, пять пикапов, три артиллерийских орудия, пять станций РЭБ «Октава-С», «Буковель-AD» и «Анклав». Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Южная» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Щербиновки, Петровки, Краматорска, Славянска, Закотного, Часова Яра Иванополья, Константиновкми Северска ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 405 военнослужащих, бронемашина, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ у Павловки, Новоданиловки Запорожской области, Понятовки и Токаревки Херсонской области. Были уничтожены свыше 70 военнослужащих, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Тарасовку на Константиновском направлении в ДНР. До этого они освободили Сухую Балку. 22 апреля российские военные освободили Горнальский монастырь.

    Коментарии (2)
    24 апреля 2025, 12:13 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массированном ударе по ВПК Украины
    Минобороны сообщило о массированном ударе по ВПК Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли массированный удар по украинской военной промышленности в ночь на четверг, сообщило российское Министерство обороны.

    Удар наносился по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности киевского режима, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотники.

    Поражены также производства ракетного топлива и порохов.

    «Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», – заключили в Минобороны.

    Ранее ВС России нанесли точный удар по защищенному штабу ВСУ под Херсоном в районе села Чернобаевка. В числе погибших значится британский военный советник.

    Коментарии (25)
    24 апреля 2025, 14:58 • Видео
    В немецкой политике сменился лидер

    Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

    Коментарии (4)
    24 апреля 2025, 06:56 • Новости дня
    Рогов сообщил о подготовке Киевом кровавой провокации
    Рогов сообщил о подготовке Киевом кровавой провокации
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В окружении Владимира Зеленского обсуждают возможность резонансной провокации, способной сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и подорвать мирные инициативы США, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, киевский режим готовит кровавую провокацию с целью сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта, передает РИА «Новости». Он отметил, что подобный сценарий обсуждается в окружении Владимира Зеленского для того, чтобы свернуть все мирные инициативы, в частности президента США Дональда Трампа.

    Рогов уточнил, что провокация может быть совершена как в отношении российских регионов, так и на постукраинском пространстве, находящемся под контролем киевских властей. По его словам, цель подобных действий – обвинить Россию и переложить на нее ответственность за возможную эскалацию.

    По мнению Рогова, за действиями Зеленского стоят британские спецслужбы. Он считает, что Лондон через киевский режим пытается сорвать переговоры и создать напряженность, чтобы дискредитировать мирные предложения США, а позицию Трампа выставить в неблагоприятном свете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече в Лондоне по Украине участники договорились о проведении новых консультаций, госсекретарь США Рубио предупредил о возможной смене приоритетов Вашингтона по украинскому направлению, а власти США выразили недовольство отказом Киева уступить часть территорий.

    Коментарии (4)
    25 апреля 2025, 04:10 • Новости дня
    Washington Post рассказала о предложенной Белым домом Киеву сделке

    WP заявила об отсутствии гарантий безопасности для Киева в предложенной США сделке

    Washington Post рассказала о предложенной Белым домом Киеву сделке
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский план по урегулированию кризиса на Украине предполагает признание воссоединения Крыма с Россией и отсутствие гарантий безопасности для Киева, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

    Как пишет Washington Post со ссылкой на источники, «знакомые со сделкой», условия соглашения предусматривают, что Украина не станет членом НАТО и не получит «никаких реальных гарантий безопасности». При этом сделка «включит в себя признание» Вашингтоном воссоединения Крыма с Россией, а также сохранит за Россией «почти всю территорию», которую российские войска освободили. В качестве одной из частей сделки предусматривается размещение европейских и не входящих в НАТО военных наблюдателей для фиксации прекращения огня, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ выступили с осуждением Белого дома после того, как администрация США подвергла жесткой критике Владимира Зеленского за срыв переговоров в Лондоне.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 01:55 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, но сделка требует «тонкой настройки», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Москва «готова заключить соглашение». «Но есть некоторые отдельные пункты, элементы этой сделки, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты именно этим процессом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.

    По его мнению, глава американского государства Дональд Трамп «вполне обоснованно верит», что США и Россия движутся в правильном направлении в вопросе урегулирования на Украине.

    Лавров отметил, что «президент США, вероятно, единственный лидер на Земле, кто признает необходимость ответить на коренные причины» украинского кризиса. Министр сказал, что американский президент осознает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о возможности новой встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, Лавров заявил, что Россия и США «продолжают контакты с американской стороной».

