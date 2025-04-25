Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.4 комментария
Марочко заявил об усилении ударов РСЗО по Волчанску
В Харьковской области фиксируется рост числа обстрелов Волчанска и Старицы с применением запрещенных шрапнельных боеприпасов из реактивных систем залпового огня, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ усилили хаотичные обстрелы Волчанска и Старицы Харьковской области из реактивных систем залпового огня «Град» калибром 122 миллиметра, в том числе применяя запрещенные шрапнельные боеприпасы, передает ТАСС. Марочко сообщил, что в последнее время украинские военные значительно увеличили интенсивность неприцельного огня по этим населенным пунктам.
По словам эксперта, для обстрелов применяются, по предварительным данным, старые боеприпасы к системам «Град».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ возобновили обстрелы Часова Яра с использованием реактивных систем залпового огня и минометов, российские войска уничтожили укрепления ВСУ у Часова Яра ударами из РСЗО и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», а артиллеристы России ранее уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР.