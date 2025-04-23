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    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Судьба Эрдогана зависит от курдов

    Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.

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    Анна Сытник Анна Сытник Мир охватила «золотая лихорадка» нейросетей

    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    23 апреля 2025, 13:39 • Новости дня

    Песков заявил о невозможности публикации вариантов урегулирования на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Варианты урегулирования ситуации на Украине не предназначены для публичного обсуждения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, варианты урегулирования ситуации на Украине не подлежат публичному обсуждению и должны рассматриваться в режиме тишины, передает ТАСС.

    Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о различных мирных инициативах и предположениях о готовности Москвы заморозить конфликт по текущей линии соприкосновения.

    По словам представителя Кремля, работа по урегулированию ведется в «дискретном режиме», и именно в таком формате она и должна продолжаться.

    Пресс-секретарь также призвал относиться к подобным информационным сообщениям с осторожностью.

    Песков подчеркнул, что Кремль исходит из необходимости сохранять тишину в вопросах обсуждения урегулирования и проявлять аккуратность в трактовке подобных публикаций.

    Ранее Песков призвал не ждать скорых результатов переговоров с США по Украине. Госдеп США заявил о скором завершении обсуждений по Украине. Аналогичное заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

    23 апреля 2025, 05:23 • Новости дня
    Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма
    Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма
    @ Freddie Everett/Us State/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение главы Госдепартамента США отказаться от участия во встрече в Лондоне связано с позицией Владимира Зеленского по вопросу принадлежности Крыма.

    Глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил намеченную на 23 апреля поездку в Лондон, где планировалась встреча по урегулированию конфликта на Украине, сообщает The New York Times.

    Причиной отказа называются слова Владимира Зеленского, заявившего о неприятии варианта признания Крыма российской территорией.

    Это предложение, по данным американского издания, входило в число ключевых пунктов плана, который Вашингтон рассчитывал представить на предстоящей встрече.

    По сведениям The New York Times, участие в переговорах в Лондоне остается подтвержденным только для спецпосланника США по Украине и России Кита Келлога; неизвестно, поедет ли в британскую столицу спецпосланник Стивен Уиткофф.

    Также на встрече ожидаются представители Британии, Франции и делегация киевских властей во главе с Андреем Ермаком, Павлом Палисой, Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым.

    The Daily Telegraph указывает, что Вашингтон подготовил план урегулирования из семи пунктов. Среди них – немедленное прекращение огня, прямые переговоры между Киевом и Москвой, отказ Киева от НАТО, признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом и освобожденными с 2022 года территориями, передача Запорожской АЭС под контроль США, соглашение по минеральным ресурсам и отмена американских санкций с перспективой энергетического сотрудничества России и США.

    В преддверии встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для Financial Times подчеркнул, что переговоры между Россией и Соединенными Штатами по украинскому вопросу идут непросто и потребуют времени, отметив отсутствие ожиданий быстрых результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил, при этом отметив юридическое намерение Киева не отказываться от утраченных территорий и признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества для побуждения президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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    22 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Зеленский исключил возможность признания Крыма российским
    Зеленский исключил возможность признания Крыма российским
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины.

    Зеленский заявил, что Украина не признает Крым территорией России, передает RT со ссылкой на издание «Страна». По его словам, этот вопрос находится вне конституционного поля страны и не может даже обсуждаться. «Не о чем говорить – это вне нашей Конституции... Этого не будет», – заявил Зеленский.

    Он также выразил готовность к переговорам с Москвой, но только после того, как будет прекращен огонь.

    Это заявление было сделано Зеленским в преддверии встречи по Украине в Лондоне. В переговорах, которые состоятся в среду, примут участие представители киевского режима, а также США, Франции и Британии. По словам Зеленского, Киев «готов двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира».

    Ранее The Wall Street Journal писала, что Вашингтон предоставил Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО. Издание Washington Post сообщало, что американская сторона на лондонской встрече планирует вынести на обсуждение признание Крыма территорией России и заморозку линии фронта.

    США допускали официальное признание Крыма частью России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Политолог Сергей Михеев отметил, что утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант.