    Комментируя действия российских войск, глава МИД заявил: «Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используются военными. Президент Путин говорил об этом уже много раз».

    Фрагмент интервью Лаврова CBS был опубликован в четверг. Его полная версия выйдет в эфире в воскресенье.

    Напомним, Трамп заявил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни. Госсекретарь Марко Рубио сказал, что США подготовили реалистичный план урегулирования конфликта на Украине, он представлен Москве и Киеву.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин считает необходимым гарантировать интересы страны при поиске путей урегулирования ситуации на Украине.

    Коментарии (3)
    24 апреля 2025, 08:10 • Новости дня
    Российские войска прорвались к Григоровке в ДНР
    Российские войска прорвались к Григоровке в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения подошли к Григоровке Донецкой народной республики на расстояние порядка восьмисот метров после уничтожения позиций противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военные приблизились к населенному пункту Григоровка Донецкой народной республики почти на один километр, уничтожив укрепленный оборонительный рубеж ВСУ, передает ТАСС. Марочко заявил, что рывок позволил российским бойцам выйти на расстояние около 800 метров к Григоровке и закрепиться на новых позициях.

    Эксперт также сообщил, что российские силы расширили зону контроля западнее Белогоровки в Луганской народной республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продвинулись примерно на километр в оборону ВСУ у Нового в ДНР и вышли к Катериновке, ранее подразделения ВС России захватили украинские позиции на реке Жеребец, а также российские войска начали бои за взятие Григоровки в ДНР.

    Коментарии (0)
    24 апреля 2025, 23:56 • Новости дня
    Храмовый комплекс полностью сгорел после атаки ВСУ в Белгородской области
    Храмовый комплекс полностью сгорел после атаки ВСУ в Белгородской области
    @ кадр из видео RT на русском/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате пожара, который начался из-за атаки со стороны вооруженных сил Украины, полностью сгорел храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском районе Белгородской области, сообщила Белгородская митрополия Русской православной церкви и губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел полностью. По предварительной информации, пострадавших нет», – приводит ТАСС текст сообщения митрополии.

    Гладков подчеркнул в Telegram, что атака «по одному из самых святых мест Белгородчины» в «святую пасхальную неделю» была целенаправленной.

    «То, как дронами не давали тушить пожар – мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава Богу, никто не пострадал», – сообщил он, добавив, что «огонь разрушил храмовый комплекс, но наша вера была и остается крепкой».

    Пресс-секретарь Белгородской епархии Федор Клюйко рассказал о подробностях атаки ВСУ: «Вечером украинский дрон «Баба-Яга» сбросил боеприпас над Сухаревским монастырем, из-за того, что монастырь полностью деревянный, он вспыхнул как спичка, возможно, там была какая-то зажигательная смесь». При этом украинский дрон, который атаковал людей и технику, мешал тушить пожар, передает РИА «Новости».

    В Белгородской и Старооскольской епархии предположили, что было два БПЛА «Баба-Яга» – «одна работала как ретранслятор для усиления сигнала, поэтому вторая смогла залететь так далеко». «Думаю, что сейчас можно с уверенностью говорить, что комплекс полностью уничтожен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Новый Иерусалим – репродукция библейского Иерусалима, расположен на Михеевской горе в селе Сухарево в 30 км от города Валуйки. Строительство комплекса велось с 2001 года. Храмовый комплекс полностью построен из дерева. Комплекс включает в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.

    Коментарии (2)
    24 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Российские войска уничтожили элиту операторов дронов ВСУ в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе боев за село Тарасовка российские военные ликвидировали крупную группу операторов беспилотников из элитных подразделений ВСУ.

    Российские операторы FPV-дронов уничтожили крупную группу расчетов элитных подразделений БПЛА Вооруженных сил Украины в ходе боев за село Тарасовка в ДНР, передает ТАСС. Об этом сообщила военнослужащая 33-го полка Южной группировки войск с позывным «Гаечка». Она отметила: «Те птичники [украинские], которые стояли на самой Тарасовке и ближе к Тарасовке, вот в этих всех посадках, они уже уничтожены. Но это все равно для подразделения потеря личного состава, я думаю, для них очень сильно ударило. Опытные их бойцы, да, уничтожены».

