Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Нижнего Новгорода

Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.4 комментария
Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.4 комментария
Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.5 комментариев
Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.27 комментариев
По данным издания, позиция «коалиции желающих» смягчилась в ходе обсуждений с советниками Франции, Британии и Германии, передает РИА «Новости».
Times пишет, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ранее предлагали отправить войска в рамках международной миссии, однако часть чиновников опасается, что Россия воспримет такую инициативу как одностороннюю.
Несмотря на смягчение позиции, военный источник подчеркнул, что Британия не планирует полностью отказываться от своих намерений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении через США потребовать от России «обязательств» по урегулированию ситуации на Украине, британские военные назвали планы лидера лейбористов Кейра Стармера по Украине политическим театром, а страны Запада предложили отправить на Украину «миротворцев» из государств Азии и Южной Америки.
Попов и гражданин Сергей Моисеев признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, а также служебном подлоге, совершенном организованной группой, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Попову назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа в 800 тыс. рублей с лишением воинского звания.
Моисеев приговорили к четырем годам колонии и штрафу в 400 тыс. рублей.
Суд и следствие установили, что с января по июнь 2023 года Попов вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым организовал хищение более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката военного назначения. В документации были внесены ложные сведения о поступлении этой продукции в части. К реализации похищенного металлопроката был привлечен Моисеев. В результате государству причинен ущерб свыше 100 млн рублей.
Уголовное преследование Цокова прекращено в связи с его смертью.
Гособвинение просило для Попова шесть лет лишения свободы. Сам экс-генерал в обращении к суду просил вынести справедливое решение.
Каленчук отметила, что в настоящее время многие уже произносят «звОнит» вместо традиционного «звонИт». По словам Каленчук, все глаголы на «ить» за последние 100 лет демонстрируют тенденцию переноса ударения с окончания на основу слова.
«Я как специалист знаю, что за этим вариантом («звОнит») будущее», – приводит слова Каленчук РИА «Новости».
Она указала на слова «варит», «солит», «дружит» и другие. «В этих словах ударение меняется по определенной модели, просто в слове «звонит» изменение началось позже, чем в остальных, а если оно началось, то оно, скорее всего, закончится», – сказала Каленчук.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России одобрило создание Национального словарного фонда, который будет собирать и обновлять сведения о современном русском языке каждые пять лет и обеспечивать бесплатный доступ к этой информации.
Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригадам беспилотных систем ВСУ и нацгвардии около Новой Полтавки, Лысовки, Водянского, Удачного, Криворожья ДНР, Межевой и Новоподгородного Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник при этом потерял до 410 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия.
В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ возле Осоевки, Угроедов, Миропольского, Великого Прикола и Петрушевки Сумской области.
При этом потери ВСУ составили свыше 45 военнослужащих, бронемашина и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.
Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Купянском, Андреевкой, Дружелюбовкой, Петропавловкой, Каменкой Харьковской области, Новым, Кировском и Ямпольем ДНР.
Противник потерял до 255 военнослужащих, танк, две бронкмашины, включая турецкий бронеавтомобиль Kirpi, пять пикапов, три артиллерийских орудия, пять станций РЭБ «Октава-С», «Буковель-AD» и «Анклав». Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.
Между тем подразделения группировки «Южная» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Щербиновки, Петровки, Краматорска, Славянска, Закотного, Часова Яра Иванополья, Константиновкми Северска ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 405 военнослужащих, бронемашина, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ у Павловки, Новоданиловки Запорожской области, Понятовки и Токаревки Херсонской области. Были уничтожены свыше 70 военнослужащих, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне российские войска освободили Тарасовку на Константиновском направлении в ДНР. До этого они освободили Сухую Балку. 22 апреля российские военные освободили Горнальский монастырь.
Адвокат: Генерала Попова не отправили на СВО из-за отсутствия вакансий
Как передает «Коммерсант», экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, осужденный за мошенничество в особо крупном размере, не будет отправлен в зону спецоперации на Украине в ближайшее время. Его адвокат Сергей Буйновский сообщил, что ходатайство об этом отклонено из-за отсутствия вакансий на фронте.
«Пока никакой СВО не будет, ему отказано», – заявил защитник, добавив, что новое прошение подавать не планируется, но приговор будет обжалован.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов признан виновным по делу о хищении более 1,7 тыс. тонн металлопроката военного назначения. Попова приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. рублей с лишением воинского звания.
Ранее он просил суд приостановить производство по делу в связи с одобрением его контракта Минобороны для участия в спецоперации на Украине.
Российское руководство отказалось комментировать планы Попова по отправке в зону спецоперации.
Пресс-служба секретариата премьер-министра страны заявила, что договор по Инду является обязательным международным соглашением, заключенным при посредничестве Всемирного банка, и не предусматривает возможности одностороннего прекращения его действия, передает ТАСС.