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    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    22 апреля 2025, 19:20 • Новости дня
    Опубликован портрет Трампа, подаренный ему Путиным

    CNN показал портрет Трампа, подаренный Путиным в марте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский телеканал CNN опубликовал портрет, который президент России Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу в марте.

    Автор работы, художник Никас Сафронов, сообщил, что целью было подчеркнуть храбрость американского лидера в момент покушения во время выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Сафронов заявил: «Для меня важно было запечатлеть кровь, шрам и его храбрость в момент покушения. Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает».

    Художник также уточнил, что не взял денег за работу, считая заказ шагом к сближению между Россией и США. Позже, по его словам, президент лично выразил ему благодарность и назвал портрет жестом, способствующим улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

    В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника, в качестве жеста готовности к диалогу.

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    23 апреля 2025, 09:21 • Новости дня
    Министры Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне
    Министры Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне
    @ Julia Kilian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне после отказа госсекретаря США Марко Рубио приехать на переговоры, сообщает канал Sky News.

    Встреча глав МИД Британии, Франции, Германии и Украины, намеченная на среду в Лондоне, была перенесена на фоне изменений в составе участников, передает ТАСС.

    По информации телеканала, вместо встречи глав МИД состоятся переговоры между чиновниками пяти стран.

    Также отмечается, что глава МИД Украины Андрей Сибига все еще ожидается в Лондоне и, предположительно, встретится с британским коллегой Дэвидом Лэмми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф отказались от поездки в Лондон для переговоров по Украине, что значительно снизило престиж мероприятия.

    Ранее Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил. Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского.

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    22 апреля 2025, 23:16 • Новости дня
    Продюсер CBS покинул телеканал после интервью Зеленского и обвинений Трампа

    Исполнительный продюсер CBS ушел после критики и иска от Трампа

    Продюсер CBS покинул телеканал после интервью Зеленского и обвинений Трампа
    @ Mark Lennihan/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный американский телепродюсер Билл Оуэнс заявил об уходе из проекта 60 Minutes после выхода 14 апреля интервью Владимира Зеленского и последовавших за этим громких обвинений президента США Дональда Трампа.

    Исполнительный продюсер шоу 60 Minutes на телеканале CBS покинул проект на фоне критики со стороны Дональда Трампа, сообщает издание Hill. По информации издания, Билл Оуэнс написал коллективу письмо, в котором объяснил свое решение невозможностью объективно руководить программой после многомиллионного иска президента США и роста угроз в свой адрес.

    В письме Оуэнс отметил, что за последние месяцы ему стало ясно – ему больше не дадут возможности принимать независимые решения относительно выпуска шоу. Он подчеркнул, что давление усилилось после выхода в эфир интервью с Владимиром Зеленским, вызвавшего резкую реакцию Дональда Трампа.

    Напомним, ранее Трамп подверг программу 60 Minutes критике и потребовал лишить канал лицензии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS возмутило Дональда Трампа настолько, что он призвал полностью закрыть телеканал. Зеленский в беседе с CBS заявил об отсутствии поставок зенитных ракетных комплексов Patriot от США, обвинив западных лидеров а «отсутствие политической воли».

    Дональд Трамп после интервью Зеленского потребовал лишить телеканал CBS лицензии за клеветнические сюжеты об Украине и Гренландии, пригрозив журналистам судебными исками, а также заявил о своем недовольстве работой Зеленского и подчеркнул, что вина за конфликт на Украине лежит на Джо Байдене, который не понимал ситуацию.

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    23 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    NYT: Отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнение мирные переговоры
    NYT: Отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнение мирные переговоры
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского, пишет NYT.

    Госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в дальнейших переговорах по Украине в Лондоне после того, как Украина отвергла ключевое условие Дональда Трампа в переговорном процессе, которое заключалось в признании Крыма российской территорией и отказе от членства в НАТО, пишет The New York Times (NYT).

    Переговорщики из США, Европы и Украины все равно встретятся в Лондоне, чтобы продолжить обсуждение условий прекращения огня, а США на встрече будет представлять специальный посланник генерал Кит Келлог, однако участие посланника президента США в России Стива Уиткоффа остается под вопросом, сообщается в статье.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский днем ранее заявил журналистам, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма», при этом Киев готов к переговорам после прекращения огня и с исключением любых условий легализации контроля Москвы над Крымом.

