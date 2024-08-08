Риттер назвал причину обыска ФБР в его доме

Экс-разведчик США Риттер заявил, что ФБР провело обыск в его доме из-за связей с RT и Sputnik

Tекст: Вера Басилая

По его словам, на основании тех вопросов, которые ему задавали агенты ФБР, их интересовали связи с российскими RT и Sputnik. Как предположил экс-разведчик, его хотят уличить в том, что он якобы получает указания и вознаграждения прямо от RT и Sputnik и работает на российское правительство, передает ТАСС.

Риттер добавил, что дал им понять, что все вознаграждения от RT и Sputnik – это такие же вознаграждения, которые он получает от многих СМИ за работу журналиста, а все подозрения в манипуляции мнением американцев по заказу Кремля просто абсурдны.

Он рассказал, что агенты находились в его доме около пяти часов, изучили содержание его ноутбука, телефона и других электронных устройств. По его словам, у него есть вопросы к ордеру на обыск, а не к тем, кто его проводил.

Экс-разведчик подчеркнул, что закон не нарушал и не является иноагентом, и делает то, что должен делать «любой думающий американец, когда видит, что государство ведет себя не в соответствии с ценностями и принципами отцов-основателей».

По его мнению, власти США хотели заставить его «думать дважды», перед тем как выступать в СМИ, но не собирается прекращать свою деятельность, несмотря на то что ему «объявили войну».

Ранее агенты ФБР провели обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в Делмаре в штате Нью-Йорк.

В июне Риттер сообщил об изъятии у него паспорта при попытке вылететь из Нью-Йорка в Санкт-Петербург через Стамбул для участия ПМЭФ. В Кремле предположили, что ограничения США на выезд в Россию в отношении Риттера могут быть связаны с тем, что он работал в спецслужбах. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, данный инцидент свидетельствует о том, что США стали полицейским государством