Также подчеркивается, что вода реки Инд жизненно важна для 240-миллионного населения Пакистана, и защита права на ее использование будет обеспечена любой ценой. «Любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, будет расцениваться как акт войны», – говорится в релизе по итогам Совета нацбезопасности страны.
Напомним, Индия объявила о высылке всех пакистанцев, въехавших по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), в ответ на теракт в Кашмире.
После вооруженного нападения в районе Пахалгам, в результате которого погибли 26 мужчин, премьер-министр Нарендра Моди созвал экстренное заседание совета по безопасности.
Главный дипломат Пакистана в Нью-Дели получил ноту от МИД Индии о высылке военных советников Пакистана после недавней атаки террористов в Джамму и Кашмир.
Удар наносился по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности киевского режима, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В ходе удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотники.
Поражены также производства ракетного топлива и порохов.
«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», – заключили в Минобороны.
Ранее ВС России нанесли точный удар по защищенному штабу ВСУ под Херсоном в районе села Чернобаевка. В числе погибших значится британский военный советник.
В выводах членов Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации сказано, что русскоязычные и другие группы оказались в менее выгодном положении по сравнению с носителями языков Европейского союза, передает РИА «Новости».
Содокладчик Комитета ООН Ибраима Гиссе приветствовал реформы в украинском законодательстве, в том числе принятие закона о национальных меньшинствах и последующие поправки. Однако он подчеркнул, что в законе «сохраняются определенные дискриминационные положения, в частности, между языковыми меньшинствами, говорящими на одном из официальных языков Европейского союза, и теми, кто, как русские, армянские или цыганские общины, не говорят ни на одном из этих языков».
Ранее глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак сообщил, что украинские власти не могут ввести прямой запрет на использование русского языка в образовательных учреждениях из-за норм Евросоюза, но продолжают искать пути для его ограничения.
Напомним, депутаты на Украине предложили законопроект, который запрещает использование русского языка в школах, включая перемены и внеурочные занятия.
Погибло около 20 наемников из стран НАТО, это в основном англоязычные боевики, пояснил Лебедев РИА «Новости». По его словам, это были не смуглокожие иностранцы, а иностранцы европейской внешности.
Этой ночью, по сообщениям СМИ, в Харькове прогремело до 10 мощных взрывов.
Ранее Лебедев сообщал, что при ударе по Павлограду была уничтожена значительная часть производственных мощностей химзавода, что привело к потере топлива для украинских ракет.
Трамп выразил свое недовольство масштабной атакой России на военные объекты на Украине, передает ТАСС. В сообщении в Truth Social он назвал удары по Киеву ненужными и отметил, что время для такой операции было выбрано крайне неудачно.
Американский президент призвал президента России Владимира Путина прекратить удары по украинским объектам и предложил перейти к мирному урегулированию конфликта. «Давайте заключим мирную сделку», – подчеркнул Трамп в своем обращении.
Минобороны России ранее сообщило о массированном ударе по предприятиям авиастроения, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, а также по объектам, связанным с производством ракетного топлива и порохов. В ведомстве уточнили, что все цели были поражены.
Политолог Рар: Зеленский рискует попасть в полную изоляцию и проигрышную ситуацию
«Отказ госсекретаря США приехать в Лондон на обсуждение «плана Владимира Зеленского» сильно подействовал на непримиримую позицию Британии, Германии и Франции. Европейцы сошлись во мнении, что им не по силам быть в оппозиции к Вашингтону и отвергать предложения Дональда Трампа по мирному процессу на Украине», – считает германский политолог Александр Рар.
По его мнению, именно этим объясняется вероятное смягчение позиции «коалиции желающих». Собеседник указал, что Зеленский пытается «всеми способами поссорить Европу и Соединенные Штаты». «Таким образом он надеется получать обещанную поддержку хотя бы от первых. При этом если Россия и США согласуют план урегулирования конфликта, тогда Зеленский попадает в полную изоляцию и абсолютно проигрышную ситуацию», – полагает эксперт.
Рар объясняет: европейцам будет «наплевать» на Украину, если речь зайдет о риске для них «потерять своего защитника в лице Америки». «Они просто стали понимать, что идти против воли Трампа означает расколоть НАТО», – уточнил политолог. Поэтому, вероятно, некоторые политики в Европе предпринимают попытки убедить Зеленского пойти на уступки.
«В результате, я думаю, это приведет к разделу Украины, демилитаризации центральной части страны и возможному принятию ее в Евросоюз в качестве протектората. Украина также откажется от идеи стать членом НАТО. Еще одним итогом станет новый разворот в энергетическом сотрудничестве США и России», – рассуждает Рар.