    В Париже Рубио уже предупреждал, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может перейти к «другим приоритетам».

    «Мы не собираемся длить эти усилия неделями и месяцами подряд», – сказал тогда Рубио журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма. Решение Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа отказаться от поездки в Лондон для переговоров по Украине значительно снизило престиж мероприятия, отметили в Financial Times.

    Напомним, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил.

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    23 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    Китай отверг обвинения Украины

    Пекин выступил против «политических манипуляций» Украины вокруг сотрудничества России и Китая

    Китай отверг обвинения Украины
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай отверг обвинения Киева по поводу предполагаемого участия китайских граждан в боевых действиях на стороне России на Украине.

    Китайские власти выразили решительный протест против заявлений Киева о якобы участии граждан Китая на стороне России в конфликте на Украине, сообщает ТАСС. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул на брифинге: «Китай решительно против необоснованных обвинений и политических манипуляций».

    Го Цзякунь пояснил, что Пекин уже обозначил свою позицию по этому вопросу и отвергает любые подозрения в адрес Китая относительно оборонного сотрудничества с Москвой.

    В Пекине подчеркивают, что не поддерживают ни одну из сторон и призывают к диалогу и мирному урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев вызвал посла Китая Ма Шенкуня в министерство иностранных дел после заявлений о возможном участии граждан КНР и китайских компаний на стороне России в спецоперации на Украине.

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    23 апреля 2025, 02:06 • Новости дня
    Трамп пообещал снизить пошлины на китайские товары в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США объявил о планах снизить тарифы на продукцию из Китая, однако полностью отменять пошлины американские власти не собираются.

    Дональд Трамп заявил о решении администрации снизить существующие пошлины на товары из Китая, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что текущие 145% – слишком высокий уровень, и заверил, что ставки «существенно снизятся, но не будут равны нулю».

    Американский лидер уточнил, что даже после пересмотра тарифов их полная отмена не планируется.

    Ранее Трамп сообщил о возможности снижения вводимых США тарифов на китайскую продукцию, отметив, что к их повышению власти возвращаться не намерены.

    В начале апреля президент США объявил о введении универсальных тарифов в размере 10% на товары из 185 стран и территорий, за исключением России; индивидуальные тарифы вступили в силу 9 апреля.

    Трамп приостановил действие дополнительных пошлин для ряда государств сроком на 90 дней, что в Белом доме объяснили необходимостью проведения торговых переговоров. В этот период действует универсальный тариф 10%. В ответ на действия США Китай с 12 апреля повысил собственные тарифы на американские товары до 125%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о приостановке дополнительных импортных пошлин на девяносто дней для ряда стран, также Дональд Трамп заявил, что США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин, что создало устойчивое экономическое положение страны, при этом Трамп объяснил отсрочку введения повышенных тарифов для 75 стран излишней паникой граждан.

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    22 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Дроны-камикадзе ВСУ сожгли магазин и десятки домов в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атак дронов-камикадзе ВСУ на населенные пункты Брянской области полностью сгорели более 30 жилых домов и один магазин, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    Богомаз в Telegram-канале сообщил, что в Климовском районе сгорели 29 домов: в селе Хоромное – 25, в Брахлове – два дома и магазин, а также было повреждено здание детского сада. В Сушанах сгорели еще два дома.

    В селе Грудская в Севском районе, по информации Богомаза, полностью уничтожены два жилых дома. По словам губернатора, среди местных жителей пострадавших нет.

    На прошлой неделе в результате атак, предпринятых вооруженными силами Украины, в Брянской области полностью сгорели 18 домов, повреждения получила школа.

    Ранее в результате серии атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали четыре человека, получившие осколочные и минно-взрывные травмы.