    Гаечка подчеркнула, что после выхода российских подразделений к окрестностям Тарасовки у операторов украинских БПЛА началась паника из-за резко возросших потерь, что подтверждают радиоперехваты. По ее словам, активность украинских БПЛА на Горловском и Красноармейском направлениях сейчас значительно снизилась ввиду тяжелых потерь личного состава и техники.

    Собеседница добавила, что о восполнении этих потерь в подразделениях БПЛА ВСУ речи пока не идет. Ранее она сообщала, что на эти направления были переброшены элитные украинские подразделения дронов, в том числе «Птицы Мадьяра», «К-2» и MURAMASA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на Сумском направлении, власти России ликвидировали двадцать боевиков ВСУ в Днепре ударами беспилотников, а Киев увеличил количество расчетов беспилотников на Купянском участке.

    Коментарии (0)
    24 апреля 2025, 07:22 • Новости дня
    Украинские подразделения хотели вымотать ВС России боями в Сумской области

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские подразделения психологической борьбы намерены использовать дезинформацию, чтобы заманить российские войска вглубь Сумской области и измотать их затяжными боями.

    В российских силовых структурах отметили, что противник рассчитывает заманить подразделения ВС России вглубь украинской территории, измотать их затяжными боями и в итоге принудить к отступлению обратно к государственной границе, передает ТАСС.

    Источник рассказал, что в операции активно задействованы подразделения психологической борьбы украинской стороны.

    Задача этих подразделений – публикация многочисленных видеороликов о якобы полном отсутствии укреплений в регионе, что объясняется коррупцией бывшего руководства области.

    Кроме того, противник планирует массовую рассылку сообщений с ложными координатами военных объектов, чтобы обвинить Россию в ударах по гражданской инфраструктуре через западные СМИ.

    Тем не менее, российские подразделения уже сейчас срывают планы командования ВСУ. Так, в прифронтовой зоне мобилизованные украинские военные отказываются выполнять приказы.

    На днях несколько боевых групп 21-й отдельной мотострелковой бригады не вышли на позиции, формально мотивируя это массовыми потерями в одном из батальонов, где несколько рот числятся пропавшими без вести.

    Группировка российских войск «Север» уничтожила штурмовые группы вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области.

    Коментарии (0)
    24 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявления Мельника о войне до 2029 года

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления украинского постпреда при ООН Андрея Мельника, предложив ему обратиться к врачу, а не в ООН.

    По ее словам, такие заявления следует адресовать врачам, а не международным организациям, передает ТАСС.

    «Это, конечно, уже к врачу, а не в ООН. Это же прекрасная характеристика и наглядная картина того, что в принципе происходит на Банковой», – подчеркнула дипломат.

    Захарова также добавила, что украинские власти продолжают шантажировать западноевропейских партнеров, используя угрозы для получения финансовой и военной помощи.

    Она выразила мнение, что такие действия обусловлены «растущими аппетитами» киевского режима относительно военной поддержки на фоне «несбыточной мечты нанести поражение России».

    Ранее Мельник предложил Германии взять на себя обязательство платить 0,5% ВВП для поддержания украинской армии, заверив, что в таком случае перемирие на Украине может быть достигнуто к 2029 году.

    Коментарии (0)
    24 апреля 2025, 22:34 • Новости дня
    Храмовый комплекс загорелся в результате атаки ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Валуйском районе Белгородской области в результате атаки, устроенной вооруженными силами Украины, начался пожар в храмовом комплексе Новый Иерусалим, сообщил представитель комплекса.

    «У нас пожар после обстрела», – приводит его слова ТАСС.

    Заместитель главы администрации Валуйского округа Сергей Слесаренко сообщил, что пожар начался в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Пострадавших нет. При этом он рассказал, что после того, как «на место прибыли пожарные машины, вновь начался обстрел». В связи с этим пожарные «пока не могут приступить к тушению».

    Новый Иерусалим – репродукция библейского Иерусалима. Деревянный храм расположен на Михеевской горе в селе Сухарево в 30 км от города Валуйки. Строительство комплекса велось с 2001 года.

    Напомним, Свято-Михайловский храм в селе Погребки Курской области получил значительные повреждения после целенаправленного удара вооруженных сил Украины.

    Также вооруженные силы Украины обстреляли храм-часовню в селе Зерново Суземского района Белгородской области.

