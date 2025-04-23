Эксперт по ЖКХ объяснил причину включенного отопления во время жары

Tекст: Татьяна Косолапова

Уже несколько недель в столичном регионе держится аномально теплая погода: днем столбики термометров показывают до 25 градусов тепла, а ночью температура редко опускается ниже плюс 5. Однако батареи в квартирах по-прежнему горячие. Для многих данная ситуация не только вопрос комфорта, но и финансов: пока отопление работает, жители вынуждены платить за него, хотя фактически в таком обогреве уже нет необходимости.

«Согласно жилищному законодательству (пункту 5 Правил предоставления коммунальных услуг ППРФ №354), отопительный сезон должен заканчиваться в населенных пунктах не ранее дня после того, как среднесуточная температура воздуха составила более восьми градусов тепла пять дней подряд. Это минимальный срок. Но уполномоченный орган может дать указание выключить отопление и позже этого срока», – говорит Степура.

По его словам, отключение позже этого срока устанавливают обычно в тех случаях, когда потепление явно временное, и впереди ожидается похолодание. Главная причина в том, что отключить отопление, а потом снова включить – технологически очень длительная и сложная процедура. Само отключение занимает не менее трех суток, а последующее включение может занимать до пяти суток. Соответственно, суммарно отключить и повторно включить отопление будет занимать до недели. Поэтому при центральной системе теплоснабжения кратковременные отключения отопления крайне нерациональны.

«Но в Москве эти пять суток уже точно прошли, а вот значительного похолодания не намечается. Похолодание возможно на выходных максимум на 1–2 дня, что совершенно некритично. А с учетом текущей температуры воздуха +25 нет справедливо задавать вопросы о том, почему отопление не отключается. Однако не исключено, что нас все еще ждет резкая смена погоды», – подчеркивает специалист.

При этом он напоминает, что несмотря на наступление «ранней жары» в начале апреля в Москве и Подмосковье, затем случилась холодная неделя, выпало много снега и температура была околонулевой. Именно из-за такой переменчивости погоды никаких отключений не происходило. Кроме того, похолодание в столице ожидается с четверга этой недели. По прогнозам метеорологов, температура снизится сразу на 10 градусов, однако дневные показатели все равно останутся на 4-5 градусов выше климатической нормы. А на следующей неделе в ночное время столбики термометров могут вовсе опуститься ниже ноля. Это также может быть причиной, по которой жителям Москвы и области отопление не отключают.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал апрель в Центральной России экстремальным и уникальным, «потому что происходило шарахание погоды из крайности в крайность». Также синоптики предупредили жителей Москвы и Московской области о наступлении аномально жаркой погоды 23 и 24 апреля. В эти дни температура воздуха будет выше климатической нормы на семь градусов и более.