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    23 апреля 2025, 12:18 • Новости дня
    Скачко: Лондонский провал стал продолжением парижского пшика по Украине

    Политолог Скачко: Срыв переговоров в Лондоне означает отсутствие жизнеспособного мирного плана по Украине

    Скачко: Лондонский провал стал продолжением парижского пшика по Украине
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отмена лондонской встречи по Украине на уровне глав МИД говорит о том, что ни у одной из сторон нет жизнеспособного плана урегулирования, удовлетворяющего Москву, Брюссель, Киев и Вашингтон, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава Госдепа Марко Рубио отказался от участия в очередном раунде переговоров по украинскому кризису, после этого статус встречи понизили.

    «Отмена встречи в Лондоне на уровне глав МИД говорит об определяющем влиянии и роли США в европейской архитектуре безопасности и диалоге по Украине. Киев и Брюссель признали, что украинское урегулирование без Белого дома невозможно», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Что бы кто ни говорил на Банковой или в Брюсселе об антитрамповской фронде, о растущем суверенитете Европы, это не имеет ничего общего с реальностью. США остаются единственным реальным «зонтиком» коллективного Запада», – детализировал он.

    «Отказ Рубио от поездки в Лондон – это давление Белого дома на Киев и Брюссель для принятия теми американских условий украинского урегулирования. Вторая цель – показать Украине и Евросоюзу их место. Президент США Дональд Трамп заставит их «целовать ему зад», – продолжил спикер.

    «У евроатлантистов и офиса Зеленского есть только один инструмент для противодействия Вашингтону – дедлайн Трампа по украинскому урегулированию. Но думаю, этого не хватит для получения преференций в диалоге с американской стороной», – указал аналитик.

    «Я вижу лондонский провал продолжением парижского «пшика» по Украине. По сути, сейчас все они признали, что ни у кого нет жизнеспособного плана украинского урегулирования, удовлетворяющего Москву, Брюссель, Киев и Вашингтон», – признался собеседник.

    «Более того, вероятно, европейские «ястребы», близкие к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону, вложили в уста Зеленскому слова о непризнании Крыма российским. Тот послушно озвучил, и Европа создала выгодную для себя картинку, что якобы никто не хочет урегулирования украинского кризиса», – считает он.

    «При этом отказ Зеленского от признания статуса Крыма влечет неприятие Киевом плана Трампа. На этом фоне возникает вопрос: не выйдут ли США из мирных переговоров, как это анонсировалось ранее. В целом, если такое произойдет, в самих Штатах и Европе это расценят как очень пророссийский шаг. Однако я не исключаю, что в перспективе данный сценарий все же может быть разыгран», – заключил Скачко.

    Ранее глава Госдепа Марко Рубио отказался от участия в переговорах по Украине в Лондоне после того, как Владимир Зеленский заявил о неприятии признания Крыма российским. Это предложение, по данным The New York Times, входило в план, который Вашингтон рассчитывал представить на встрече. Издание пишет, что отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнения мирные переговоры в целом.

    Между тем спецпосланник американского президента Стив Уиткофф также отказался от поездки в Лондон, что значительно снизило престиж мероприятия, добавляет Financial Times. Тем не менее делегаты из США, Европы и Украины проведут консультации в Лондоне в среду, но это будет встреча не глав МИД, а чиновников более низкого ранга.

    Рубио участвовал в саммите по Украине на прошлой неделе в Париже, но затем предупредил, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может выйти из переговоров, уделив внимание «другим приоритетам».

    Отмена встречи в Лондоне показала «разногласия в западном стане после включения в переговорный процесс европейцев», отметил Косачев Константин, замспикера Совета Федерации. Он указал, что «угар реваншизма» Украины, Британии, Германии и Франции резко контрастирует прагматичному, реалистичному подходу США и России.

    «Не то место выбрали для сближения позиций. Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, как не вошли в него ни Британия, ни Франция, ни Германия. На этой неделе предстоят очередные российско-американские контакты в Москве. В конечном счете, как показывает опыт, только по результатам таких встреч и появляются настоящие новости», – заметил сенатор. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    22 апреля 2025, 21:14 • Новости дня
    Песков призвал не ждать скорых результатов переговоров с США по Украине
    Песков призвал не ждать скорых результатов переговоров с США по Украине
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговорный процесс между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине развивается медленно из-за сложного характера обсуждаемых вопросов, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил газете Financail Times, что сейчас идет напряженная работа по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что переговоры с представителями США проходят сложно и требуют значительного времени.