    Кроме того, ВСУ захватили Горнальский мужской монастырь в Курской области, но российские войска полностью уничтожили украинскую группировку.

    Коментарии (0)
    24 апреля 2025, 23:17 • Новости дня
    Зеленский признал, что Украина получила от США более 100 млрд долларов помощи

    Зеленский признал поступление на Украину помощи от США на 105 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что объем помощи, полученной Киевом от США, достигает 105 млрд долларов, хотя ранее называл меньшую сумму.

    «У меня есть мой собственный внутренний аудит, и моя страна четко документирует, сколько помощи было предоставлено. Чтобы вы знали – у нас было 104-105 млрд американских долларов. Большая часть этих денег была в форме оружия», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    В интервью журналисту Бену Шапиро Зеленский заявил, что большая часть средств пошла на закупку вооружений, которые были использованы на поле боя, а использование помощи было задокументировано в ходе внутреннего аудита.

    «Не то что мы спорим, что США сказали, что даем вам 200, а мы говорим, нет, 100. Нет, это не спор. Я отвечаю на то, какой был вклад, сколько денег пришло на Украину», – сказал он, не объяснив, почему прежде говорил о 76 млрд.

    Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина делится с США всей полученной информацией о ведении боевых действий и разработке оружия.

    Зеленский также призвал США не искать «баланс» в оценке ситуации между Украиной и Россией. «Мы бы очень хотели, чтобы США поняли, что агрессор – это Россия, а не мы. Мы действительно хотим, чтобы США не искали баланса в этих словах», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая администрация США заявила, что Вашингтон потратил на Украину 350 млрд долларов. Зеленский ответил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов помощи, а не 350 млрд. По его словам, до Украины дошли только 76 млрд долларов. Белый дом выразил возмущение по поводу того, что, согласно словам Зеленского, большая часть выделенных средств «пропала».

    Коментарии (0)
    24 апреля 2025, 12:40 • Новости дня
    Подполье заявило об уничтожении завода топлива для ракет ВСУ

    Подполье заявило об уничтожении завода топлива для ракет ВСУ в Павлограде

    Tекст: Мария Иванова

    В результате удара значительная часть производственных мощностей химзавода в Павлограде была уничтожена, что привело к потере топлива для украинских ракет, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Значительный ущерб нанесен химическому заводу в Павлограде, который производил твердое топливо для ракет ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, удар уничтожил не всю, но большую часть производственных мощностей предприятия. Кроме того, был поражен склад с готовой продукцией, что привело к потере крупной партии ракет РСЗО, предназначавшихся для отправки на линию боевого соприкосновения.

    Лебедев уточнил, что завод занимался изготовлением твердого топлива для украинских ракет, в том числе РСЗО, а также производил начинку для кассетных боеприпасов. Он подчеркнул: «То, что рабочих не пускали, означает, что повреждено нечто очень секретное».

    В четверг Минобороны сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по объектам украинской военной промышленности.

    Ранее в Херсоне были поражены несколько ангаров с техникой и дом, где находились более ста украинских военных.

    Коментарии (0)
    24 апреля 2025, 06:58 • Новости дня
    Штурмовые группы ВСУ уничтожены при попытке прорваться в Белгородскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» уничтожила штурмовые группы вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области.

    «Пересечения государственной границы не допущено», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В частности, артиллерия ликвидировала штурмовую группу, которая продвигалась в направлении Поповки. Подчеркивается, что российские войска держат под огневым контролем все возможные маршруты, по которым ВСУ могут попытаться выйти к данному населенному пункту.

    При этом разрозненные украинские силы, оставшиеся на российской территории, «лишены возможности эвакуации и поставок продовольствия, питьевой воды и боеприпасов».

    Также были ликвидированы штурмовые группы, которые хотели прорваться на территорию Краснояружского района через лесные массивы. Украинским войскам не дали перебросить военных на квадроциклах в направлении Демидовки. Кроме того, на направлении Гоптаровки в лесных массивах Сумской области ликвидировано еще несколько групп украинских военных.

    «Северный Ветер» сообщает, что «командование ВСУ получило указание любой ценой сохранить напряженность вблизи границы с Белгородской областью до 9 мая».

    Также сообщается, что «Северяне» начали активную фазу операции по освобождению последнего оккупированного ВСУ населенного пункта в Суджанском приграничье – села Горналь в Курской области. «Бесстрашные» штурмовики уже ворвались на территорию населенного пункта. Идут ожесточенные бои, враг пытается перебросить подкрепление», – говорится в сообщении.

