Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.0 комментариев
Китай и Кения договорились противостоять торговым конфликтам
Си Цзиньпин и президент Кении на встрече в Пекине выразили приверженность ВТО
Китай и Кения обозначили стремление укреплять международное взаимодействие ради защиты интересов и противостояния торговым конфликтам, говорится в итоговом заявление глав двух стран о создании китайско-африканского сообщества, передает Xinhua.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Кении Уильям Руто по итогам переговоров в Пекине подписали совместное заявление, в котором договорились укрепить связи, чтобы создать китайско-кенийское сообщество с общим будущим, выразили приверженность принципам ВТО и готовность противостоять торговым конфликтам, передает Xinhua.
«Обе стороны продолжат придерживаться основных ценностей и основных принципов Всемирной торговой организации (ВТО), поддерживать ВТО в проведении необходимого обновления правил посредством упрощения инвестиций в целях развития среди других совместных инициатив, решительно выступать против новых гегемонистских инструментов, таких как незаконные односторонние санкции, разъединение, тарифные барьеры и технологическая блокада», – сказано в совместном заявлении.
Китай и Кения также выразили приверженность усилению голоса Глобального Юга в международной системе и призвали к реформированию международной финансовой системы ради ее инклюзивности и справедливости, что поможет развивающимся странам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин отметил, что тарифные и торговые войны угрожают стабильности глобальной экономической системы. К тому же заместитель руководителя Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Ван Линцзюнь заявлял, что власти Китая намерены сотрудничать с другими странами для противодействия тарифной гегемонии США, чтобы защитить экономическую глобализацию от влияния Вашингтона.
Напомним, что Китай перенаправил часть товаров в Турцию после введения новых американских пошлин. При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил, что пошлины, введенные президентом Трампом, могут принести экономике США до 600 млрд долларов в год.