Ранее Лондон и Париж якобы пересмотрели планы по отправке военных на Украину. По данным газеты The Times, позиция европейской «коалиции желающих» смягчилась после переговоров в Лондоне. Как отмечает издание, некоторые чиновники беспокоятся, что Россия сочтет британско-французскую миссию односторонней и не примет ее.
Напомним, накануне в британской столице должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. Но госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Британии, Франции и Германии. В результате встреча прошла на более низком уровне.
Впрочем, это оказалось не единственной «перемогой» для киевского руководства. В среду Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о статусе Крыма. В соцсети Truth Social президент США подчеркнул, что неготовность украинских властей признать суверенитет России над полуостровом не дает возможности странам «выбраться из сложившегося безумия».
Он напомнил, что Киев утратил фактический контроль над регионом «много лет назад, еще при Обаме». «Если Зеленский хочет Крым, почему он не боролся за него все это время?» – отметил Трамп. По его мнению, именно из-за подобных заявлений украинских властей «так сложно урегулировать текущую войну».
На фоне второй демонстративной порки Зеленского европейские лидеры пытаются убедить Киев рассмотреть вариант территориальных уступок ради достижения мира. По информации источника Financial Times, представители европейской «тройки» ищут вариант, при котором украинские власти не нарушат собственные «красные линии», но будут готовы уступить части территорий в финальной фазе переговоров.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев не сможет сохранить все свои позиции при достижении соглашения с Россией. По его словам, на переговорах Украине «в какой-то мере придется уступить». «Это должен быть компромисс», – указал политик. В Европе при этом выступают резко против признания Крыма частью России. Такой шаг, по мнению европейцев, якобы способен подорвать «мировой порядок, основанный на правилах», отмечает FT.
Bloomberg: Трамп потребует признания права Украины на армию
По данным агентства, этот вопрос должен поднять спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает «Коммерсант».
Как уточняет агентство, Белый дом в попытках достичь мира на Украине намерен оказывать давление не только на Киев, но и на Москву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов президента Украины Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обсуждения Зеленского условий возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ являются неприемлемыми.
Политолог Станислав Ткаченко объяснил отрезвление позиции США по отношению к России.
По его словам, на переговорах по окончанию конфликта Украине «в какой-то мере придется уступить», подчеркнув неизбежность компромисса, передает ТАСС.
По словам польского лидера, определить конкретный объем уступок пока невозможно.
Дуда отметил, что обе стороны должны быть готовы идти на уступки ради достижения соглашения.
«Это должен быть компромисс», – указал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обсуждения Зеленского условий возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ являются неприемлемыми.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик, причиной стала критика предложенного США плана со стороны Владимира Зеленского.
По его словам, киевский режим готовит кровавую провокацию с целью сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта, передает РИА «Новости». Он отметил, что подобный сценарий обсуждается в окружении Владимира Зеленского для того, чтобы свернуть все мирные инициативы, в частности президента США Дональда Трампа.
Рогов уточнил, что провокация может быть совершена как в отношении российских регионов, так и на постукраинском пространстве, находящемся под контролем киевских властей. По его словам, цель подобных действий – обвинить Россию и переложить на нее ответственность за возможную эскалацию.
По мнению Рогова, за действиями Зеленского стоят британские спецслужбы. Он считает, что Лондон через киевский режим пытается сорвать переговоры и создать напряженность, чтобы дискредитировать мирные предложения США, а позицию Трампа выставить в неблагоприятном свете.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече в Лондоне по Украине участники договорились о проведении новых консультаций, госсекретарь США Рубио предупредил о возможной смене приоритетов Вашингтона по украинскому направлению, а власти США выразили недовольство отказом Киева уступить часть территорий.
Трамп: Россия готова к окончанию боевых действий и отказу от полного контроля над Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что США оказывают значительное давление на Россию с целью достижения урегулирования ситуации на Украине, передает «Интерфакс».
Отвечая на вопрос о возможных уступках со стороны России для урегулирования украинского кризиса, Трамп выделил такие шаги, как окончание военных действий и отказ от планов по контролю над всей страной. Он отметил, что эти решения были бы значительными уступками со стороны Москвы.
Президент также добавил, что давление оказывается не только на Россию, но и на Украину, не вдаваясь в детали.
«Я оказываю большое давление. Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о степени воздействия Вашингтона на Москву.
Трамп подчеркнул, что часть применяемых мер не афишируется публично, однако о них осведомлены в России и среди людей, близких к ситуации. По его словам, давление ведется по различным каналам, но подробности не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле заявили, что не намерены обсуждать слухи о возможном мирном плане президента США Дональда Трампа, и отметили, что его позиция по Крыму совпадает с российской, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин выступает за мир при условии соблюдения интересов России, а Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.