    Попытки украинской стороны завести несколько штурмовых групп на бронетехнике привели к тому, что уничтожены личный состав, пикапы и БТР «М-113» ВСУ.

    «В Сумской области ВСУшники готовятся к затяжным боевым действиям в глубине региона», – сказано в сообщении.

    Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 2,4 тыс. м. За сутки потери ВСУ составили свыше 250 человек (из них более 170 на Сумском и 30 на Краснояружском направлениях).

    Напомним, штурмовые группы и разведчики 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север» успешно продвигаются в населенном пункте Горналь в Курской области.

    Командир российского батальона морских пехотинцев с позывным «Космос» указывал, что Горналь остается единственным пунктом Курской области, где сохраняется присутствие украинских военных.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 00:25 • Новости дня
    Рубио заявил о реалистичном плане урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    США подготовили реалистичный план урегулирования конфликта на Украине, он представлен Москве и Киеву, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

    Рубио призвал «положить конец» вооруженному конфликту. «Обе стороны просто должны с этим согласиться. Мы показали им путь вперед», – приводит его слова ТАСС.

    По его мнению, в Лондоне прошла «хорошая встреча», ожидаются «хорошие встречи на выходных», России и Украине «показали финишную черту». «Нужно, чтобы обе стороны сказали «да», – заявил он, подчеркнув, что обе стороны «должны туда прийти».

    Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс отвергла претензии в том, что Вашингтон в рамках украинского урегулирования якобы просит больше от Киева, чем от Москвы. Она заявила: «Я думаю, это очень нечестная (постановка вопроса)», – передает РИА «Новости».

    Брюс подчеркнула, что «уступки будут с обеих сторон», но «детали этих уступок не будут обсуждаться или утверждаться, пока нет прекращения огня». По ее словам, решения об уступках будут принимать Россия и Украина.

    Напомним, по данным СМИ, Вашингтон подготовил план урегулирования из семи пунктов, включая признание американцами российского суверенитета над Крымом. Рубио отменил поездку в Лондон после отказа Владимира Зеленского принять предложенный вариант.

    Коментарии (0)
    Главное
    Индия перекрыла течение Инда в Пакистан
    Адвокат объяснил, почему генерала Попова не отправили на СВО
    Блогер из России арестован в Бишкеке по обвинению в наемничестве
    Президент Эстонии отказался одобрить закон о запрете Православной церкви
    Рар объяснил перемены в отношении Европы к требованиям Зеленского
    Глава Wildberries рассказала о планах после развода
    Фильм «Элизиум» завоевал главный приз Московского кинофестиваля

    Россия стала уникальной авиационной державой

    Впервые совершил полет полностью отечественный самолет SJ-100 с российскими двигателями ПД-8. Это не только беспрецедентные сроки импортозамещения самолета. Это еще и уникальное событие мирового масштаба. Ни одна страна в мире не создавала сама без кооперации полностью отечественный самолет с собственными двигателями. России это удалось на зависть и Boeing, и Airbus, и Китаю. Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: США испытывают соблазн бросить Украину на произвол судьбы

    «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России», «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков», «План Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут» . С такими оценками выступили западные СМИ после жесткой критики президента США и его администрации в адрес Зеленского, сорвавшего переговоры в Лондоне. Подробности

    Перейти в раздел

    Главная ударная сила российских войск выйдет на новый уровень

    За прошедший год ВПК России поставил на фронт полтора миллиона беспилотников, в том числе четыре тысячи FPV-дронов ежедневно. Но, по словам Владимира Путина, этого недостаточно. Чем обусловлен растущий спрос на FPV-дроны, почему они стали одним из факторов успеха российских военных в зоне и как Россия могла бы масштабировать производство таких беспилотников? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вынуждает Россию и США решать судьбу Украины самостоятельно

    Попытки президента США реализовать свой план урегулирования украинского конфликта вновь потерпели крах. И вновь на пути Трампа встал лидер киевского режима. Почему Владимир Зеленский категорически отвергает то, что кажется Дональду Трампу крайне выгодной сделкой – и какими в итоге будут последствия и для него, и для Украины, и для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

    • Мира не будет, Зеленский все испортил

      «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............