    «Мы говорим с американцами. Работа трудная и занимает много времени, поэтому сложно ожидать немедленных результатов, и эта работа не может вестись публично», – сказал представитель Кремля.

    Ранее Госдеп США заявил о скором завершении обсуждений по Украине. Аналогичное заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, обсуждения по урегулированию конфликта на Украине не могут продолжаться вечно.

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    22 апреля 2025, 15:44 • Новости дня
    СБУ предъявила заочные обвинения 14 иерархам РПЦ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения 14 митрополитам и епископам Русской православной церкви (РПЦ), состоявшим в Священном Синоде с 2022 по 2024 годы.

    В сообщении ведомства говорится, что обвинения связаны с «пособничеством в совершении умышленных действий по изменению границ или конституционного строя по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям», передает ТАСС.

    В феврале ФСБ удалось предотвратить террористический акт против митрополита Тихона в Москве, который готовился украинской военной разведкой с использованием завербованных граждан.

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    22 апреля 2025, 21:05 • Новости дня
    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф собирается посетить Россию на текущей неделе для переговоров с российским президентом.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила об этом на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

    Она заявила: «Спецпосланник Стивен Уиткофф позднее на этой неделе снова отправится в Россию, чтобы продолжить разговор с Владимиром Путиным».

    Ранее о визите Уиткоффа в Россию сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

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    22 апреля 2025, 16:22 • Новости дня
    Ушаков заявил о скором визите Уиткоффа в Москву
    Ушаков заявил о скором визите Уиткоффа в Москву
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф намерен на этой неделе посетить российскую столицу, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Да», – ответил Ушаков на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее в первой половине апреля в Петербурге прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Уиткоффом.

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    22 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам с Россией

    Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам с Россией после перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев допускает любые переговоры с Москвой при условии полного прекращения огня, однако формальный запрет на диалог с Россией пока не отменялся.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, передает РИА «Новости».

    При этом Зеленский подчеркнул, что переговоры возможны только в случае полного прекращения огня, выразив готовность обсуждать условия и сроки.

    На данный момент указ о запрете переговоров с Россией, подписанный Зеленским ранее, не отменен и продолжает действовать. Президент Украины отметил, что власти готовы к диалогу, если будут понятны конкретные временные рамки и условия прекращения огня.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при желании украинская сторона может устранить препятствия для контактов с Россией.

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    Скандалы в США подрывают доверие к долларовой системе

    Дональд Трамп назвал главу ФРС «главным неудачником» и пригрозил ему увольнением. Это вызвало шок, так как всегда считалось, что пост главы федерального резерва независим от исполнительной власти. Если Трамп создаст такой прецедент впервые в истории, то доллар ждет катастрофическое падение. Это еще больше подорвет доверие к американской долларовой системе. Подробности

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    Зеленский сорвал мирные переговоры по воле Европы

    Вторая встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине, которая должна была пройти в Лондоне, отложена на неопределенный срок. Причиной срыва переговоров стали слова Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма и последовавшего отказа главы Госдепа США Рубио лететь в Лондон. Кому было выгодно такое развитие событий и как отреагирует Трамп, ранее угрожавший выходом США из переговоров? Подробности

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    Советские телефоны получили вторую жизнь в зоне СВО

    В зоне СВО вновь востребованы проводные телефонные аппараты, которые активно применялись в годы давно минувших войн. Спрос настолько велик, что волонтеры переделывают стационарные кнопочные и дисковые телефоны, в ход идут даже музейные образцы. В каких случаях проводная связь остается незаменимой и в чем заключаются ее основные преимущества по сравнению с современными аппаратами? Подробности

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    Европа бьется в попытках найти замену Америке

    «Страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами», заявляет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тем самым она посылает сигнал администрации Белого дома – о том, что якобы ЕС вполне может обойтись и без торговли с Америкой, найти ей замену. На самом деле руководство Евросоюза хочет выдать желаемое за действительное, и вот почему. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

    • На смерть Франциска

      На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

    • Американцы передумали ненавидеть Россию

      В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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